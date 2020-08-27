Galería de cartas de Magic: The Gathering | El Hobbit™
Card Image Gallery / Magic: The Gathering® | The Hobbit™ / First Look
Galería de cartas de Magic: The Gathering | El Hobbit™
Viaja desde la Comarca hasta la Montaña Solitaria con Magic: The Gathering | El Hobbit™. Lucha contra trolls, narra acertijos en las tinieblas y enfréntate a Smaug en las profundidades de Erebor. Tu viaje inesperado empieza con el lanzamiento mundial de la colección el 14 de agosto de 2026. Échale un vistazo a este artículo, donde encontrarás los primeros detalles de la colección.