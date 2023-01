Wizards of the Coast

L'année dernière, les coûts des produits, du transport et de fabrication ont considérablement et constamment augmenté pour presque tout le monde dans tous types de secteurs. Pour Wizards of the Coast, cela signifie que nous avons été témoins d'une forte hausse dans le total des coûts pour produire Magic: The Gathering. Ainsi, nous allons augmenter nos prix d'environ 11 %, en tenant compte des différences régionales, sur certains produits de la gamme à partir du mois de septembre.

Nous avons fait de notre mieux pour maintenir les boosters de draft, mais également les boosters d'extension et les boosters collector, à un prix relativement stable pour nos extensions majeures, à savoir les quatre sorties annuelles majeures qui impactent le format Standard, et ce aussi longtemps que possible. Cependant, les coûts de production de Magic: The Gathering ont fortement augmenté : notamment, nous avons vu une forte hausse des coûts de production, de fabrication et d'expédition de Magic dans le monde entier.

Nous avons fait de notre mieux pour limiter cette hausse de prix, et nous ne modifierons les prix que sur la prochaine extension majeure, Unfinity, et les produits Jumpstart :

Boosters de draft

Boosters d’extension

Boosters collector

Bundles

Boosters Jumpstart

Les decks Commander, quant à eux, connaîtront une hausse de prix qui prendra effet avec Les rues de la Nouvelle-Capenna. Il n'y a pas de hausse de prix prévue pour les decks Commander en juillet.

Chacun de ces produits augmentera de certains pourcentages légèrement différents, que nous estimons représenter environ 11 % sur les produits qui connaîtront une augmentation, en tenant compte des différences régionales. Ces augmentations n'affecteront en rien d'autres lignes de produits comme Masters, Horizons, Secret Lair, Challenger Decks ou Universes Beyond.

De plus, et ce même pour les extensions majeures, nous n'avons pour l'instant pas prévu de changer les prix des Packs d'avant-première.

La hausse de prix affectera Dominaria uni mais aussi des produits plus anciens à partir de juillet.