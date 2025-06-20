Lorwyn eclipsado | Draft Night

DRAFT
Empieza con tres sobres. Abre el primero, elige dos cartas y pasa las demás. Sigue haciéndolo con el resto de cartas y sobres.
Lánzate a unos drafts rápidos y ágiles que son geniales para jugar en casa o darles un toque de variedad a las noches de juegos. ¡Llévate Lorwyn eclipsado a tu mesa y monta un draft con tus amigos!
Construye un mazo de 40 cartas con las que seleccionaste en el draft y añade cualquier cantidad de tierras básicas (¡recomendamos 17!).
Haz parejas y juega. ¡Los ganadores se enfrentan por diversión y por el sobre de coleccionista incluido!
¡Monta una fiesta de draft con esta caja! Draft Night es un kit completo para organizar una sesión de Draft de dos en dos para cuatro jugadores. Esta modalidad invita a hacer drafts rápidos y ágiles que son geniales para jugar en casa o añadirles una pizca de variedad a las noches de juegos. Además, quien gane podrá coronarse con el sobre de coleccionista que incluye de Lorwyn eclipsado (o puedes quedártelo tú, no vamos a juzgarte por ello).
Contenido clave de los productos
Lorwyn está de vuelta, mas no como era antaño, sino como un mundo dividido en dos: por un lado, Lorwyn, tierra de la luz eterna; por el otro, Páramo Sombrío y su noche perpetua. Explora este plano de facetas reflejadas y poblado por criaturas encantadoras, y contempla los poderes del orden y del caos.