Jour de l'annonce : 16 décembre 2024

Standard :

Aucun changement.

Pioneer :

Jegantha, la Source est interdite.

Modern :

L’Anneau Unique est interdit.

Raptor surexcité est interdit.

Jegantha, la Source est interdite.

Mox d’opale est retiré de la liste des cartes restreintes.

Zénith de Vertsoleil est retiré de la liste des cartes restreintes.

Pillage sans foi est retiré de la liste des cartes restreintes.

Jumeau par scission est retiré de la liste des cartes restreintes.

Legacy :

La Grenouille psychique est interdite.

Babiole vexatoire est interdite.

Vintage :

Aucun changement.

Alchemy :

Aucun changement.

Explorateur :

Jegantha, la Source est interdite.

Historique :

Aucun changement.

Intemporel :

Aucun changement.

Brawl :

Aucun changement.

Date effective : le 16 décembre 2024

Consultez la liste de toutes les cartes interdites et restreintes par format.

Bienvenue à la première annonce des cartes interdites et restreintes depuis que nous avons discuté du changement de cadence des annonces visant à s’aligner plus avec les offres de compétition saisonnières. Nous approchions de la fin d’une série d’événements de Championnats régionaux Pioneer, d’une série d’Eternal Weekends, et d'une saison de Regional Championship Qualifiers en Modern. En plus du jeu sur MTG Arena et Magic Online, cela a donné à notre équipe des données considérables pour mieux comprendre les problèmes associés aux différents formats compétitifs.

Nous maintiendrons cette cadence pour la nouvelle année, et notre prochaine annonce des cartes interdites et restreintes est prévue pour le 31 mars 2025. Sans plus attendre, plongeons dans chaque format et détaillons tous les changements.

Comme d’habitude, nous serons sur WeeklyMTG sur twitch.tv/magic demain, le 17 décembre, à 10 h, heure du Pacifique, pour discuter de tous ces changements.

Pour passer directement à notre discussion d’un format spécifique, cliquez ci-dessous.

Standard

Écrit par Dan Musser

Aucun changement.

Depuis notre dernière annonce, le Standard a ajouté les extensions Mornebrune : la Maison de l’horreur et Fondations de Magic: The Gathering. Les cartes des deux extensions ont trouvé leur chemin pour s'immiscer dans le metagame Standard, proposant une grande diversité en représentation de couleur et de macro-archétype, préparant le terrain pour notre premier événement Spotlight Series à Atlanta début 2025.

Vous pouvez mettre Atraxa, grande unificatrice ou Koma, dévoreur de mondes dans votre cimetière avec Peur de rater quelque chose et le ranimer avec Zombification. Ou peut-être préféreriez-vous utiliser Némésis hurlante et Héros pyrocœur associés à Éclair explosif et Frappe foudroyante pour vous débarrasser de vos ennemis ? Ou peut-être qu'avoir une poignée de suzerains de Mornebrune : la Maison de l’horreur aux côtés de Zur, intrigant éternel convient mieux à votre style.

Il y a des tonnes de combinaisons à explorer avec le Standard, et quelles que soient vos préférences de jeu, vous trouverez quelque chose à mettre dans un protège-carte pour jouer. Nous sommes très satisfaits de l'état actuel du format Standard.

Pioneer

Écrit par Arya Karamchandani

Jegantha, la Source est interdite.

Nous avons surveillé le metagame Pioneer de près depuis notre dernière annonce des cartes interdites et restreintes, et il semble équilibré et diversifié. Le format a une variété de macro-archétypes, et tous les decks majeurs ont des taux de victoire et de jeu acceptables. Bien que la diversité de deck semble correcte, nous pensons que Jegantha, la Source blesse la diversité du format en réduisant la sélection de cartes viables pour bon nombre de decks.

Jegantha est jouée dans bon nombre de decks Pioneer, un compagnon pour la plupart des decks qui peuvent le lancer et qui n’ont pas de cartes clés qui enfreignent sa restriction de compagnon. La valeur d'avoir accès à une carte supplémentaire dans des parties où les ressources sont limitées signifie que la plupart des decks qui peuvent jouer Jegantha le font, quelle que soit la manière dont elle s’intègre dans leur stratégie.

