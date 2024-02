Bienvenue dans Vallée, foyer bucolique et plein de vie des animaliens de Bloomburrow, le premier plan de Magic peuplé uniquement d'animaux. C'est un lieu où de grandes aventures attendent même les plus minuscules êtres du moment qu'ils sont braves, curieux et héroïques, tandis que ceux qui aspirent à plus de calme et de tranquillité peuvent profiter d'une vie paisible.

Mais la paix est dérangée dans Vallée lorsque l'équilibre délicat de la nature se trouve menacé, et que les Bêtes calamiteuses et le Grand Hibou nocturne mettent en péril ses habitants.

Les animaliens devront s'unir pour protéger leur foyer.

Mené par Mabel, une mère sourisienne et héroïne malgré elle, un groupe devra partir enquêter sur le sort qui s'est abattu sur un village voisin.

En chemin, un compagnon remarquable d'une terre lointaine se joindra à eux.

Dans Bloomburrow, de vaillants héros et des Bêtes calamiteuses surpuissantes s'affronteront dans un combat pour restaurer le fragile équilibre des terres.

Mabel, héritière de Flamme du roc Flamme du roc (jeton) Lumra, mugissement des bois

Biodiversité de Booster Fun avec des artistes invités

Allant du saisonnier au pastoral, des livres de contes aux carnets de notes, Booster Fun apporte variété et possibilités de collection à l'extension Bloomburrow.

Dans Vallée, les saisons sont essentielles au cycle de la vie, et elles sont toutes représentées dans les terrains de base saisonniers pleine illustration.

Montagne (saison pleine illustration : printemps) Montagne (saison pleine illustration : été)

Montagne (saison pleine illustration : automne) Montagne (saison pleine illustration : hiver)

Le traitement Showcase boisé présente un style de conte de fées fantastique dans des cadres qui évoque les animaliens de Bloomburrow, et cinq des cartes avec ce traitement affichent des illustrations de l'artiste primé David Petersen, invité pour l'occasion.

Mabel, héritière de Flamme du roc

(Showcase boisée)

L'artiste légendaire Mitsuhiro Arita, devenu l'un des plus célèbres illustrateurs de tous les temps grâce à ses créations, met son talent éblouissant au service de Bloomburrow avec son illustration sans bordure de Lumra, mugissement des bois, qui capture avec brio la puissance primaire et dévastatrice des Bêtes calamiteuses.

Lumra, mugissement des bois

(Showcase sans bordure par Mitsuhiro Arita)

Vous trouverez d'autres cartes sans bordure cachées dans les sous-bois de Bloomburrow, dont le traitement d'observations de terrain sans bordure pour certaines Bêtes calamiteuses rares et rares mythiques.

Lumra, mugissement des bois

(observations de terrain sans bordure)

Les cartes anime sans bordure Premium gaufrées apportent encore plus de diversité au biome de Booster Fun et sont exclusives aux boosters collector !

Mabel, héritière de Flamme du roc

(anime sans bordure)

Et enfin, le traitement Imaginez : de courageuses bestioles vous invitent à découvrir d'illustres planeswalkers et créatures si d'aventure ils se rendaient sur le plan de Bloomburrow !

Dates et détails clés de Bloomburrow

Symbole de l'extension BLB

Symbole de l'extension BLC Symbole de l'extension BLC

Symbole de l'extension SPG Symbole de l'extension SPG

Code de l'extension Bloomburrow : BLB

Code de l'extension Commander Bloomburrow : BLC

Code de l'extension Invités spéciaux : SPG

Site web : Bloomburrow

Précommandez

Bloomburrow est disponible en précommande dans votre magasin de jeux local, auprès de revendeurs en ligne comme Amazon, et partout où sont vendus les produits Magic.

Boîte de boosters de jeu Bloomburrow

Boîte de boosters collector Bloomburrow

Bundle Bloomburrow

Pack d'avant-première Bloomburrow

Armée animée (rouge-vert) Affaires de famille (bleu-rouge-blanc)

Proposition de paix (vert-blanc-bleu) Stock de provisions (noir-vert)

Kit de démarrage Bloomburrow

Byrke, oreille armée de la justice

(Premium traditionnel) Bria, gredine des contre-courants

(Premium traditionnelle)

Événements d'aperçu Bloomburrow

Magic Story : 2 juillet

: 2 juillet Présentation et aperçus : le 9 juillet

: le 9 juillet Visuels des cartes et aperçus complets : 19 juillet

: 19 juillet Sortie sur MTG Arena : 30 juillet

: 30 juillet Sortie sur table mondiale : 2 août

Événements de jeu Bloomburrow

Avant-première dans votre magasin de jeux local : du 26 juillet au 1er août

: du 26 juillet au 1er août Open House dans les magasins de jeux WPN : 2 août

Précommander Bloomburrow

Vous pouvez précommander Bloomburrow dès maintenant dans votre magasin de jeux local, auprès de revendeurs en ligne comme Amazon, et partout où sont vendus les produits Magic !