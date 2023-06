Jour de l'annonce : 29 mai 2023

Standard :

Fable du brise-miroir // Reflets de Kiki-Jiki est bannie.

Invocation du désespoir est bannie.

Brisebanque héliaste est banni.

Date effective :

Jeu sur table et Magic Online : 29 mai 2023

MTG Arena : 30 mai 2023

La liste de toutes les cartes interdites et restreintes, par format, se trouve ici.

Mise à jour de la philosophie en ce qui concerne les cartes interdites et restreintes avec les changements apportés au format Standard.

Récemment, nous avons publié un article sur le format Standard sur table et notre nouvel angle d'approche pour l'améliorer à tous les niveaux. Aujourd'hui, nous passons à la deuxième étape pour mener à bien cet objectif.

Nous avons reçu des retours de la communauté sur les interdictions dans le format Standard, provenant de joueurs s’affrontant aux meilleures tables du Pro Tour comme de ceux profitant d'une partie Standard plus tranquille un mercredi soir dans leur magasin de jeu local. Ces retours portaient principalement sur les perturbations que pouvait entraîner notre cadence de bannissement. Les interdictions sont problématiques pour l'engagement au format Standard. Elles sont trop imprévisibles, trop incohérentes, et les joueurs perdent confiance en leur possibilité de construire et jouer leurs decks.

À partir de maintenant, nous n'allons plus gérer nos formats à la même cadence, et en particulier pour le format Standard. Notre objectif est d'opérer la majorité de nos changements de formats une fois par an pour plus de cohérence. Cette annonce aura lieu annuellement avant le début des aperçus d'automne. Elle ne concernera pas seulement le format Standard mais aussi les formats Modern, Pioneer, Legacy et Vintage.

De manière générale, notre objectif de faire du format Standard un environnement de jeu amusant et équilibré n'a pas changé. Cependant, nous allons examiner plus attentivement les cartes et les façons de jouer qui tiennent dans la durée pour nous assurer que le format Standard reste toujours actuel, attrayant et passionnant.

En plus des annonces annuelles, il y aura également une mise à jour des interdictions et des restrictions le troisième lundi après chaque sortie d'extension, qui abordera tout particulièrement les grands déséquilibres de l'environnement de jeu. En général, ces mises à jour interviendront après le Pro Tour.

Notre objectif est d'utiliser cette fenêtre de trois semaines pour apporter des changements au format Standard de manière exceptionnelle. Si une nouvelle carte a un impact négatif sur le format, de façon immédiate et drastique, nous pensons qu'il est primordial que nos joueurs ne se sentent pas « coincés » avec un format médiocre pendant plus d'un an. Nous réserverons cette fenêtre pour des cartes du niveau du Gardien félidar mais il s'agit d'un outil que nous espérons ne jamais avoir à utiliser. Dans l'idéal, la plupart des mises à jour du format Standard devraient avoir lieu seulement une fois par an pour renouveler la confiance des joueurs dans leur sélection et construction de decks.

Ceci dit, aujourd'hui nous interdisons trois cartes du format Standard pour faciliter la transition. Nous avons eu le sentiment qu'il était important de commencer cette nouvelle ère du Standard en faisant table rase du passé, pour ainsi dire, sans la menace de récentes discussions d'interdictions planant au-dessus du format. Pour y parvenir, nous avons décidé d'opérer les changements suivants :

Fable du brise-miroir // Reflets de Kiki-Jiki est bannie.

Brisebanque héliaste est banni.

est banni. Invocation du désespoir est bannie.

Nous avons pu observer la montée et la supériorité de la base de deck tricolore qui repose sur le noir-rouge lors des dernières sorties d'extensions et des derniers tournois de haut niveau. Nous croyons que ces changements pourront réduire le taux de victoire de la stratégie dominante dans le format et créer un remaniement intéressant, ainsi qu'un point d'entrée pour le format avant la sortie cet été de l'extension Les friches d'Eldraine.

Fable du brise-miroir // Reflets de Kiki-Jiki a été au cœur des stratégies qui reposent sur le noir-rouge et l'une des cartes les plus fortes pendant toute la durée de son existence dans le format Standard. Sa capacité à générer des ressources, un flux de cartes, et à être une menace à abattre est inégalée pour un tel niveau d'efficacité. Elle est difficile à contrer et coûte souvent plus de trois manas. De plus, il est particulièrement complexe de la battre à la pioche. En retirant Fable du brise-miroir // Reflets de Kiki-Jiki, nous espérons diminuer la puissance des decks qui reposent sur le noir-rouge mais aussi rendre la construction de decks pour ces stratégies plus pertinente en fonction de ce qui est souhaité : la menace, la sélection de carte ou la capacité de permettre la réanimation. Pour toutes ces raisons, en plus du taux d'utilisation élevé de cette carte dans une large variété de decks, Fable du brise-miroir // Reflets de Kiki-Jiki est bannie.

Le Brisebanque héliaste a été un pourvoyeur d'avantage de cartes incontournable pour de nombreux decks en Standard depuis sa sortie. En tant que carte incolore, il n'a pas eu de difficulté à se glisser dans une grande variété de couleurs et de stratégies. Son omniprésence et sa force ont beaucoup trop évincé d'autres options d'avantage de cartes en tant que carte incolore. Cela a également mis une pression sur la taille des créatures. En tant que créature qui a le pilotage, le Brisebanque héliaste est plus favorisé que les autres. Pour promouvoir plus de diversité et rendre de la force aux autres types de cartes de différentes couleurs, le Brisebanque héliaste est banni.

L' Invocation du désespoir a été la carte de sommet de courbe par excellence dans la plupart des decks noir-rouge et des stratégies reposant sur le noir durant la majeure partie de son existence. Elle est non seulement assez forte pour gérer le champ de bataille et générer un avantage de cartes, mais elle est également excellente pour compenser certaines faiblesses du noir. Généralement, jouer avec une grande variété de types de permanents est efficace contre les decks portés principalement sur le retrait un-pour-un. Avec l' Invocation du désespoir il est encore plus difficile de trouver des manières de contrer les stratégies noires, puisque c'est une carte efficace à lancer sur des plateaux vides et qui s'attaque aux enchantements et aux planeswalkers, qui sont d'ordinaire efficaces contre ces types de stratégies fortement portées sur le retrait. À cause de son niveau de force et de son impact négatif sur la diversité des cartes, l' Invocation du désespoir est bannie.

Nous effectuerons notre première annonce annuelle des cartes interdites et restreintes le 7 août 2023, avant le début des aperçus de l'extension Les friches d'Eldraine.