Ceci homogénéise les cartes jouées par ces decks, ce qui fait souffrir notamment les cartes du sommet du metagame. Il est difficile de justifier de jouer une carte préférée ou spécifique au metagame si cela implique d'abandonner Jegantha. Pour nous, il est important que le Pioneer reste un lieu où les joueurs peuvent utiliser leurs cartes préférées du Standard, et Jegantha agit pour l’empêcher, puisque bon nombre de cartes les plus puissantes destinées au Standard ont tendance à avoir plus d'un seul symbole du même mana dans leur coût pour des questions d’équilibre. Dans l’intérêt d’augmenter la diversité des cartes dans le format, Jegantha, la Source, est interdite en Pioneer.

Modern

Écrit par Dan Musser

L’Anneau Unique est interdit.

Raptor surexcité est interdit.

Jegantha, la Source est interdite.

Mox d’opale est retirée de la liste des cartes restreintes.

Zénith de Vertsoleil est retirée de la liste des cartes restreintes.

Pillage sans foi est retirée de la liste des cartes restreintes.

Jumeau par scission est retirée de la liste des cartes restreintes.

En préparant cette annonce, il était clair que le Modern avait plus particulièrement besoin d’aide dans nos formats de compétition. Nos actions précédentes en août avaient réglé le problème le plus évident du format. Nadu, sagesse ailée. Mais les choses ne se sont pas améliorées. Nous avons analysé une poignée d’options à essayer pour faire revenir le format à une situation que nous joueurs pourraient apprécier et trouver plus passionnante. Cependant, nous avons pensé que cela ne suffirait pas.

Nos joueurs sont la base de la compétition de Magic. Nous pouvons observer les résultats de tournois, analyser le metagame et les chiffres de taux de victoire autant que nous le voulons. Mais c’est vous qui jouez ces formats, et au bout du compte, c’est à nous de nous assurer que vous vous éclatiez autant que possible.

Modern n’est pas le format qu'il était voici des années. Il y a plusieurs cartes que nous avons interdites il y a des années déjà. Depuis, de nouvelles extensions sont sorties. Particulièrement, les extensions Horizons du Modern ont eu un énorme impact sur le format. Et c’est pour cette raison que nous avons décidé qu’il était temps de libérer une poignée de cartes. Nous allons commencer par détailler chaque interdiction. Puis nous passerons aux cartes qui vont être à nouveau autorisées.

Ce n’est pas un secret que L’Anneau Unique a occupé une grande place dans le metagame Modern depuis son introduction il y a dix-huit mois. Dans l’annonce d’août, nous avions déclaré qu'il n’y avait pas de deck Anneau unique dominant et qu’il apparaissait dans une variété de stratégies, même dans certains archétypes un peu inhabituels. Bien qu’il n'apparaisse pas de beaucoup d’archétypes différents, il est également devenu une part solide de la stratégie la plus dominante du Modern : Boros Énergie.

Le coût d"opportunité d’inclure L’Anneau Unique dans presque tous les decks et trop faible, et sa présence lors d’événement est devenue frustrante pour bon nombre de joueurs. Agissant à la fois comme outil d’auto-préservation et source d’avantage des cartes, il ne requiert aucun engagement pour une couleur ou une autre. Nous pensons qu'il est clair, comme c’est le cas pour bon nombre d’entre vous, que le Modern serait un format plus amusant sa qu’il y soit inclus. Par conséquent, L’Anneau Unique est interdit en Modern.

Retirer L’Anneau Unique affecte certes Boros énergie, le deck le plus constamment dominant et le plus joué de Modern. Mais cela a aussi un impact sur plusieurs autres stratégies. Nous aimerions nous assurer que nous réduisons les pourcentages de jeu et de victoire de Boros énergie directement, mais nous ne voulons pas l’éliminer du format comme nous l’avons fait récemment avec Nadu, sagesse ailée. Nous avons pris en compte bon nombre de cartes quand nous avons décidé de réduire l’influence de Boros Énergie, la Guide des âmes, Ajani, paria nacatlet Phlage, titan de la furie du feu parmi elles. Cependant, nous avons atterri sur Raptor surexcité.

