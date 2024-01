Wizards of the Coast

En raison d'un problème d'impression, les cartes d'invités d'honneur de Meurtres au manoir Karlov ne sont pas localisées dans les boosters de jeu en français, en allemand, en italien, en espagnol et en portugais. Par conséquent, les versions non-Premium des cartes d'invités d'honneur ne seront pas disponibles dans les boosters de jeu en français, en allemand, en italien, en espagnol et en portugais et seront remplacées par des cartes en anglais.

Les boosters collector en français et en allemand n'ont pas été affectés et comprendront des versions traduites des cartes d'invités d'honneur Premium traditionnelles.

Toutes les autres langues (anglais, japonais et chinois simplifié) n'ont pas été affectées, et des cartes d'invités d'honneur traduites dans ses langues seront disponibles en version non-Premium (dans les boosters de jeu) et Premium traditionnelle (dans les boosters collector).