Jour de l'annonce : 11 mars 2024

Standard :

Aucun changement.

Pioneer :

Aucun changement.

Modern :

Bouffée de violence est bannie.

Legacy :

Aucun changement.

Vintage :

Contemplation est retirée de la liste des cartes restreintes.

Explorer :

Aucun changement.

Pauper :

Aucun changement.

Date effective : jeu sur table et Magic Online le 11 mars 2024

La prochaine annonce des cartes interdites et restreintes aura lieu le 13 mai 2024. La liste de toutes les cartes interdites et restreintes, par format, se trouve ici.

Comme nous l’avons mentionné lors de notre annonce des cartes interdites et restreintes la plus récente le 4 décembre à la fin de l’année dernière, nous avons planifié l’annonce d'aujourd'hui afin de pouvoir étudier et rassembler les données de nos événements les plus récents avant et après la sortie de Meurtres au manoir Karlov. Depuis le début de la nouvelle année, nous avons assisté à quasiment une pleine saison de Qualifiers pour les championnats régionaux en Standard, à une pleine saison de championnats régionaux et au Pro Tour Pioneer à la MagicCon Chicago présentant Meurtres au manoir Karlov.

Avec ces informations à disposition, nous étudierons en profondeur l’état de chaque format individuellement, qu’un changement ait été effectué ou non. De plus, si vous souhaitez en savoir plus sur ce que nous pensons de chacun de ces formats, connectez-vous à WeeklyMTG le mardi 12 mars (c'est demain si vous lisez ceci le jour de sa publication), pour écouter Andrew Brown et Dan Musser.

STANDARD

Voici un peu plus de 10 mois, nous avons décidé de donner un second souffle au format Standard. Nous avons mis à jour la rotation, ajusté notre philosophie d’interdiction de cartes, ajouté plus d'événements et d’occasions de jouer, et sorti plusieurs nouvelles extensions. Et nous sommes ravis de dire que le Standard est incroyablement stable en ce moment, à la fois en ce qui concerne l’environnement de jeu et l’intérêt des joueurs pour le format.

Pendant l’année écoulée, le nombre de joueurs ayant participé à des parties sur table en Standard a augmenté, pour culminer la semaine dernière avec des chiffres plus élevés que toute autre semaine depuis la pandémie. Il y a plus du triple du nombre de « tickets » (participations individuelles à un événement) pour le format Standard cette année si on compare avec la même période l’année dernière. En fait, le Standard est redevenu le format sur table en 60 cartes le plus joué (en plus de rester le format le plus joué en numérique). Alors un grand merci à tous les joueurs et à tous les magasins qui ont exploré le Standard et l’ont trouvé... vraiment fun !

Comme nous venons de le mentionner, le Standard est stable et fun, avec chaque macro-archétype existant en différentes ambiances et l'impact des nouvelles cartes de Meurtres au manoir Karlov. Des cartes comme Inspecteur postulant et Affaire du Porte-Express ont alimenté Convocation de Boros, tandis que Fini les mensonges a élevé Contrôle d'Azorius à un autre niveau. Les decks Domaine confiance et Midrange Esper restent forts, et presque tous les decks ont adapté les nouveaux terrains de surveillance. Nous avons même vu de nouveaux decks aux combos passionnants avec des cartes telles que Érudit au noyau de vapeur, Reconstituer le crime et Détisseuse de conspirations. L'un des développements les plus intéressants en Standard vient probablement du vainqueur de l’open à 75K USD de la MagicCon Chicago, Rei Zhang (aka cftsoc), dont le deck contenait Analyste des répercussions, Nissa, animiste résurgente et Slogurk, suzerain de boue !

Avec une sélection de cartes plus grande que jamais, les joueurs s’amusent à trouver quelles stratégies de victoire ils peuvent concocter avec toutes ces cartes. En fait, nous n’avons prévu aucun changement pour le Standard et nous sommes impatients de voir ce que les joueurs nous concoctent pour le Pro Tour Croisetonnerre en avril.

Si vous n’avez pas joué en Standard depuis longtemps, mais que cela vous intéresse, trouvez un magasin près de chez vous à l’aide de l’outil Recherche de magasin et d’événement.

PIONEER

Nous avons effectué quelques changements depuis notre dernière annonce, dans le but de préparer un metagame de Pioneer plus amusant et plus diversifié. Le Pro Tour Pioneer de la MagicCon Chicago a depuis joué sur ce metagame, et les résultat ont été fascinants.