Chacune de ces options pourrait être incluse raisonnablement dans quelques autres archétypes, tandis que le Raptor surexcité n’apparaît que dans Boros Énergie. Le Raptor surexcité active certains des démarrages les plus explosifs du deck, agissant comme activateur d’énergie et comme retour sur investissement, et contribuant souvent un à quatre manas supplémentaires pendant les premiers tours de la partie. Par conséquent, Raptor surexcité est interdit en Modern.

Quant à Jegantha, la Source, bon nombre des raisons expliquées par Arya ci-dessus s’appliquent au Modern. Au final, la décision d’éviter des cartes qui ont plus d'un symbole d’un mana spécifique n’est ni très intéressante, ni très fun. En faisant quelques échanges dans la construction de deck, vous pouvez accéder à une 5/5 quasiment gratuite qui vous fait gagner quelques points de pourcentage dans la colonne des victoires. Ceci réduit la sélection d’options à considérer quand vous construisez des decks, ce qui à son tour crée un format généralement moins diversifié.

Jegantha apparaît dans environ 40 % des decks Modern, d’Énergie à Zoo et plusieurs autres stratégies en marge. Pour réduire la dominance de Boros Énergie et augmenter la quantité de choix de cartes disponibles en Modern, Jegantha, la Source est interdite.

Les interdictions ci-dessus devraient réussir à rendre le format Modern plus amusant et plus équilibré. Mais pourrait-on encore faire mieux ? Quand nous interdisons des cartes, nous réglons les problèmes à mesure qu’ils ont lieu, en nous servant des données de tournoi et des commentaires de la communauté pour faire naviguer le format vers une situation meilleure. Cette combinaison de raisonnement objectif et subjectif a ses inconvénients. Notamment, plus il y a d’extensions dans un format donné, plus il devient puissant. Nous avons examiné plusieurs cartes dans la liste des cartes interdites et restreintes et nous en avons réintroduit certaines dans le format Modern.

Il est important de remarquer que nous sommes au début d’une nouvelle ère. Bon nombre d’entre vous ont commenté encore et encore au sujet du bon vieux temps du Modern, avant que les extensions Horizons du Modern ne commencent à augmenter le niveau de puissance du format et rendent les decks emblématiques obsolètes. Après une longue réflexion, nous avons choisi une liste initiale de cartes à réintroduire dans le format. Nous surveillerons de près l'impact de ces cartes sur les événements Modern compétitifs pendant la prochaine saison de championnats régionaux et le 31 mars 2025, nous évaluerons la situation.

Avons-nous mis le Modern dans une meilleure position ? Pouvons-nous nous permettre de faire revenir une vague de cartes nostalgiques et célèbres dans le format Modern ? Avons-nous sorti quelque chose qui rend le Modern moins amusant ? Le temps seul nous le dira, alors allons-y !

Pour la majeure partie de l’histoire du Modern, les decks d’artefacts ont été un pilier du format, avec des decks tels que le deck Affinité original, Combo Ferronnerie du clan Krark Et même Lanterne Contrôle ! Mais cela fait longtemps que nous avons vu une telle stratégie viable en compétition. Nous avons fait quelques essais pour élever les stratégies artefacts dans Horizons du Modern 2 et Horizons du Modern 3, mais la puissance n’était pas présente. Mox d’opale a été interdit en 2020, après l’introduction d’Horizons du Modern, qui incluait notre bon ami Urza, seigneur grand-artificier. Alors que les mains de départ contenant Mox d’opale peuvent être assez explosives, ce n’est pas comme si nous avons un jour arrêté de publié des cartes anti-artefact puissantes. (Je pense en particulier à vous, Fusion et Colère des cieux.)

Nos attentes sont que la réintroduction du Mox d’opale donnera naissance à plusieurs stratégies artefacts intéressantes, à la fois nouvelles et anciennes, sans ajouter de puissance aux decks déjà forts. Et donc, Mox d’opale est à nouveau autorisé en Modern.

