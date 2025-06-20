Lorwyn eclipsado | Draft Night

LORWYN ECLIPSED

¡Monta una fiesta de draft con esta caja! Draft Night es un kit completo para organizar una sesión de Draft de dos en dos para cuatro jugadores. Esta modalidad invita a hacer drafts rápidos y ágiles que son geniales para jugar en casa o añadirles una pizca de variedad a las noches de juegos. Además, quien gane podrá coronarse con el sobre de coleccionista que incluye de Lorwyn eclipsado (o puedes quedártelo tú, no vamos a juzgarte por ello).

Contenido clave de los productos