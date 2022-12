Date d'annonce: 21octobre2019

Standard:

La carte Champ des morts est interdite.

Pauper:

La carte Astrolabe d'Arcum est interdite.

Date d'effet pour le jeu papier: 25octobre2019

Date d'effet pour Magic Arena: 24octobre2019

Date d'effet pour Magic Online: 21octobre2019

Prochaine annonce d'interdiction et de restriction: 18novembre2019

Standard

Depuis la rotation du Standard, l'un des decks les plus puissants et déterminants pour le standard est le deck Rampe qui utilise Golos, pèlerin infatigable pour aller chercher le Champ des morts. Ce deck a non seulement maintenu un fort pourcentage de victoire et occupé une grande part de la méta, mais il a aussi restreint le nombre de stratégies compétitives viables en Standard.

La capacité du Champ des morts à produire un flux constant de jetons Zombie pour un faible coût en ressource a souvent offert à cette stratégie une victoire pratiquement automatique, compliquant la tâche de tout deck Contrôle ou Rampe cherchant à prendre l'avantage en fin de partie. De plus, de nombreux outils anti-aggro et accélérateurs de rampe permettent au deck de se défendre contre les decks agressifs traditionnels, ce qui lui permet de survivre avant d'inonder le champ de bataille de jetons Zombie défensifs. Tout ceci a poussé la méta vers les extrêmes, les decks rouges hyper agressifs et les decks contenant de nombreux planeswalkers étant parmi les seuls capables d'obtenir de manière constante des victoires contre les decks Champ des morts.

Au-delà de la puissance de cette stratégie, le Champ des morts présente un certain nombre de problèmes pour la méta. La nature répétitive de son effet, et son impact immédiat sur le champ de bataille provoquent souvent un même déroulement déterminé des parties. Comme le Champ des morts est un terrain, certains archétypes ont bien du mal à interagir avec lui, ce qui limite encore les possibilités d'adaptation de la méta. Enfin, l'avantage à long terme du Champ des morts mène souvent à de longues parties. Nous avons observé une forte augmentation des parties se jouant dans les tours pour les tournois papier, et une moyenne de temps supérieure pour les parties numériques.

Les decks Champ des morts représentaient 42% des decks du Mythic ChampionshipV, et ont bénéficié d'un fort taux de jeu et d'un taux de victoire élevé sur MTG Arena et Magic Online. La carte Champ des morts est donc interdite en Standard à cause de la force et de la fréquence de cet archétype, de son effet déformant sur la méta et des schémas de jeu indésirables créés.

Je tiens cependant à préciser que le résultat du Mythic ChampionsipV n'a pas affecté cette décision. Afin de récupérer et d'analyser un plus grand échantillon de données, de discuter de la décision et de la communiquer à nos partenaires chargés des règles, du jeu numérique, et du Jeu organisé, les interdictions et restrictions sont effectuées avec un certain temps d'avance. C'est pourquoi, même si la méta menant au Mythic ChampionshipV et l'incluant a été un facteur pris en compte pour notre décision, cette modification n'est pas une conséquence directe du résultat de cet événement. En règle générale, un tournoi unique ne constitue qu'une petite partie des raisons prises en compte dans une telle décision.

Enfin, nous connaissons quelques autres préoccupations de la communauté concernant l'environnement Standard, et notamment la possibilité de jouer rapidement des planeswalkers qui peut être frustrante, et la force du vert dans bien des archétypes du Standard. Nous continuerons à surveiller ce format, mais nous pensons qu'il est important de permettre en premier lieu à la méta de s'ajuster à l'absence du Champ des morts, avant de procéder à une nouvelle évaluation. Nous préférons généralement que la construction de decks des joueurs et les choix de méta guident l'évolution du format, et non pas les interdictions et les restrictions.

Pauper

Avec l'unification des sélections de cartes papier et dans Magic Online pour le Pauper plus tôt dans l'année, nous avons laissé à la méta un certain temps pour s'ajuster. Pendant cette période, nous avons vu l'Astrolabe d'Arcum devenir l'une des cartes les plus utilisées dans tous les archétypes du Pauper.

En raison de la nature de la sélection de cartes du Pauper, les bases de mana multicolores fiables ont toujours présenté un défi à bon nombre de decks. L'Astrolabe d'Arcum a largement modifié cette dynamique, devenant le choix le plus évident et le plus puissant pour la stabilisation de couleur. Comme bon nombre de decks utilisent l'Astrolabe d'Arcum dans tous les cas pour la stabilisation, le gain de valeur supplémentaire dû à sa nature d'artefact peu coûteux et de moteur d'avantage des cartes n'est que la cerise sur le gâteau. Dans un certain sens, la méta est devenue une sélection du meilleur deck Astrolabe d'Arcum.

Nous avons notamment constaté que les decks Skred jouant au moins trois couleurs représentaient une part conséquente de la méta, atteignant parfois 15 à 20% des decks utilisés, pour un taux de victoire dépassant les 55%. L'Astrolabe d'Arcum confère non seulement une base de mana multicolore plus pratique à ses decks, mais il s'allie à la Pêcheuse céleste kor, au Mage aux breloques, à Éphémérer, ainsi qu'à d'autres effets d'arrivée sur le champ de bataille pour vaincre les adversaires grâce à un avantage des cartes et un retrait un pour un efficace. Les decks rouge-blanc Faucon de rutilance ont également bénéficié d'un fort taux de victoire, générant un avantage des cartes similaire, mais avec une stratégie plus agressive.

La carte Astrolabe d'Arcum est donc interdite en Pauper à cause de son omniprésence dans la méta et de son taux de victoire dans tous les archétypes. Sous cette couche supérieure de decks Astrolabe d'Arcum, nous avons pu observer une grande diversité de decks dans la méta du Pauper, et nous nous réjouissons de continuer à soutenir ce format au fur et à mesure de son évolution.