Zénith de Vertsoleil a été interdit en Modern depuis 2011. Interdit à une époque où les decks verts étaient trop puissants, la carte offrait un niveau de constance et de flexibilité qui était difficile à combattre, réduisant souvent la portée de cartes que vous penseriez jouer. En fait, la logique que nous avons utilisé pour interdire Jegantha cette fois-ci s’applique à la raison pour laquelle le Zénith de Vertsoleil avait été interdit au départ. Mais c’était il y a plus de dix ans.

Aujourd'hui, les decks de créatures vertes sont plus rares. Même les decks combo Couvécaille indolent ne peuvent pas utiliser le Zénith de Vertsoleil. Yaugzebul Combo a quasiment disparu, et même si trouver Grist, la marée affamée est sympa, des cartes clés comme Maîtres archers orques, Yaugzebul, médecin thranet Surineur de Zulaport ne peuvent pas être instruits.

Les elfes peuvent-ils faire leur grand retour ? Les réimpressions inédites en Modern d'Horizons du Modern 3, Protecteur sylvestre et Symbiote de Brinbois , pourraient être des cibles faciles. Peut-être que des vieux classiques comme Charmille dryade et Titan primitif seront utilisés plus souvent. Pour aider à augmenter la diversité du metagame, le Zénith de Vertsoleil est à nouveau autorisé en Modern.

En 2019, après le Pro Tour Barcelone, il était clair que Hogaak, nécropole transcendée était plus puissant que prévu. L'une des cartes qui a été sacrifiée pour les péchés de Hogaak était Pillage sans foi. Mais Pillage sans foi apparaissait dans une multitude de stratégies. Phénix d’arc, Celui-qui-est-creux, Dragage et même quelques decks Midrange contenant des cartes comme Jeune pyromancien et Pyromancien aguerri , utilisaient tous Pillage sans foi.

Maintenant, cinq ans plus tard, nous sommes intéressés de voir ce que peu faire Pillage sans foi sans qu’un certain Avatar géant ne montre le bout de son nez. Comme pour la discussion concernant le Mox d’opale, nous avons introduit plusieurs options anti-cimetière en Modern depuis le retrait du Pillage, notamment Résilience et Charieuse de boggarts. Pillage sans foi est à nouveau autorisé en Modern.

C'est une question qui entrera dans l'histoire : Jumeau par scission serait-il puissant dans le format Modern d’aujourd'hui ? Le jumeau a été interdit en 2016 après s’être trouvé constamment au sommet du metagame en gagnant quelques Pro Tours. La peur de dégager en trois manas ouverts et de mourir était réelle. Gardez-vous du mana ouvert pour le retrait ou essayez-vous de faire progresser l’état de votre plateau dans l’espoir de terminer la partie avant que l’adversaire n’assemble son coup de grâce de Harceleuse et Jumeau par scission. L'histoire nous a enseigné que remplacer Jumeau par scission par Kiki-Jiki, brise-miroir ne fonctionne pas. Alors, huit années d’évolution du format peuvent-elles contrôler la combo Jumeau ? Nous pensons que c’est le cas.

Il existe maintenant des réponses, notamment plusieurs cartes à zéro mana qui peuvent vous maintenir en vie si l’adversaire décide d’utiliser son enchantement à quatre manas. Solitude, Force de négation, Force de vigueuret Flamboiement de déni ont tous été joués en Modern compétitif, et chacun d’eux peut résoudre les stratégies que les decks Jumeau utilisaient autrefois.

Contrairement à Mox d’opale, Pillage sans foi et Zénith de Vertsoleil, qui peuvent chacun soutenir plusieurs stratégies différentes, Jumeau par scission n’en soutient qu’une. Mais tout l’intérêt de l’inversion des interdictions d’aujourd'hui est de retrouver un peu du Modern d'hier. Chaque carte avait été retirée du Modern avec raisons dans le passé, mais les temps changent, et nous avons réalisé que le format Modern n’est plus ce qu'il était. Jumeau par scission est symbolique d’une ère du Modern que les gens regardent avec nostalgie, et il est maintenant libéré. Éclatez-vous avec les mèmes.

