Detalles sobre la maestría de Magic: The Gathering | El Hobbit™
Detalles sobre la maestría de Magic: The Gathering | El Hobbit™
¡Magic: The Gathering | El Hobbit llegará a MTG Arena el 11 de agosto de 2026 e incluirá nuevos caminos de recompensas de la maestría de colección y el pase de maestría! El camino de maestría de colección te permite conseguir sobres y orbes de maestría al jugar a MTG Arena. Puedes canjear los orbes de maestría por avatares y estilos de cartas en el emporio de maestría de Magic: The Gathering | El Hobbit.
El pase de maestría es una mejora que desbloquea un camino de maestría adicional en el que puedes conseguir un gran abanico de recompensas, como cartas y sobres digitales, estilos de cartas, oro, gemas, fichas de eventos, elementos estéticos ¡y mucho más!
Para ver un desglose detallado de qué artículos puedes conseguir en cada camino, sigue leyendo. Para conocer todos los detalles sobre la maestría de colección y mucho más, consulta el artículo sobre la distribución de recompensas y las probabilidades de aparición.
Maestría de colección de Magic: The Gathering | El Hobbit
- 21 sobres de Magic: The Gathering | El Hobbit
- 5 orbes de maestría (se pueden canjear por un estilo de carta o un avatar en el emporio de maestría de Magic: The Gathering | El Hobbit)
Pase de maestría de Magic: The Gathering | El Hobbit
Avatares
- Avatar de Bilbo
Cartas y sobres
- 20 sobres de MTG Arena:
- 4 sobres de Magic: The Gathering | El Hobbit
- 4 sobres de Secretos de Strixhaven
- 4 sobres de Lorwyn eclipsado
- 4 sobres de El Confín de la Eternidad
- 4 sobres de Tarkir: tormenta dracónica
- 10 recompensas de cartas individuales (RCI) raras míticas de Magic: The Gathering | El Hobbit
- Nivel 46 y superior: 1 RCI poco común
Protectores de cartas
- Protector básico de Bolsón Cerrado
- Protector exquisito de Smaug el Magnífico
Estilos de cartas
- 30 orbes de maestría (se pueden canjear por un estilo de carta o un protector en el emporio de maestría de Magic: The Gathering | El Hobbit)
- 15 estilos de cartas comunes
- 10 estilos de cartas poco comunes
Fichas de evento
- 1 ficha de Draft con jugadores (se puede canjear por un Draft premier o tradicional)
Oro y gemas
- 4000 de oro
- 1200 gemas
Compañeros
- 3 compañeros enanos:
- Cocinero enano
- Herrero enano
- Thorin Escudo de Roble
¿Cuántos niveles hay en la maestría de colección de Magic: The Gathering | El Hobbit?
La maestría de colección de Magic: The Gathering | El Hobbit llega hasta el nivel 42. Todos los jugadores reciben recompensas hasta el nivel 42, y los jugadores con el pase de maestría recibirán recompensas hasta el nivel 45 y más allá.
Emporio de maestría de Magic: The Gathering | El Hobbit
Los jugadores pueden canjear sus orbes de maestría de Magic: The Gathering | El Hobbit por ofertas en el emporio de maestría de la colección:
Estilos de cartas
Cada estilo de carta está disponible por un (1) orbe de maestría:
- 5 estilos de cartas comunes
- 5 estilos de cartas poco comunes
- 10 estilos de cartas raras
- 5 estilos de cartas raras míticas
Avatares
Cada avatar está disponible por dos (2) orbes de maestría:
- Avatar de Bardo
- Avatar de Gollum
- Avatar de Radagast
- Avatar de Smaug
- Avatar de Thorin Escudo de Roble