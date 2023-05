Wizards of the Coast

Pour beaucoup des membres de Wizards of the Coast, travailler sur Le Seigneur des Anneaux : chroniques de la Terre du Milieu était un rêve devenu réalité. Ce qui est assez fou, car travailler chez Wizards of the Coast est déjà en soi un rêve devenu réalité. Nous n'aurions pas pu être plus ravis de travailler sur l'une de nos œuvres littéraires préférées dans le contexte de notre jeu préféré.

Cette extension, et ces dernières années passées à travailler dessus, ont été incroyables. Nous avons collaboré avec certains des gardiens les plus attentionnés de ce monde légendaire chez Middle-earth Enterprises (MEE) et, ensemble, nous avons construit quelque chose dont nous sommes immensément fiers, et que nous avons hâte de révéler aux fans dans quelques jours à peine.

Nous débordons d'impatience à l'idée de révéler cette vision du Seigneur des Anneaux, passée par le prisme du jeu et des valeurs de Magic. L'esthétique et l'impression que dégagent le monde, les personnages, les armes, les lieux et les passages de l'histoire vous seront intimement familiers, tout en proposant assez de nouveauté pour parler à un public plus large.

Illustration par : Dmitry Burmak

Certains personnages seront probablement différents de leurs précédentes représentations, et c'est volontaire. Les œuvres de légende telles que Le Seigneur des Anneaux sont renforcées par leurs multiples interprétations dans le monde. Nous pensons que la nôtre ravira de nombreux fans de Magic et de Tolkien. Cette actualisation est le résultat d'un choix conscient effectué en partenariat entre Wizards et MEE, et a été motivée par deux principes directeurs :

La diversité : Le Seigneur des Anneaux raconte l'histoire des différents peuples de la Terre du Milieu qui joignent leurs forces pour affronter Sauron, et puisent leur force dans leur diversité. Les fans de tous horizons adorent ces histoires, personnages et lieux depuis des dizaines d'années, et nous voulions que cette extension reflète cette inclusion à grande échelle.

L'originalité : l'objectif de cette extension est de donner vie à l'histoire et au décor du Seigneur des Anneaux à travers Magic: The Gathering. D'innombrables efforts précédents ont dressé un portrait saisissant de ce monde, mais notre objectif tendait plus vers une interprétation moderne du travail de J.R.R. Tolkien, conçue avec amour pour une communauté en constante expansion.

Nous espérons que davantage de joueurs se sentiront représentés par les personnages, et que les fans seront heureux de revivre ces histoires connues grâce au jeu.

Illustration par : Yongjae Choi

Ces décisions ont été prises sciemment, avec un grand soin et une grande admiration envers Le Seigneur des Anneaux. Au cours des prochaines semaines, des concepteurs, développeurs, directeurs artistiques et bien d'autres personnes ayant travaillé sur l'extension prendront la parole. Nous espérons que notre passion pour Le Seigneur des Anneaux se reflétera non seulement dans ce que nous disons, mais aussi dans nos créations.

Nous sommes également reconnaissants envers les artistes et concepteurs qui nous ont aidés à donner vie à cette vision conjointe de Wizards et MEE, en suivant nos consignes pour créer certaines des illustrations les plus stupéfiantes que vous ayez jamais vues.

Le Seigneur des Anneaux : chroniques de la Terre du Milieu est une extension que nous sommes incroyablement fiers d'avoir conçue au cours de ces dernières années. Alors soyez au rendez-vous demain, le 30 mai à 9 h (heure du Pacifique)/midi (heure de l'Est) pour le lancement de l'extension Le Seigneur des Anneaux : chroniques de la Terre du Milieu sur twitch.tv/magic et sur YouTube. Nous avons hâte d'entamer avec vous tous ce périple tant attendu.