Bien le bonjour tout le monde ! Découvrez les merveilles du Dr. Lair’s Secretorium Superdrop ! Vous allez être bouche bée devant tout un tas de terrains éthérés et diserts ! Admirez les sorts incroyables empruntés aux fameuses archives mystiques de Strixhaven ! Et profitez aussi d'un concert de musique !

Préparez-vous à choisir de nouveaux canevas enchanteurs pour les cartes de Secret Lair. Parcourez les options ci-dessous et rejoignez-nous sur secretlair.wizards.com entre le 26 avril à 9 h (PT) et le 28 mai à 9 h (PT) pour précommander toutes les merveilles disponibles.

CULTURE SHOCKS: BANT

Contenu:

1x Breeding Pool à illustration alternative

1x Hallowed Fountain à illustration alternative

1x Temple Garden à illustration alternative

Prix:

$29.99/€34.99*/£29.99*/CN¥238.00

*TVA locale incluse

Le Multivers de Magic accueille une grande diversité de plans aussi étranges que magnifiques. Dans cette série d'assortiments Culture Shock, nous avons sélectionné dix plans à visiter et à honorer avec de toutes nouvelles illustrations Shock Land. Cet assortiment, disponible en vert, blanc et bleu, se rend sur les plans de Kylem, Nouvelle Phyrexia et Theros, et est illustré avec amour par Aleksi Briclot, Ruxing Gao, et Tyler Jacobson.

CULTURE SHOCKS: ESPER

Contenu:

1x Godless Shrine à illustration alternative

1x Hallowed Fountain à illustration alternative

1x Watery Grave à illustration alternative

Prix:

$29.99/€34.99*/£29.99*/CN¥238.00

*TVA locale incluse

CULTURE SHOCKS: GRIXIS

Contenu:

1x Blood Crypt à illustration alternative

1x Steam Vents à illustration alternative

1x Watery Grave à illustration alternative

Prix:

$29.99/€34.99*/£29.99*/CN¥238.00

*TVA locale incluse

CULTURE SHOCKS: JUND

Contenu:

1x Blood Crypt à illustration alternative

1x Overgrown Tomb à illustration alternative

1x Stomping Ground à illustration alternative

Prix:

$29.99/€34.99*/£29.99*/CN¥238.00

*TVA locale incluse

CULTURE SHOCKS: NAYA

Contenu:

1x Sacred Foundry à illustration alternative

1x Stomping Ground à illustration alternative

1x Temple Garden à illustration alternative

Prix:

$29.99/€34.99*/£29.99*/CN¥238.00

*TVA locale incluse

Le Multivers de Magic accueille une grande diversité de plans aussi étranges que magnifiques. Dans cette série d'assortiments Culture Shock, nous avons sélectionné dix plans à visiter et à honorer avec de toutes nouvelles illustrations Shock Land. Cet assortiment, disponible en rouge, vert et blanc, se rend sur les plans de Kaladesh, Tarkir et Theros, et est illustré avec amour par Daarken, Tyler Jacobson, and Magali Villeneuve.

THE FULL-TEXT LANDS

The Full-Text Lands est disponible en versions Premium et non-Premium.

Contenu:

1x Full-Text Plains

1x Full-Text Island

1x Full-Text Swamp

1x Full-Text Mountain

1x Full-Text Forest

Prix:

Non-Premium : $29.99/€34.99*/£29.99*/CN¥238.00

Premium : $39.99/€44.99*/£39.99*/CN¥318.00

*TVA locale incluse

Les terrains de Magic sont connus pour leurs paysages majestueux et leurs localités pittoresques à couper le souffle. Nous proposons d'en finir avec ceci. Ça suffit ! Les magnifiques illustrations ont trop souvent entravé la partie la plus intéressante du jeu : son système de règles extrêmement détaillé dictant précisément la manière dont il faut jouer ! Avec des illustration d'absolument personne, Full-Text Lands est un assortiment qui promet de découvrir en profondeur les détails des terrains de base. Exprimez votre amour des règles et d'absolument rien d'autre grâce aux terrains les plus informatifs que le jeu ait connu !

OUR SHOW IS ON FRIDAY, CAN YOU MAKE IT?

