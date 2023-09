Dix guildes. Dix paires de couleurs. Les personnages et l'histoire de Ravnica englobant 13 extensions Magic sur 16 ans. Disponible en magasin le 12 janvier 2024, Ravnica Remastered apporte d'incroyables réimpressions et vos cartes à collectionner préférées pour une expérience de draft unique en son genre !

Oiseaux de paradis Conduits de vapeur à cadre rétro La Massacreuse anime sans bordure

Les fans de Ravnica de longue date retrouveront des cartes et des personnages connus dans Ravnica Remastered, et les nouveaux joueurs pourront collectionner les puissantes réimpressions alors qu'ils découvrent l'histoire du plan pour la première fois.

Tomik, avoquiste éminent Fblthp, l’égaré La Massacreuse

Krenko le caïd Aurélia, archétype de justice Niv-Mizzet, Parun

Bien sûr, Ravnica est célèbre pour ses incroyables terrains « choc » en Commander, Modern et bien plus encore. Ils vous attendent ici :

Crypte de sang Bassin d’élevage Reliquaire impie

Fontaine sacrée Tombeau luxuriant Fonderie sacrée

Conduits de vapeur Terrain de prédilection

Jardin du temple Tombe aquatique

Toutes ces cartes, et bien d'autres, vous plongent dans la nostalgie et les guildes du draft coloré de Ravnica Remastered. Découvrez Ravnica Remastered dans votre magasin de jeu local lors de la Friday Night Magic et du week-end de sortie rempli de draft le 12 janvier 2024 !

Ravnica se met à la page

Si collectionner les versions les plus géniales des cartes pour votre deck préféré vous passionne, Ravnica Remastered ne vous décevra pas : l'extension est remplie de cartes aux traitements Booster Fun attrayants et marque le retour des cartes à cadre rétro.

La Massacreuse à cadre rétro Krenko le caïd à cadre rétro Oiseaux de paradis à cadre rétro

Aurélia, archétype de justice à cadre rétro Niv-Mizzet, Parun à cadre rétro

Les cartes à cadre rétro sont disponibles dans les boosters de draft (au moins une dans chaque booster) et dans les boosters collector (plus d'une dans chaque booster) en non-Premium et Premium traditionnelles, y compris les terrains « choc » !

Crypte de sang à cadre rétro Bassin d’élevage à cadre rétro Reliquaire impie à cadre rétro

Fontaine sacrée à cadre rétro Tombeau luxuriant à cadre rétro Fonderie sacrée à cadre rétro

Conduits de vapeur à cadre rétro Terrain de prédilection à cadre rétro

Jardin du temple à cadre rétro Tombe aquatique à cadre rétro

Si une touche de modernité est à votre goût, les boosters collector sont ce qu'il vous faut. Disponibles seulement dans les boosters collector Ravnica Remastered , les cartes anime sans bordure marquent le retour de vos personnages préférés de Ravnica avec des illustrations inspirées par les animes.

Tomik, avoquiste éminent anime sans bordure Fblthp, l’égaré anime sans bordure La Massacreuse anime sans bordure

Krenko le caïd anime sans bordure Oiseaux de paradis anime sans bordure

Enfin, les boosters collector renferment une autre surprise pour les fans : des versions sans bordure des dix terrains « choc » disponibles uniquement dans les boosters collector Ravnica Remastered .

Crypte de sang sans bordure Bassin d’élevage sans bordure Reliquaire impie sans bordure

Fontaine sacrée sans bordure Tombeau luxuriant sans bordure Fonderie sacrée sans bordure

Conduits de vapeur sans bordure Terrain de prédilection sans bordure

Jardin du temple sans bordure Tombe aquatique sans bordure

Plus d'informations sur les possibilités de collection et de draft amusantes de Ravnica Remastered seront révélées dans WeeklyMTG le 19 décembre.

Détails de l'extension Ravnica Remastered

Ravnica Remastered

Code de l'extension Ravnica Remastered : RVR

Site Web : Ravnica Remastered

Vous pouvez précommander l'extension Ravnica Remastered en ligne sur Amazon, auprès de votre magasin de jeux local, et partout où se vend Magic.

Boîte de boosters de draft Ravnica Remastered

Boîte de boosters collector Ravnica Remastered

Dates importantes pour l'extension Ravnica Remastered :