Un incident technique a affecté le contenu de l'assortiment Valentine's Day 2021 drop. Si vous avez acheté un assortiment Premium, un assortiment non-Premium ou un bundle Smitten Superdrop, lisez l'e-mail associé à votre achat ainsi que cette mise à jour pour obtenir de plus amples informations.

Il y a de l'amour dans l'air, et nous ne parlons pas juste de notre mélange spécial de parfums et d'eaux de Cologne. Nous vous avons trouvé un rencard idéal: les merveilleuses cartes de notre dernier superdrop. Chaque assortiment a beaucoup à offrir. Comme des géants, la Saint-Valentin, des færies, du métal, et encore des géants. Pourquoi ne pas y jeter un œil? Le véritable amour est peut-être à portée de clic.

Jetez un œil aux cartes ci-dessous et rejoignez-nous sur secretlair.wizards.com du 12 au 21 février pour précommander tous les assortiments qui vous ont séduits.

(Please Note: Parcels being delivered to UK customers may experience some delays due to the new Brexit agreements.)

Faerie, Faerie, Faerie Rad

Disponible exclusivement en version Premium

Contenu :

1x Elendra Archmage Premium sans bordure à illustration alternative

1x Mistbind Clique Premium sans bordure à illustration alternative

1x Spellstutter Sprite Premium sans bordure à illustration alternative

1x Vendilion Clique Premium sans bordure à illustration alternative

Prix :

Premium : $39.99/€44.99*/£39.99*

*TVA locale incluse

Vous pensez que ce sont des færies ordinaires? Bien sûr! Alors que la plupart des færies se contentent de papillonner, celles-là prennent leur envol. Avec un éventail de couleurs arc-en-ciel digne des années 90, chaque færie est illustrée dignement avec les superbes illustrations de Maria Abagnale, Jen Bartel, Rian Gonzales et Maria Poliakova. Leur façon de faire les choses ne vous convient pas? Tant pis pour vous, leurs antennes ne captent pas votre longueur d'ondes.

The Unfathomable Crushing Brutality of Basic Lands

Disponible en version Premium et non-Premium

Contenu :

1 plaine pleine illustration

1 île pleine illustration

1 marais pleine illustration

1 montagne pleine illustration

1 forêt pleine illustration

Prix :

Non-Premium : $29.99/€34.99*/£29.99*

Premium : $39.99/€44.99*/£39.99*

*TVA locale incluse

Nous sommes Secret Lair, et nous sommes là pour vous enseigner l'art de la brutalité. Vous pensez que les créatures sont brutales? Elles ne sont rien. Vous pensez que les sorts sont brutaux? Les retirer est un jeu d'enfant. Seul un type de carte est réellement brutal et hardcore. Et cette carte est le terrain de base. Admirez ces terrains de base pleine illustration par Mark Riddick et vous comprendrez que vous ne savez rien de la brutalité. Mark, lui, sait tout sur elle. Une fois ces terrains en votre possession, votre éducation pourra commencer. Préparez-vous à renaître…

Valentine's Day 2021

Disponible en version Premium et non-Premium

Contenu :

1 Boros Charm sans bordure

1 Gisela, Blade of Goldnight sans bordure

1 Goblin Rabblemaster sans bordure

1 Heliod, Sun-Crowned sans bordure

1 Monastery Swiftspear sans bordure

1 Goblin Token

Prix :

Non-Premium : $29.99/€34.99*/£29.99*

Premium : $39.99/€44.99*/£39.99*

*TVA locale incluse

Cette année, Secret Lair n'a qu'une seule question à vous poser : voulez-vous nous accompagner pour la Saint-Valentin ? Nous n'avons pas de chocolats parce que nous les avons tous mangés, mais nous vous proposons ces merveilleuses cartes de la Saint-Valentin parées des sublimes illustrations de Brandi Milne. Ces cartes rouges et blanches (ce qui donne du rose, vous voyez ?) apporteront une touche de romance à vos parties. Même si elles briseront le total de points de vie de vos adversaires, elles rempliront leur cœur.

Showcase: Kaldheim – Part 1

Disponible en version Premium et non-Premium

Contenu :

1 Frost Titan Showcase

1 Primeval Titan Showcase

1 Uro, Titan of Nature's Wrath Showcase

Prix :

Non-Premium : $24.99/€29.99*/£24.99*

Premium : $34.99/€39.99*/£34.99*

*TVA locale incluse

Les forêts de Littjara sont habituellement calmes et paisibles, mais aujourd'hui elles sont secouées comme une machine à laver en plein essorage. Ce n'est pas un changeforme qui force les arbres à présenter leur meilleure imitation d'une chaise de massage, mais une armée de géants comme Kaldheim n'en a jamais vus. Écrasez vos adversaires avec l'aide de ces titans verts et bleus parés du cadre showcase unique de Kaldheim et des illustrations de WolfSkullJack, Christopher Lovell, et Richard Luong. Ils sont immenses, ils mènent la danse, tenez-vous à carreau !

(Note: We are planning an upcoming B&R announcement. In that announcement, we plan to ban Uro, Titan of Nature's Wrath in Pioneer, Modern, and Historic. Additionally, we are continuing discussions about doing the same in Legacy. While we are still working internally on the larger B&R announcement for that week, we wanted to share this information ahead of this sale.)

Showcase: Kaldheim – Part 2

Disponible en version Premium et non-Premium

Contenu :

1 Grave Titan Showcase

1 Inferno Titan Showcase

1 Kroxa, Titan of Death's Hunger Showcase

Prix :

Non-Premium : $29.99/€34.99*/£29.99*

Premium : $39.99/€44.99*/£39.99*

*TVA locale incluse

Les océans de goudron ardent de l'Immersturm bouillonnent. Ils font des bulles et du bruit, exactement comme du goudron chaud, mais encore plus fort que d'habitude. Trois énormes silhouettes émergent des profondeurs, renversant un navire de démons dans la mer brûlante (pas d'inquiétude, aucun d'entre eux n'était sympa). Kaldheim abrite des géants, mais aucun de la sorte. Écrasez vos adversaires avec l'aide de ces titans noirs et rouges parés du cadre showcase unique de Kaldheim et des illustrations de DZO, GodMachine, et Dibujante Nocturno. Ils sont immenses, ils mènent la danse, tenez-vous à carreau !

Smitten Superdrop: All-Our-Love Bundle

Le Smitten Superdrop a beaucoup d'amour à donner à ses assortiments. Si votre passion pour Secret Lair est sans limite, ne passez pas à côté de notre All-Our-Love Bundle. Vous retrouverez à l'intérieur un exemplaire de chaque assortiment du Smitten Superdrop, en version Premium et non-Premium (le cas échéant). Si vous ne voulez rien rater, ne passez pas à côté de cette collection craquante.

Contenu :

1 Faerie, Faerie, Faerie Rad

1 Showcase: Kaldheim – Part 1

1 Showcase: Kaldheim – Part 1 édition Premium

1 Showcase: Kaldheim – Part 2

1 Showcase: Kaldheim – Part 2 édition Premium

1 The Unfathomable Crushing Brutality of Basic Lands

1 The Unfathomable Crushing Brutality of Basic Lands édition Premium

1 Valentine's Day 2021

1 Valentine's Day 2021 édition Premium

Prix : $259.91/€294.91*/£259.91*

*TVA locale incluse

Remise : $50/€60/£50!