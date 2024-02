Wizards of the Coast

Magic est un jeu d'envergure mondiale que nous cherchons à rendre aussi accessible que possible pour tous. Cependant, nous avons également dû faire face à la hausse des prix et aux fluctuations de la demande mondiale, et ce, malgré l'évolution constante de Magic.

C'est pourquoi nous avons pris la décision difficile de mettre fin aux produits en portugais après Horizons du Modern 3 et aux produits en chinois (simplifié) avec Bloomburrow. Les ventes des produits en portugais et en chinois (simplifié) n'ont pas été à la hauteur de la hausse des prix globale. Nous avons constaté que même dans les pays où la langue officielle est le portugais, bon nombre de joueurs préfèrent acheter des cartes en anglais. Nous savons que ce changement peut être décevant, en particulier pour les fans passionnés sinophones (chinois simplifié) et lusophones qui ont contribué à la renommée du jeu. Ce changement n'enlève rien à leur passion. En réalité, nous allons continuer de soutenir les possibilités de jeu local dans ces régions, et les produits de jeux sur table y seront toujours disponibles à la vente. De plus, le portugais sera toujours disponible sur Magic: The Gathering Arena.

En raison des changements apportés aux langues des produits, les boosters promos pour Les hors-la-loi de Croisetonnerre seront uniquement produits en anglais, allemand, français, chinois (simplifié) et japonais. À compter de la sortie de l'extension Bloomburrow, les boosters promos ne seront plus traduits qu'en anglais et en japonais. Cependant, les boosters promos seront toujours disponibles pour les magasins Wizards Play Network du monde entier.

Le jeu ne sera également plus traduit en russe sur Magic: The Gathering Arena après Horizons du Modern 3.

Après Horizons du Modern 3, les produits Magic sur table seront principalement traduits en anglais, japonais, français, italien, allemand et espagnol. À l'exception des produits qui ne sont habituellement pas traduits, nos extensions principales et autres sorties annexes seront disponibles dans ces six langues en priorité. L'anglais, le japonais, le français, l'italien, l'allemand, l'espagnol, le portugais et le coréen seront toujours disponibles sur Magic: The Gathering Arena.