Galería de cartas de Magic: The Gathering | Avatar: la leyenda de Aang™

Card Image Gallery / Magic: The Gathering® | Avatar: The Last Airbender™

No te pierdas el debut de Magic: The Gathering | Avatar: la leyenda de Aang™ el 28 de octubre de 2025. Iremos publicando aquí adelantos de cartas antes del lanzamiento de la colección, el 21 de noviembre. Para ver información detallada de la colección, consulta el artículo de primer vistazo y coleccionismo de Magic: The Gathering | Avatar: la leyenda de Aang.

Blanco (9)
Azul (4)
Negro (3)
Rojo (5)
Verde (2)
Multicolor (14)
Incoloro (1)
Tierra (5)
Nota: La carta de estrella principal es mecánicamente idéntica a sus otros tratamientos. Todas las imágenes son una representación digital de las cartas, no son las cartas reales.