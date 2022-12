Bonjour tout le monde !

Je suis Ari Zirulnik, rédacteur pour les emballages de Magic. J’ai le plaisir d’interagir avec presque tous les produits que nous créons, je suis donc « dans une position unique pour écrire un article qui présente en détail tous les produits de l’Édition de base 2021 », d’après le méchant architecte produit qui ne voulait pas écrire cet article lui-même. Pour vous récompenser de vous renseigner sur l’Édition de base 2021, chaque produit sera accompagné d’une anecdote TOP SECRÈTE et EXTRÊMEMENT OFFICIELLE sur Téfeiri qui n’a encore jamais été révélée au public.

NOTE DE L’ÉDITEUR : Ari ne fait pas partie de l’équipe de conception des mondes, et ces « anecdotes » sur Téfeiri ne sont pas officielles, même s’il persiste à affirmer le contraire.

BOOSTERS DE DRAFT

Il s’agit du booster de Magic traditionnel. Vous savez à quoi vous attendre : 10 cartes courantes, 3 cartes inhabituelles, 1 carte rare ou rare mythique, 1 terrain et 1 carte de jeton ou publicitaire. Environ un tiers des cartes courantes seront remplacées par une carte Premium de n'importe quelle rareté. Il est également possible que vous obteniez une carte avec un cadre de présentation, c'est à dire une version alternative intéressante d'une carte normale de l'Édition de base 2021.

De plus, les boosters de draft de l'Édition de base 2021 contiennent parfois des cartes sans bordure !

Les boosters de draft sont disponibles individuellement ou en présentoir de 36 boosters.

ANECDOTE TOP SECRÈTE SUR TÉFEIRI N° 1 :

Un jour, à l’Académie tolariane, Téfeiri a léché un bibule lors d’un pari.

PROMO BUY-A-BOX

Si vous achetez un présentoir de l’Édition de base 2021 auprès d'un magasin WPN, vous recevrez un exemplaire gratuit de la carte promo Buy-a-Box (dans la limite des stocks disponibles). Elle est assez mignonne cette fois-ci :

Un chat. Et un chien. Et ils sont meilleurs amis. MEILLEURS AMIS. Je ne sais pas si cette carte est basée sur une histoire vraie, mais je crois qu’il vaut mieux pour tout le monde que nous prétendions que ce soit le cas.

ANECDOTE TOP SECRÈTE SUR TÉFEIRI N° 2 :

Téfeiri utilise sa magie temporelle pour tricher aux dames dominariennes. Djoïra ne veut plus y jouer.

BOOSTERS COLLECTOR

Les boosters collector sont truffés de surprises spéciales. Puisque cet article vise à étudier les choses en profondeurs, allons-y franchement. J’ai même une image. Je ne sais pas comment faire ces images, mais il suffit d’écrire « faire une image avec ça » et la personne qui convertit les documents en sites Web s’occupera de faire une image pour vous.

Contenu d'un booster collector (Faire une image avec ça. Merci.)

Chaque booster collector contient 4 à 5 cartes rares ou rares mythiques, 7 à 9 cartes avec des traitements spéciaux, et 11 cartes Premium ! Ces boosters sont parfaits pour les joueurs qui cherchent à obtenir les cartes les plus intéressantes possible.

Vous pouvez en apprendre plus sur les boosters collector et découvrir où trouver des versions alternatives de cartes grâce à Mike Turian ici.

ANECDOTE TOP SECRÈTE SUR TÉFEIRI N° 3 :

Téfeiri ne fait pas confiance aux marque-pages : il replie toujours le coin de la page qu’il veut marquer.

BOOSTERS DE BIENVENUE

Découvrez les boosters de bienvenue !

Ces boosters remplissent le rôle que jouaient les decks de bienvenue. Chaque booster de bienvenue de l’Édition de base 2021 est exactement identique et renferme un peu de ce qui rend Magic si incroyable. Ils contiennent des cartes légendaires, des cartes de planeswalker, des cartes de présentation, et plus encore. Ils contiennent également des cartes d’aide recto-verso contenant des conseils pour bien débuter, pour trouver des magasins et pour en apprendre plus sur le jeu.

Les boosters de bienvenue seront disponibles gratuitement pour les nouveaux joueurs dans tous les magasins WPN, dans la limite des stocks disponibles.

ANECDOTE TOP SECRÈTE SUR TÉFEIRI N° 4 :

Téfeiri possède une glycoprotéine qui se lie aux protéines contenues dans le venin de serpent, ce qui le rend inefficace. Oups, pardon, c'était une anecdote sur les mangoustes.

DECKS DE PLANESWALKER

Allons à la rencontre de Basri Ket.

