Cette semaine a eu lieu une grande discussion sur Internet, particulièrement sur Reddit et Twitter, sur la politique de Wizards of the Coast concernant les cartes proxy et le jeu en magasin. Visiblement, il règne une certaine confusion concernant notre politique, notre position sur certains cas spécifiques et le fait que nous essayons de supprimer les formats Legacy et Vintage (ce n'est pas le cas).

Voilà ce qui s’est passé. Nous avons appris qu'un magasin organisait un tournoi avec une dotation suspicieusement importante et qu'il s'avérait qu'il autorisait les cartes proxy. Comme l'expression « carte proxy » est couramment utilisée pour beaucoup de choses, allant d'une simple carte de test écrite au marqueur à la contrefaçon, l'importance de la dotation a suffisamment éveillé notre curiosité pour vouloir nous assurer que cela ne cachait pas quelque chose de louche. Nous avons contacté le magasin pour en savoir plus. Notre intention était de l'informer sur les contrefaçons et les cartes proxy, et de nous assurer qu'il comprenait notre politique. Dans notre communication, nous avons clairement expliqué qu'aucune sanction n'était imposée au magasin. Il s'agissait simplement d'un échange d'information. De ce côté-là, tout va bien.

Cependant, il s'est avéré que les détails de la politique dont nous avons discuté avec le magasin étaient à la fois confus et contradictoires, par rapport à d'autres communications. En y regardant de plus près, nous nous sommes aperçus que nos représentants dans nos différents bureaux internationaux envoyaient des messages différents, ce qui ne faisait que rendre la situation encore plus confuse. Et c'est entièrement de notre faute.

Alors, clarifions tout ça.

Notre politique s'applique spécifiquement aux événements homologués par la DCI. Les cartes utilisées dans les événements homologués par la DCI doivent être des Magic authentiques. La seule exception à cette règle est si une carte est endommagée pendant un événement particulier (par exemple, une carte est pliée par accident pendant qu'on mélange un deck ou une boisson est renversée sur une carte). Dans ce cas, un arbitre est autorisé à produire une carte proxy utilisable uniquement pendant tout cet événement, pour que le joueur puisse continuer le tournoi.

Notre position concernant les contrefaçons est également claire : Wizards s'implique toujours aussi vigoureusement à protéger la communauté Magic contre les faussaires. Nous surveillerons toute activité illégale avec vigilance, et nous continuerons de travailler rapidement et sans hésitation avec les forces de l'ordre partout dans le monde pour empêcher la création ou la distribution de cartes Magic contrefaites. Nous en profitons pour rappeler avec fermeté que tout individu ou revendeur s'adonnant en connaissance de cause à la contrefaçon nuit aux intérêts de la communauté de joueurs. Comme cela a été le cas jusqu'à présent, Wizards radiera de la DCI et du WPN toute personne s'adonnant sciemment à la distribution de cartes contrefaites.

Ce qui a été confus, c'est notre position sur l'utilisation des cartes de test de jeu en dehors des événements homologués par la DCI. Et ce pour une bonne raison : nous n'avons jamais vraiment communiqué à leur sujet. Alors il est temps d'y remédier.

Une carte de test est le plus souvent un terrain de base avec le nom d'une carte différente écrit dessus au feutre indélébile. Les cartes de test de jeu n'essaient pas de reproduire de véritables cartes Magic. Elles n'ont pas d'illustration officielle et on ne pourrait pas les confondre avec une vraie carte même sur un simple coup d'œil. Les fans utilisent ces cartes pour tester de nouvelles idées de deck avant de construire celui-ci pour de vrai afin de l'utiliser lors d'un tournoi homologué. Et cela ne nous pose aucun problème. Wizards of the Coast n'a aucun désir de réglementer les cartes de test fabriquées pour un usage personnel, non commercial, même si elles sont utilisées dans un magasin.

Les seules choses qui nous importent, c'est que les événements homologués par la DCI n'utilisent que des cartes Magic authentiques, et que nous empêchions la fabrication et la distribution de contrefaçons.

Je sais que les différents messages de ces derniers jours contredisent parfois l'annonce ci-dessus (voire, se contredisent entre-elles), et je m'excuse pour la confusion qui a été provoquée par notre propre discorde interne. À l'avenir, considérez cette annonce comme étant la position officielle de Wizards. Si vous souhaitez passer votre frustration sur quelqu'un, dirigez-la vers moi et moi-seule au lieu de vous en prendre aux individus qui ont essayé d'aider en communiquant pendant ce chaos. Et sachez que nous avons plusieurs personnes qui lisent votre feedback et vos commentaires sur le sujet, ainsi que tous les autres problèmes passionnés qui secouent la communauté, alors continuez à nous les faire parvenir.

Et enfin, je voulais terminer avec une promesse pour 2016. Parlant au nom de Wizards, à l'avenir nous serons aussi transparents que possible et nous répondrons aux problèmes qui vous tiennent à cœur le plus rapidement possible. Nous chercherons toujours à être clairs et à maintenir le meilleur partenariat, et nous communiquerons avec la certitude que tout le monde a les meilleurs intentions pour le jeu et cette communauté que nous adorons tous.

Amusez-vous bien pendant les Avant-premières Le serment des Sentinelles ce week-end !