Contenu:

1x Decree of Pain illustré à la main

1x Gamble illustré à la main

1x Nature’s Lore illustré à la main

1x Preordain illustré à la main

1x Wrath of God illustré à la main

Prix:

$29.99/€34.99*/£29.99*/CN¥238.00

*TVA locale incluse

Salut. Dis, on a une représentation vendredi au Carnarium de Rakdos, ce serait super cool si tu pouvais venir. Oh non, Fblthp s'occupe déjà du stand de produits dérivés, on n'a pas besoin de toi pour ça. Ce serait cool de t'avoir avec le public, tu vois ? Tu t'éclates, les gens autour de toi s'éclatent... tout le monde passe un bon moment. Qui d'autre va jouer ? Oh, tu sais. Juste quelques cartes dessinées à la main par Ian Jepson, Sam McKenzie, Jermaine Rogers, Jeff Soto, et Alexis Ziritt. Alors, tu viens ? Parfait ! Tu crois que tu pourrais nous aider à charger ? Attends, où vas-tu ?

SHOWCASE: STRIXHAVEN

Showcase: Strixhaven est disponible en versions Premium et non-Premium.

Contenu:

1x All Is Dust Showcase

1x Artifact Mutation Showcase

1x Drown in the Loch Showcase

1x Fire Covenant Showcase

1x Fractured Identity Showcase

1x Fracturing Gust Showcase

Prix:

Non-Premium : $29.99/€34.99*/£29.99*/CN¥238.00

Premium : $39.99/€44.99*/£39.99*/CN¥318.00

*TVA locale incluse

Au cœur de l'université de Strixhaven se trouve le Biblioplexe, une immense bibliothèque remplie de parchemins anciens et de grimoires magiques. L'une de ses sections interminables renferme les archives mystiques, qui contiendraient une copie de tous les sorts ayant été lancés dans l'histoire du Multivers. Si vous avez peut-être vu un aperçu de son contenu dans l'extension Strixhaven : l'Académie des Mages, le Biblioplexe renferme d'innombrables autres secrets. Cet assortiment contient six sorts supplémentaires avec le cadre des archives mystiques, illustrés par Rovina Cai, Anato Finnstark, Justin & Alexis Hernandez, Minttu Hynninen, et Dominik Mayer.

SUPERSHOCK BUNDLE

Contenu:

1x Culture Shocks: Bant

1x Culture Shocks: Esper

1x Culture Shocks: Grixis

1x Culture Shocks: Jund

1x Culture Shocks: Naya

Prix:

$119.99 / €129.99* / £119.99* / CN¥998.00

*TVA locale incluse

Explorez tous les recoins du Multivers avec ce bundle contenant les cinq assortiments de terrains « choc ». Les bonnes couleurs sont à portée de main !

VORACIOUS READER BUNDLE

The Voracious Reader Bundle est disponible en versions Premium et non-Premium.

Contenu:

10x The Full-Text Lands

Prix:

Non-Foil: $239.99/€279.99*/£239.99*/CN¥1908.00

Foil: $319.99/€359.99*/£319.99*/CN¥2508.00

*TVA locale incluse

Amoureux de texte, réjouissez-vous ! Augmentez fortement le nombre de mots dans votre collection avec dix exemplaires de l'assortiment Secret Lair Full-Text Lands ! Dix exemplaires de chaque terrain de base prêts à vous raconter leur histoire. Si vous avez du mal à trouver les mots pour exprimer votre joie, ne vous en faites pas. Bientôt, vous en aurez beaucoup plus.

THE MAIN EVENT BUNDLE

Chers amis, voici ce qui vous attend : découvrez chacune des plus belles pièces du Dr. Lair. Ce bundle contient tout ce dont vous rêvez. Chaque assortiment, qu'il soit Premium ou non-Premium (si disponible) sera à vous. De telles merveilles, pour vous et votre collection ! Admirez :

Contenu:

1x Culture Shocks: Bant

1x Culture Shocks: Esper

1x Culture Shocks: Grixis

1x Culture Shocks: Jund

1x Culture Shocks: Naya

1x The Full-Text Lands

1x The Full-Text Lands Foil Edition

1x Our Show Is on Friday, Can You Make It?

1x Showcase: Strixhaven

1x Showcase: Strixhaven Foil Edition

Prix: $259.99/€299.99*/£259.99*/CN¥1998.00

*TVA locale incluse

Échange MTG Arena : Un (1) code à usage unique pour un (1) protège-carte ayant pour thème « Showcase: Strixhaven » (qui sera peut-être disponible à l'achat ultérieurement dans MTG Arena).

Ramenez votre émerveillement chez vous

Découvrez ce que vous ne saviez pas qu'il vous manquait avant qu'il ne soit trop tard avec Dr. Lair's Secretorium Superdrop. Rendez-vous sur secretlair.wizards.com entre le 26 avril à 9 h (PT) et le 28 mai à 9 h (PT) pour précommander vos bizarreries préférées des quatre coins du Multivers !