Aujourd’hui nous changeons l’ID multivers et retirons l’image de la carte Invoke Prejudice, imprimée en 1994, sur le Gatherer. Cette carte est raciste et ceci a été renforcé par l’ID multivers qui a été malheureusement attribuée des années plus tôt. Le racisme n’a pas sa place dans notre jeu, ou ailleurs.

Pour ce que cela vaut, cela n’aurait jamais dû être publié dans le Gatherer. Et pour cela nous sommes désolés. Les évènements des semaines précédentes et les conversations constantes au sujet de ce que nous pourrions faire mieux pour soutenir les personnes de couleur nous ont poussés à nous évaluer, ainsi que nos actions et inactions. Nous apprécions l’aide de tous ceux qui nous permettent de prendre conscience de nos lacunes. Nous aurions dû faire mieux, nous pouvons faire mieux, et nous ferons mieux.

Dans cette voie, nous allons également retirer les images d’autres cartes de notre base de données, incluant :

Cleanse

Stone-Throwing Devils

Pradesh Gypsies

Jihad

Imprison

Crusade

Nous remplacerons les images de ces cartes par cette déclaration:

"Nous avons retiré l’image de cette carte de notre base de données à cause de sa représentation, son texte ou une combinaison de facteurs racistes. Racisme, peu importe sa forme, n’a pas sa place dans nos jeux, ou ailleurs."

De plus, ces cartes seront bannies de tous les tournois officiels.

Il y a encore beaucoup à faire tandis que nous continuons de rendre nos jeux, communautés, et notre compagnie plus inclusives. Sachez que nous nous efforçons chaque jour d’être meilleurs et que nous vous entendons. Nous avons hâte de partager nos plans avec vous au fur et à mesure que nos jeux et notre organisation évoluent.