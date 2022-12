Amis créateurs, bonjour !

Quelle aventure ! Tout a commencé avec les Streamer Showdowns sur Magic Online puis sur la bêta fermée de MTG Arena. Ensuite, nous avons eu les événements d'accès anticipé (passés de 24 streamers pour le premier à plus de 800 participants aujourd'hui !), les Créateurs vedettes hebdomadaires, les révélations de cartes des nouvelles éditions, les diffusions sur twitch.tv/magic et les événements spéciaux en jeu et IRL.

Parallèlement, nous avons accentué notre soutien marketing, agrandi notre équipe et posé les fondations d'un incroyable projet. (Mais pas d'inquiétude : nous ne toucherons pas au programme Créateurs vedettes, qui reste notre moyen privilégié de mettre en avant de jeunes streamers prometteurs.)

Nous avons fait du chemin, et c'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous vous annonçons une grande nouveauté :

Le programme Créateurs Magic The Gathering, en partenariat avec StreamElements !

Le programme Créateurs de Magic est une plateforme unique en son genre, qui propose aux streamers des Défis personnalisés pour les aider à créer du contenu stimulant avec et pour leur communauté et les récompenser dans la foulée !

StreamElements est l'une des plateformes principales de gestion de contenu vidéo, dont les outils sont utilisés par plus de 350 000 streamers parmi les meilleurs au monde. Nous avons conçu ce programme de bout en bout en étroite collaboration avec StreamElements, et nous sommes plus que fiers d’être les pionniers dans ce niveau d'intégration des créateurs de contenu Magic. C'est tout simplement génial !

Ce programme est permanent et continu : si vous en faites partie, c'est pour de bon. Pas besoin de postuler à nouveau ou de guetter le prochain événement. De nouveaux défis seront disponibles chaque semaine et chaque mois, avec une rotation régulière, pour que vous ayez toujours quelque chose de nouveau et d'intéressant à proposer à votre communauté.

« Quels sont ces défis ? », allez-vous nous demander. Et bien, ça peut être n'importe quoi ! Il pourrait s'agir de streamer 4 heures d'affilée. Vous pourriez devoir détruire telle ou telle créature d'une certaine façon, streamer votre participation à un événement, ou encore remporter des victoires avec un deck construit selon des critères bien précis. Il existe deux types de défis, qui diffèrent selon la manière dont nous les validons. D'une part, les Défis automatisés, que StreamElements peut valider directement via l'API de Twitch : ils portent par exemple sur la durée des diffusions, les raids et le nombre de spectateurs. D'autre part, les Défis manuels, soit tout le reste. Dans ce dernier cas, vous devrez nous envoyer une vidéo de votre stream prouvant que vous avez réussi le défi, et vous pourrez récupérer votre récompense quand nous aurons confirmé que vous avez rempli toutes les conditions nécessaires.

L'objectif des défis est de vous récompenser quand vous créez du contenu amusant et stimulant avec et pour votre communauté - et ces récompenses peuvent être conséquentes ! Pour commencer, nous vous offrirons des codes de gemmes (pour vous permettre de créer plus facilement du contenu), et des codes ICR (pour partager avec votre communauté), mais nous travaillons sur de futures récompenses aussi uniques qu'exceptionnelles. Vous pourrez en savoir plus sur les récompenses du programme Créateurs sur notre page promotions dès qu'elles seront disponibles.

Si vous êtes intéressé, postulez dès maintenant sur StreamElements ! La bêta fermée du programme commencera bientôt, et nous espérons pouvoir l'ouvrir à tous dans un futur proche.

Nous sommes très heureux de vous partager des informations à prpos du programme Créateurs Magic, mais ce n'est pas notre seul projet en préparation. Nous avons en effet autre chose à annoncer aujourd'hui : Le Greenlight Fund !

Le Greenlight Fund représente une occasion exceptionnelle pour nos meilleurs producteurs et influenceurs de donner vie à de nouvelles émissions. En 2020, nous allons consacrer 1 million de dollars à de nouveaux programmes Magic. Que vous vouliez streamer du Magic au format physique, numérique ou les deux, le Greenlight Fund peut vous aider à donner vie à votre vision.

Au cours de son histoire, Wizards a soutenu de nombreux programmes sur Magic, comme Game Knights, Friday Knights ou encore What the Deck. Le Greenlight Fund nous permet aujourd'hui d'investir dans la prochaine génération de contenus communautaires. Nous cherchons des créateurs de contenu Magic qui veulent développer encore davantage leur communauté et révéler leur véritable potentiel. Les candidats devront réaliser une présentation détaillée de leur projet via un Défi qui sera prochainement diffusé en direct dans le cadre du programme Créateurs Magic. (ce qui signifie que vous devez participer au programme Créateurs pour présenter vos projets au Greenlight Fund.) Votre présentation doit décrire vos objectifs, votre business plan, votre plan promotionnel et votre budget détaillé.

Nous ne prendrons aucune décision durant la bêta fermée, vous avez donc tout le temps nécessaire pour préparer votre présentation d'ici à l'ouverture du programme Créateurs à tous. Qu'il s'agisse d'une idée à 5000 $ ou d'un projet ultra-ambitieux à 250 000 $, toutes vos propositions seront examinées, et peut-être financées, dans le cadre du Greenlight Fund!