Legacy

Écrit par Dan Musser

La Grenouille psychique est interdite.

Babiole vexatoire est interdite.

Lors de la dernière annonce, nous avions interdit Chagrin pour enrayer la domination de Dimir Réanimateur. Nous y sommes plus ou moins parvenus, mais pas au point que nous l’espérions. Dimir Réanimateur étant joué au double de la prochaine stratégie la plus jouée et maintenant un taux de victoire puissant, nous pensons qu'il faut encore agir.

La Grenouille psychique s’inscrit extrêmement bien dans une stratégie Réanimateur; fournissant une menace qui doit être contrée qui est aussi capable de vous offrir de la valeur quand vous piochez vos cibles de réanimation onéreuses. Le deck Dimir Réanimateur a pu éviter la technologie anti-cimetière en utilisant un plan juste extrêmement efficace. Nous pensons que Réanimateur est un bon archétype pour Legacy, mais il devrait également avoir ses faiblesses habituelles. De plus, la puissance de La Grenouille psychique réduit la portée des variantes Réanimateur, forçant les joueurs à les consolider sous une forme Dimir limitée.

Le même effet est vu dans les listes de deck Dimir Sombremarée. La Grenouille psychique est suffisamment forte pour empêcher les joueurs d’explorer l’ajout de blanc, de rouge ou de vert à ces decks tempo basés sur le bleu. Pour accroître la diversité des archétypes existants sans les retirer complètement du format, La Grenouille psychique est interdite.

En plus de discuter de La Grenouille psychique, nous avons étudié d’autres cartes à interdire afin de réduire la force de Dimir Réanimateur. À savoir : Ensevelissement et Réanimation. Nous pensions que retirer l’une ou l’autre carte ne résoudrait pas le problème du plan de jeu solide de Dimir Réanimateur, car le deck s’appuie sur la menace de La Grenouille psychique quand des joueurs jouent haine du cimetière. De plus, il est possible que le retrait d’Ensevelissement ou de Réanimation porterait un coup trop important aux stratégies réanimateur, en les retirant totalement du metagame.

L’un des piliers de Legacy est la contremagie gratuite. Elle fait partie de ce qui fait l’intégrité du format. Quand certaines stratégies peuvent ignorer ce pilier avec un coût limité à leur plan de jeu proactif principal, le format peut rapidement s’écrouler. Des decks comme Forge mystique Combo, Servant du peintre Combo et d’autres decks Ancienne tombe rouges sont ravis d’inclure un artefact à un mana qui peut se remplacer quand il n’est plus utile.

Bien que l’inclusion de Babiole vexatoire soit un développement récent dans le metagame Legacy, elle s’est révélée à la fois puissante et réussie. Avec un taux de victoire inquiétant parmi les decks qui incluent plusieurs exemplaires de deck principal de Babiole vexatoire et sa force inhérente contre in pilier du format, elle a été interdite en Legacy.

Avec le retrait de La Grenouille psychique et de Babiole vexatoire du format, plusieurs des decks du sommet du format devront changer. Le succès récent des variantes Nadu, les decks Céphalide Petit-déjeuner et Bant Zénith de Vertsoleil , nous encouragent à surveiller de près Nadu, sagesse ailée. Pour l’instant, nous pensons que les changements d’aujourd'hui devraient faire naviguer le format vers une position plus diverse et plus équilibrée.

Vintage

Écrit par Dan Musser

Aucun changement.

Dans notre annonce d’août, nous avons restreint l’utilisation de Babiole vexatoire et d’Épopée d’Urza et nous avons vu depuis la part de metagame des decks Lurrus de la Tanière des rêves augmenter. Sans devoir s’inquiéter d’une abondance de sources de mana incolore, bon nombre des decks Lurrus ont choisi d’utiliser La Grenouille psychique à la place, consolidant l’archétype dans les variantes Dimir ou Esper. Bien que Lurrus prenne la plus grosse part, il subsiste une grande représentation d’autres stratégies, et les taux de victoire des stratégies principales restent raisonnables.