Basri rejoint Téfeiri, Liliana, Chandra et Garruk comme l'un des cinq visages des decks de planeswalker de l’Édition de base 2021. Ces decks sont parfaits pour les joueurs qui découvrent Magic (et ils sont la suite logique des boosters de bienvenue dans cet article). Jetons rapidement un coup d'œil à ce que peut faire chaque deck :

Basri, paladin dévoué

Jouez un grand nombre de créatures et couvrez-les de marqueurs +1/+1.

Téfeiri, voyageur intemporel

Piochez de nombreuses cartes supplémentaires et déclenchez des capacités à chaque fois que vous le faites.

Liliana, mage de mort

Tirez profit de la mort de vos créatures, puis ramenez-les à la vie pour qu’elles meurent à nouveau.

Chandra, catalyseuse de flammes

Mettez le feu à vos adversaires et regardez grandir vos créatures.

Garruk, héraut sauvage

Jouez de grosses créatures. Une fois que c'est fait, jouez des créatures encore plus grosses.

Ces decks sont faciles à jouer et amusants à maîtriser. Nous avons un moyen supplémentaire d'inciter les débutants à jouer...

ANECDOTE TOP SECRÈTE SUR TÉFEIRI N° 5 :

Téfeiri a remonté le temps pour empêcher la rédaction de cette anecdote.

KIT DE DÉMARRAGE MAGIC: THE GATHERING ARENA

Découvrez le kit de démarrage Magic: The Gathering Arena. S'il vous rappelle quelque chose, c'est parce qu'il s’agit d’un prolongement du Spellslinger Starter Kit. Son contenu est également assez similaire.

Les Spellslinger Kits étaient conçus pour enseigner le jeu grâce à des fiches de règles, mais nous avons découvert que diriger les nouveaux joueurs vers le tutoriel de MTG Arena créait une bien meilleure expérience pour eux, et ce produit s’appuie donc là-dessus.

À l'intérieur, vous trouverez deux decks adaptés aux débutants. Vous verrez également un livret de règles de 16 pages et deux boîtes de rangement pliables pour les decks. Pour finir, vous trouverez une carte contenant un code de MTG Arena vous offrant un exemplaire numérique de chaque deck, utilisable deux fois : une fois par vous, et une fois par un ami avec qui vous aimeriez jouer.

ANECDOTE TOP SECRÈTE SUR TÉFEIRI N° 6 :

Téfeiri a un modificateur de +6 sur tous les jets d’INT.

PACK D’AVANT-PREMIÈRE

Aucune extension n'est complète sans un Pack d'avant-première ! Le pack de l’Édition de base 2021 correspond à ce dont vous avez l’habitude : 6 boosters, 1 carte Premium estampillée et 1 feuillet. Ce feuillet contient un récapitulatif de la vie de Téfeiri, de son enfance à l'Académie jusqu'à la Guerre des Planeswalkers.

Comment obtenir un Pack d'avant-première ? Inscrivez-vous à une Avant-première dans votre magasin de jeux local ! C'est un excellent moyen de vous préparer pour une nouvelle extension et d’essayer les cartes physiques le plus rapidement possible. Vous ne savez pas où se trouve votre magasin WPN le plus proche ? Consultez notre outil Recherche de magasin et d'événement.

ANECDOTE TOP SECRÈTE SUR TÉFEIRI N° 7 :

Téfeiri est un ténor avec une voix d’ange. L'ange veut à tout prix récupérer sa voix.

BUNDLE

Il ne nous reste qu'un produit : le bundle ! Avant l'invention des bundles, on ne pouvait porter que deux choses à la fois. Si vous vouliez porter trois choses, il vous fallait un troisième bras. Grâce à la Technologie™ Bundle™ brevetée par WotC, vous pourrez porter bien plus que deux choses. Pour être exact, chaque bundle contient :

10 boosters de draft de l’Édition de base 2021

20 terrains de base

20 terrains de base Premium

1 Chef de la meute Premium à illustration alternative

1 dé à 20 faces géant

Cela fait 52 choses, ce qui va bien au-delà de deux.

ANECDOTE TOP SECRÈTE SUR TÉFEIRI N° 8 :

Le nom de famille de Téfeiri est Berry.

CONCLUSION

Eh bien ! Nous avons découvert beaucoup de produits différents. Et nous avons également appris beaucoup de choses totalement vraies et officielles sur Téfeiri. (NOTE DE L’ÉDITEUR : ces anecdotes ne sont toujours pas officielles.) Merci de m’avoir accompagné pour cette découverte des produits de l’Édition de base 2021. Je vous quitte en vous donnant le conseil suivant : si vous me voyez sur MTG Arena (nom de compte : REZ), laissez-moi gagner, s’il vous plaît. J’ai vraiment besoin d’un coup de pouce.

À bientôt !