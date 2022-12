Pauper, le célèbre format de jeu uniquement constitué de cartes communes, profitera d'une mise à jour au cours des prochaines semaines et sera bientôt jouable en tournoi.

Pauper, le célèbre format autorisant uniquement les cartes communes, recevra une mise à jour destinée à le rendre jouable en tournoi au cours des prochaines semaines, dans le cadre de nos efforts d’unification des versions papier et numérique.

Les modifications suivantes seront apportées à Pauper pour l’intégrer aux formats officiels:

Pauper sera répertorié comme format sur notre site officiel.

Le Wizards Event Reporter autorisera désormais l’organisation d’événements au format Pauper dans les magasins locaux et lors des grands tournois.

A partir du 9 juillet, l'outil en ligne Gatherer permettra de rechercher les cartes autorisées en Pauper.

Le format Pauper est exclusivement composé de cartes de rareté commune issues de n’importe quelle édition (version papier ou en ligne). Toute carte considérée comme commune sur le site Gatherer peut être jouée au format Pauper, ajoutant ainsi à la liste des cartes qui, jusqu’à présent, n’étaient pas autorisées sur Magic Online.

En raison de l'arrivée d’une multitude de nouvelles cartes en format Pauper, trois d’entre-elles seront également ajoutées à la liste des cartes bannies :

Nous suivrons de près l’évolution de ce format mis à jour et apporterons les changements nécessaires lors des prochaines annonces de cartes bannies et restreintes. Nous souhaitons laisser le nouveau metagame de Pauper se mettre en place avant de songer à modifier quoi que ce soit et sommes impatients de découvrir les créations des joueurs au cours des prochains mois!

Magic Online intégrera le format Pauper lors de la mise à jour Core Set 2020 et ajoutera de nouvelles ligues avec le nouveau format à partir du 2 juillet prochain.

Plus d’informations à propos des changements apportés au format Pauper, des cartes bannies et du nouveau format sont disponibles dans une vidéo commentée par Ian Duke et Gavin Verhey.