Nous garderons un œil sur la manière dont Vintage continue d’évoluer et nous surveillerons le succès et le taux de jeu des decks Lurrus. Restreindre Lurrus n'accomplirait rien, et la barre à atteindre pour être interdit en Vintage est très haute.

Alchemy

Écrit par David Finseth

Aucun changement.

Alchemy a connu des changements importants pendant les derniers mois grâce aux rééquilibrages et aux nouvelles cartes d’Alchemy : Mornebrune. Le dernier round de rééquilibrages de novembre a secoué le metagame d’Alchemy, avec une baisse de popularité des stratégies mono-rouges bien qu’elles restent une option. Ceci a libéré un espace pour le développement de nouveaux decks. Dinosaures rouge-vert est devenu un deck de rampe basé sur les créatures viable avec la nouvelle Queue-de-lance vaillante. Un nouveau deck Grixis Chœur est aussi apparu, avec Hymne des Âges et Chanson grivoise de marins, deux cartes qui sont beaucoup plus jouées depuis les rééquilibrages.

Enfin, nous voulions noter que nous surveillons le deck Chauve-souris blanc-noir contenant Compagnon doré. Ce deck est devenu très populaire, mais ses taux de victoires restent dans la moyenne que nous ciblons pour le format. Nous pensons que ce taux de jeu va baisser avec l’arrivée d’autres cartes dans les extensions à venir.

Explorateur

Écrit par David Finseth

Jegantha, la Source est interdite.

L'Explorateur va continuer à utiliser les interdictions de Pioneer comme nous avons l’intention de procurer une expérience du jeu sur table pour ce format.

Historique

Écrit par David Finseth

Aucun changement.

Fondations de Magic: The Gathering et Fondations Jumpstart ont ajouté beaucoup de nouvelles cartes à MTG Arena avec lesquelles les joueurs d’Historique ont expérimenté pendant ces derniers mois. Les decks monochromes sont devenus plus populaires car ils fournissent une introduction parfaite pour le format. Hydre née de la mousse devient un ajout important, qui donne un soutien supplémentaire aux stratégies de rampe vertes. Les decks noirs utilisent Prêtre de Gix pour des combos de réanimation intéressantes. Un nouveau deck d’artefacts est également présent en nombre dans le metagame actuel, profitant d’ Adjuration des pensées et des terrains-artefacts inclus dans Fondations Jumpstart.

Ces nouveaux ajouts sont exactement ce que nous souhaitons voir en Historique. Aucun deck ne dépasse 5 % du metagame, et les taux de victoire restent dans les niveaux attendus.

Intemporel

Écrit par David Finseth

Aucun changement.

Comme pour l'Historique, l’ajout de tant de nouvelles cartes dans Fondations de Magic: The Gathering et Fondations Jumpstart fait que les joueurs d’Intemporel trouvent de nouvelles façons de tout casser. Un bon exemple : Dos cuirassé fantasmatique est utilisé avec Flamboiement de déni Dans les decks Dimir orientés Contrôle pour générer un avantage des cartes supplémentaire. Les decks d’artefacts sont plus joués tandis qu’ils tentent de trouver leur place dans le metagame.

Les meilleurs decks d’Intemporel continuent de se contrôler les uns les autres et le format a un bon équilibre de de stratégies tempo, aggro et combo qui constituent les parties de Magic les plus puissantes sur MTG Arena.

Brawl

Écrit par David Finseth

Aucun changement.

Nous avons procédé a plusieurs rééquilibrages ciblant les commandants de Brawl qui devenaient trop ennuyeux à affronter. Après ces ajustements, Grenzo, gardien de prison véreux est maintenant aligné au niveau de puissance que nous souhaitions pour la carte et Nadu, sagesse ailée Paraît plus équilibré et amusant depuis sa mise à jour.

Fondations Jumpstart a ajouté 35 commandants à MTG Arena, et bon nombre d’entre eux cherchent à être populaires auprès des joueurs. À mesure que ces commandants seront joués, nous continuerons à surveiller à à ajuster leurs associations pour qu'ils s’installent à leur place avec le temps.