Les extensions récentes continuent d’avoir un impact sur le format avec des cartes imprimées l’an dernier faisant maintenant leur apparition dans les meilleurs decks. Fini les mensonges, Déduire et Archives méticuleuses dans Contrôle d'Azorius. Amalia Benavides Aguirre en pièce maîtresse de son deck combo de créatures. Plaisantin crocheteur de serrure et Passe-passe ajoutent de la consistance à Izzet Phénix. Charme de l’archidruide apporte une utilité au combo Champ de lotus . Mais le deck le plus surprenant du tournoi était une variation de Midrange Rakdos avec notre vieil ami Sorin, seigneur de sang impérieux et son nouveau meilleur ami Éventreur de veines, qui ont pris le contrôle de tout l’événement ! Félicitations à l’équipe ChannelFireball, au pilote vainqueur Seth Manfield et au créateur du deck, Paul Rietzl.

La carte récemment retirée de la liste des cartes interdites, Coptère de contrebandier , a fait aussi une apparition dans le deck Vampires Rakdos ainsi que dans les listes Infuser Izzet.

Avec de nouvelles cartes qui ont un impact sur le format, et une flopée de stratégies viables, le Pioneer est en bonne position pour vos Championship Qualifiers régionaux commençant en avril.

EXPLORER

Chaque carte interdite en Pioneer qui est disponible sur MTG Arena est également interdite en Explorer.

MODERN

Bouffée de violence est bannie.

Dans notre mise à jour précédente du Modern, nous avions retiré Fureur et À l’assaut de la tige de haricot de l’environnement. Cela a permis à Midrange Rakdos de revenir à un niveau acceptable sans l’effacer entièrement du metagame. Depuis, nous avons vu Rhinocéros temuriens, Fin vivante, Yaugzebul Golgari, Titan Amulette et Sombremarée Izzet grimper dans le metagame. Plus récemment, les joueurs ont connu du succès avec Ligne ley du Pacte des Guildes de Meurtres au manoir Karlov dans Zoo Domaine et les variantes Rhinocéros contenant Scion de Draco et Emprisonnement par les lignes ley.

Pendant la dernière saison de championnats régionaux, Rhinocéros temuriens, a commencé à s’approcher des niveaux précédents de Midrange Rakdos dans la domination du metagame. Même si nous souhaitons préserver les stratégies de cascade comme des options viables en Modern, nous aimerions retirer l’un des aspects les plus puissants de leur stratégie. Plus précisément, la capacité d’utiliser la cascade sur une carte permettant de glaner de gros bénéfices à vitesse d’éphémère. Lancer Bouffée de violence pendant le tour d'un adversaire réduit une grande partie des risques inhérents à ce genre de stratégie. Cela permet au joueur qui utilise la cascade de dégager tout son mana et tous les jetons Rhinocéros ou leurs créatures avec le recyclages prêtes à attaquer. Les deux decks incluent également Force de négation, qui coûte zéro mana pendant les tours des adversaires, ce qui permet d’établir une défense simplifiée du combo.

Bouffée de violence est banni. Retirer Bouffée de violence du format obligera les joueurs utilisant la cascade à adopter Supplication ardente ou Effroi démoniaque Pour les forcer à jouer plus souvent pendant leur propre tour, ce qui affaiblira à la fois les stratégies de cascade et les réduira à un niveau de pourcentage du metagame acceptable, un peu comme l’interdiction de Fureur l’a fait pour Midrange Rakdos.

LEGACY

Le format Legacy a légèrement changé depuis notre dernière vérification, principalement en raison de l’inclusion de Bombardiers latéraux dans les decks Gobelins et Prison Rouge. Les decks Contrôle, combo et tempo, en plus de ces decks rouges modifiés sont tous en course pour le top du metagame, ce qui donne aux joueurs bon nombre d’options.

Maîtres archers orques est apparu dans bon nombre des macro-stratégies, par exemple dans les variantes tempo de Sondeur de secrets , Contrôle Sultaï et Réanimateur. Tandis que le pourcentage de jeu de Maîtres archers orques n’est pas au niveau de classiques du format tels que Remue-méninges, Contemplation et Force de volonté, c’est une chose sur laquelle nous gardons l'œil ouvert. Pour le moment, nous sommes satisfaits du fait que tant de decks différents peuvent l’emporter aux plus hauts niveaux de Legacy.

VINTAGE

Contemplation n’est plus restreinte.

Contemplation a été restreinte en Vintage depuis 2008 ! Nous ne voulons pas nécessairement réintroduire toutes les cartes qui ont été restreintes pendant plus de dix ans, mais tout semble indiquer que Contemplation est prêt à revenir dans notre « club des quatre ».

Même si peu de choses ont changé en Vintage depuis notre dernière annonce, nous pensons que les decks basés sur les combos de sorts en Vintage pourraient bénéficier d'un petit coup de pouce. Le sommet du metagame contient des decks comme Saga Lurrus, Initiative et Atelier de Mishra . Même si bon nombres de decks Lurrus contiennent du bleu, ils ne comprennent généralement aucun exemplaire de Contemplation.

Cela ne devrait pas provoquer d’énormes changements, mais pourrait redonner quelques points de pourcentage aux decks qui cherchent des cartes spécifiques pour activer leur stratégie de manière plus régulière.