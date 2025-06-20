Skip to main content
Lorwyn eclipsado | Draft Night

PRESENTAMOS DRAFT NIGHT

Lánzate a unos drafts rápidos y ágiles que son geniales para jugar en casa o darles un toque de variedad a las noches de juegos. ¡Llévate Lorwyn eclipsado a tu mesa y monta un draft con tus amigos!

MONTA UNA FIESTA DE DRAFT CON ESTA CAJA

Descubre el formato de Magic más reciente: Draft de dos en dos, pensado para cuatro jugadores. ¡Hacer drafts con tus amigos ahora es todavía más fácil!

CÓMO JUGAR CON DRAFT NIGHT

Solo hace falta que tres personas se unan a ti para disfrutar de la diversión vertiginosa de Draft Night.

DRAFT

Empieza con tres sobres. Abre el primero, elige dos cartas y pasa las demás. Sigue haciéndolo con el resto de cartas y sobres.

CONSTRUCCIÓN

Construye un mazo de 40 cartas con las que seleccionaste en el draft y añade cualquier cantidad de tierras básicas (¡recomendamos 17!).

JUEGA

Haz parejas y juega. ¡Los ganadores se enfrentan por diversión y por el sobre de coleccionista incluido!

LORWYN ECLIPSED

Draft Night

¡Monta una fiesta de draft con esta caja! Draft Night es un kit completo para organizar una sesión de Draft de dos en dos para cuatro jugadores. Esta modalidad invita a hacer drafts rápidos y ágiles que son geniales para jugar en casa o añadirles una pizca de variedad a las noches de juegos. Además, quien gane podrá coronarse con el sobre de coleccionista que incluye de Lorwyn eclipsado (o puedes quedártelo tú, no vamos a juzgarte por ello).
Contenido clave de los productos

  • 12 sobres de juego
  • 1 sobre de coleccionista
  • 90 tierras básicas de Lorwyn eclipsado
REGRESA A LA TIERRA DE LA LUZ Y LA SOMBRA

REGRESA A LA TIERRA DE LA LUZ Y LA SOMBRA

Lorwyn está de vuelta, mas no como era antaño, sino como un mundo dividido en dos: por un lado, Lorwyn, tierra de la luz eterna; por el otro, Páramo Sombrío y su noche perpetua. Explora este plano de facetas reflejadas y poblado por criaturas encantadoras, y contempla los poderes del orden y del caos.

