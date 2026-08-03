Magic: The Gathering | El Hobbit™ debutará en MTG Arena el 11 de agosto y contará con un nutrido programa de eventos que durarán hasta septiembre. Sigue leyendo e infórmate sobre los formatos que se estrenan y los que regresan, los cambios notables y toda la programación de eventos. A menos que se indique lo contrario, todos los eventos de Limitado serán de Magic: The Gathering | El Hobbit.

Draft premier

Regresa nuestra estructura de draft más popular, donde los jugadores formarán grupos de ocho personas para seleccionar cartas. Estará disponible durante todo el periodo de eventos de Magic: The Gathering | El Hobbit.

Draft de dos en dos

Los drafts de dos en dos ahora son un pilar para nuestros lanzamientos, ya que hay un sector de los jugadores que disfruta de una experiencia de draft más dinámica. Organizaremos eventos de Draft de dos en dos durante toda la temporada de la colección.

Draft tradicional

Durante toda la temporada, el Draft tradicional al mejor de tres tendrá una estructura de ocho jugadores que elegirán una sola carta. Esto coincide con la forma en que se jugará la colección en los torneos competitivos de mesa.

Draft rápido

Este draft con bots y sin límite de tiempo centrado en colecciones legales en Estándar irá alternando entre Duskmourn: La casa de los horrores, Magic: The Gathering | El Hobbit, Secretos de Strixhaven, Las cavernas perdidas de Ixalan y, de nuevo, Magic: The Gathering | El Hobbit durante las próximas siete semanas.

Mazo Cerrado y Mazo Cerrado tradicional

Magic: The Gathering | El Hobbit no es una colección con facciones, por lo que los formatos de Mazo Cerrado tradicional y al mejor de uno retomarán la configuración habitual.

Draft premier mezclado

¡Déjate llevar por el caos con el regreso del popular formato Draft mezclado de MTG Arena! En él, ocho jugadores hacen draft con tres sobres especiales que pueden contener cualquier carta coleccionable en MTG Arena. ¿Qué sinergias peculiares conseguirás identificar entre una reserva de cartas así de inmensa?

Duelos con mazo de bienvenida (novedad)

Llevábamos mucho tiempo queriendo crear un evento perfecto para que los jugadores nuevos de MTG Arena disfruten de cada lanzamiento específico de Más allá del Multiverso. Este evento utiliza dos mazos de bienvenida preconstruidos para que la gente pueda jugar entre sí con ellos tanto como guste. No hay costo de inscripción ni se compite por grandes premios, así que es un punto de partida idóneo para principiantes que sean fans de Magic: The Gathering | El Hobbit.

Eventos Arena Direct

En este lanzamiento disponemos de una cantidad limitada de cajas de sobres de coleccionista y cajas de sobres de juego de Magic: The Gathering | El Hobbit que servirán de recompensas como parte de un evento Arena Direct más extenso hasta agotar las existencias. Los eventos empezarán una semana antes de lo habitual y el Arena Direct para conseguir cajas de sobres de coleccionista de Magic: The Gathering | El Hobbit comenzará el 14 de agosto.

Además, nos complace ofrecer algunos eventos por tiempo limitado en los que se competirá por ganar cajas de sobres de juego de Aetherdrift y cajas de sobres de edición de Marcha de las máquinas.

Limited Open de Magic: The Gathering | El Hobbit (novedad)

¡Pon a prueba tus habilidades en un torneo competitivo de draft en el que puedes ganar hasta 2000 USD! La estructura será parecida a la de los populares eventos Limited Championship Qualifiers de Arena, así que los jugadores competirán en dos eventos de draft cuantas veces quieran durante el fin de semana del evento. Ten en cuenta que este evento no es un Limited Championship Qualifier de Arena.

Cube poderoso de Arena

El Cube poderoso de Arena está de vuelta y trae consigo nuevas cartas para MTG Arena que son dignas de un rey. ¡Además, las cartas nuevas aparecerán como recompensas en los sobres de premio del cube! Prepárate para disfrutar de tres semanas de Magic a máxima potencia entre el 8 y el 28 de septiembre.

Retrospectivas de Draft premier

En las últimas semanas de la temporada de Magic: The Gathering | El Hobbit, vamos a recuperar los siguientes formatos de draft para hacer las delicias de los jugadores. Cada evento tendrá la estructura de Draft premier.

El Señor de los Anillos: relatos de la Tierra Media™

Horizontes de Modern 3

Dominaria unida

Forajidos de Cruce de Truenos

Calendario completo de eventos

Draft premier

Del 11 de agosto al 29 de septiembre: Magic: The Gathering | El Hobbit

Retrospectiva de Draft premier

Del 25 de agosto al 7 de septiembre: El Señor de los Anillos: relatos de la Tierra Media

Del 8 al 15 de septiembre: Horizontes de Modern 3

Del 16 al 21 de septiembre: Dominaria unida

Del 22 al 28 de septiembre: Forajidos de Cruce de Truenos

Draft de dos en dos

Del 11 de agosto al 29 de septiembre: Magic: The Gathering | El Hobbit

Draft tradicional

Del 11 de agosto al 29 de septiembre: Magic: The Gathering | El Hobbit

Draft rápido

Del 11 al 19 de agosto: Duskmourn: La casa de los horrores

Del 20 al 30 de agosto: Magic: The Gathering | El Hobbit

| Del 31 de agosto al 7 de septiembre: Secretos de Strixhaven

Mazo Cerrado

Del 11 de agosto al 8 de septiembre: Magic: The Gathering | El Hobbit

| Del 28 de agosto al 3 de septiembre: Magic: The Gathering | El Hobbit + El Señor de los Anillos: relatos de la Tierra Media

Mazo Cerrado tradicional

Del 11 al 25 de agosto: Magic: The Gathering | El Hobbit

Arena Direct

Del 14 al 23 de agosto: Arena Direct de Magic: The Gathering | El Hobbit (cajas de sobres de coleccionista)

| (cajas de sobres de coleccionista) Del 28 de agosto 6 al de septiembre: Arena Direct de Magic: The Gathering | El Hobbit (cajas de sobres de juego)

| (cajas de sobres de juego) Del 15 al 20 de septiembre: Arena Direct de Aetherdrift (cajas de sobres de juego)

(cajas de sobres de juego) Del 25 al 27 de septiembre: Arena Direct de Marcha de las máquinas (cajas de sobres de edición)

Cube poderoso de Arena

Del 8 al 28 de septiembre: Cube poderoso de Arena

Draft de contendiente

Del 24 de agosto al 29 de septiembre: Magic: The Gathering | El Hobbit

Desafío del metajuego

Del 14 al 17 de agosto: Desafío del metajuego de Intemporal

Del 28 al 31 de agosto: Desafío del metajuego de Estándar

Magic de mitad de semana

Del 11 al 13 de agosto: Brawl

Del 18 al 20 de agosto: Pauper de Histórico

Del 25 al 27 de agosto: Desafío de construcción de Brawl

Del 1 al 3 de septiembre: Magic de mitad de semana: Cimientos de la Tierra Media

Eventos Championship Qualifier de Arena

Formato de agosto: Intemporal

22 de agosto: Qualifier Play-In al mejor de uno

28 de agosto: Qualifier Play-In al mejor de tres

29 y 30 de agosto: Qualifier Weekend

Formato de septiembre: Mazo Cerrado de Magic: The Gathering | El Hobbit

12 de septiembre: Qualifier Play-In al mejor de uno

18 de septiembre: Qualifier Play-In al mejor de tres

19 y 20 de septiembre: Qualifier Weekend

Otros eventos