Galería de cartas de Lorwyn eclipsado

Descubre los secretos que se ocultan en el crepúsculo con Lorwyn eclipsado. Échales un vistazo a los tratamientos de Diversión en Sobres y a los nuevos productos desvelados en el artículo Primer vistazo al coleccionismo de Lorwyn eclipsado y no te pierdas el debut global de la colección el 23 de enero de 2026.

Blanco (4)
Azul (2)
Negro (3)
Rojo (2)
Verde (2)
Multicolor (8)
Tierra (10)
Nota: Las cartas seriadas solo están en inglés y sus mecánicas son idénticas a las de las versiones no seriadas. Estas imágenes son una representación digital de las cartas y no son las cartas reales.