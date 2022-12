Date d’annonce : 24 avril 2017

Standard :

Aucun changement.

Modern :

Aucun changement.

Legacy :

Toupie de divination du sensei est interdit.

Vintage :

Sonde gitaxienne est restreint.

Flot soudain est restreint.

Date d’effet : 24 avril 2017

Date d’effet Magic Online : 24 avril 2017

La liste de toutes les cartes interdites et restreintes, par format, est ici.

Prochaine annonce des cartes interdites et restreintes : le 14 juin 2017 (la date d’effet de cette annonce sera le 19 juin, après le Grand Prix Las Vegas)

Avec le Pro Tour Amonkhet à l’horizon, le service R&D s’est réuni ce mois-ci pour discuter des différents formats, y compris le Standard. Commençons par étudier les changements.

En Legacy, Miracles — un deck qui est concentré sur la combinaison du Contrepoids et de la Toupie divinatrice du sensei pour contrôler ce que les adversaires peuvent ou (principalement) ne peuvent pas résoudre — a été le meilleur deck du format depuis un certain temps. Nous espérions que cela changerait, mais cela n’a pas été le cas. Ce n’est pas nécessairement suffisant pour décider d’interdire une carte du deck mais la Toupie divinatrice du sensei s’accompagne de toute une série de problèmes qui sont associés à la conclusion rapide de matchs en tournoi. La nécessité d’activations répétées de la Toupie pour jouer la carte ralentit le match et conduit à des retards de tournoi. Couplé à la puissance du deck Miracles, c’est suffisant pour que nous décidions d’agir.

Par conséquent, la Toupie de divination du sensei est interdite en Legacy.

En Vintage, le metagame a commencé à stagner quand les decks Mentor du monastère affrontent leur prédateur principal, les decks Atelier. Le problème principal semble venir de la prépondérance de sorts de pioche gratuite pour le deck Mentor qui lui permet de fouiller dans sa bibliothèque sans devoir payer de mana tout en créant une abondance de jetons. Nous pensons qu’en retirant ces sorts de pioche gratuite — et le renseignement infaillible qui vient de la Sonde gitaxienne — nous affaiblirons suffisamment les stratégies basées sur le Mentor du monastère. Avec un peu de chance, la disparition des sorts « gratuits » dans les decks Mentor amoindrira l’impact des effets variés de Sphère de résistance du deck Atelier, ce qui ouvrira le metagame.

Il faut noter que Legacy est actuellement le seul format de tournoi où nous n’avons pas pris de mesure contre la Sonde gitaxienne. Pour l’instant, les données ne nous indiquent aucune raison de le faire pour ce format, et nous examinons chaque format individuellement.

En Modern, Ombre de la mort continue d’être le meilleur deck, mais la technologie comme Condamnation commence à émerger, et le format semble être dans une bonne situation pour le moment. La diversité de deck est bonne, mais nous gardons l'œil sur l’équilibre des couleurs. Si nous trouvons un changement simple à la liste des cartes interdites qui puisse ouvrir plus de decks dans l’avenir, nous l’examinerons quand les autres formats auront moins de besoins pressants.

En Standard, comme indiqué dans la dernière Annonce des cartes interdites et restreintes, nous continuons d’observer le format de près — surtout l’interaction entre le Gardien félidar et Saheeli Rai, ainsi que la domination des decks Mardu contenant le Cœur de Kiran. Nous n’avons pas vu le mouvement dans le format que nous avions espéré pour les Grand Prix de la deuxième moitié de la saison, mais nous pensons toujours que nous devons rassembler plus de données — surtout en ce qui concerne l’effet d’Amonkhet sur le Pro Tour. Amonkhet a un certain nombre de cartes intéressantes et puissantes, à la fois proactives et réactives, et beaucoup de choses peuvent changer avec l’introduction de cette extension. Nous ne voulons pas interdire quelque chose qui ultimement, ne serait peut-être pas un problème, ou pire, créer un problème potentiellement plus grave par manque d’information. Nous devons laisser les joueurs expérimenter sur le format en espérant que les choses tournent au mieux — ce que nous pensons possible. Cependant, dans le cas contraire, nous réévaluerons la situation quelques semaines après le Pro Tour.

—Aaron Forsythe

Directeur de la conception senior, Magic: The Gathering R&D