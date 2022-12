DEUX RARES. DEUX PREMIUM. TROP PUISSANT.

Annonce de Double Masters, un set rempli à ras bord de réimpressions populaires et puissantes. Si rempli en réalité, que nous avons dû mettre deux rares ou rares mythiques dans chaque pack !

Certes, c’est une période étrange pour annoncer un nouveau produit, mais alors que nous devons tous gérer les réalités d’un monde metamorphose par COVID-19, cela fait du bien d’avoir quelque chose que l’on attend impatiemment. Et nous pensons que Double Masters est quelque chose dont on peut se réjouir d’avance.

Nous n’allons vous donner qu’un petit bout d’information ici, mais assurez vous de nous rejoindre aujourd’hui (21 Mai) à 2:30p.m PT sur twitch.tv/magic pour un meilleur aperçu de ce que Double Masters est, représente, et a dans le ventre. En poursuivant votre lecture, vous verrez comment vous pouvez influencer quelles cartes seront dévoilées plus tard aujourd’hui !

Donc, qu’est-ce que Double Masters ? Voyons cela ensemble !

Double Masters

Date de sortie: 7 Août, 2020

332 cartes

24 packs par booster box

15-cartes booster packs, avec deux rares et 2 cartes Premium par pack ! (Et, oui, ces Premium peuvent donc être deux rares supplémentaires.)

et par pack ! (Et, oui, ces Premium peuvent donc être deux rares supplémentaires.) Deux cartes box toppers non Premium et sans bords seront incluses dans chaque Booster Box

Disponible en Anglais, Français, Allemand, Chinois simplifié et Japonais

Double Masters sera disponible sur Magic Online dès le 6 Août pour $6.99 par booster. Ne sera pas remboursable.

Nous avons doublé absolument tout à propos de Double Masters. Doublé les rares, doublé les box toppers, doublé les first-picks en Draft. Nous parlerons plus en details de l’expérience de Draft Durant le Weekly MTG cette après-midi à 2:30 p.m. sur twitch.tv/magic.

Afin de poursuivre dans l’esprit de redoublement, nous allons remplacer les Collector Boosters avec quelque chose que nous appellerons VIP Edition (uniquement pour ce produit). Nous donnerons plus de détails à ce sujet à l’approche de la sortie, mais sachez que cela sera plein à craquer de bonnes choses.

En plus des rares et Premium doublées dans chaque packs, chaque box de Double Masters viendra avec deux (DEUX !) box toppers non-Premium, qui seront pris depuis une sélection de 40 cartes populaires et assorties d’un travail artistique de toute beauté.

Pour éteindre toute rumeur avant qu’elle ne commence, il n’y a aucune réimpression de fetchlands dans ce set. Nous savons que nous avons déclaré une réimpression de fetchlands cette année, et nous promettons que cela est toujours prévu, mais Double Masters n’est pas ce produit.

Vous pourrez, cependant, vous procurer des cartes sympas comme, adéquatement, Doubling Season dans Double Masters (nous nous sommes laissés aller un peu loin dans le thème du doublé). Et puisque nous vous aimons tant, nous allons vous laisser l’entrevoir maintenant accompagnée de sa version box topper ultra-sophistiquée !

Et si ce n’était pas suffisant pour vous intéresser, rendez vous sur @Wizards_Magic et votez pour l’une des quatre cartes mystère que vous souhaitez voir dévoilée par Blake et Steve cet après-midi durant Weekly MTG!

Le 7 Août peut sembler encore loin, mais le temps passera au moins deux fois plus vite. Si vous pouvez tenir jusque-là mi-Juillet, nous révèlerons alors le set dans son intégralité.