Les grands guerriers, les aventuriers et les explorateurs se distinguent sur le champ de bataille et sur les terres conquises en déployant des bannières affichant leurs couleurs et leurs symboles. Elles flottent fièrement au vent, inspirant respect et terreur. Mais tout comme l'œil des Jeskaï ou les cornes du masque des Rakdos, le symbole représente toujours une caractéristique inhérente au territoire, à la forteresse ou au héros qui le brandit.

Au cours de l'histoire de Magic, certaines différences sont apparues entre les qualités de la marque et ce qui était représenté sur sa « bannière », son logo. L'an dernier, cet écart s'est creusé et nous nous sommes attelé à le fermer, en créant un nouveau logo respectueux de la richesse de notre histoire tout en mettant en exergue les qualités qui permettent à la marque de se tourner vers l'avenir avec sérénité. Il s'agit de la troisième évolution du logo de Magic. Tous comme les deux précédents, ce changement affecte l'ensemble des produits et expressions promotionnelles de la marque, à une exception près : le dos des cartes Magic papier. Que ce soit à court ou à long terme, nous ne prévoyons pas de modifier le dos des cartes imprimées, ni de vous enlever la possibilité de collectionner et de mélanger des cartes de toutes les extensions et de toutes les époques.

Redessiner un logo sonne creux si l'opération est uniquement réalisée dans le but de relancer l'intérêt pour une marque éculée. Un changement de logo est justifié sur le fond quand il sert à refléter une évolution, passée ou en cours, de l'essence de la marque. À chaque changement du logo de Magic, le nouveau design correspondait à une évolution de la marque.

À l'origine, en 1993, la marque et sa bannière étaient tout à fait en phase. Magic était alors un jeu de cartes aux illustrations éclectiques et traditionnelles de fantasy, et son logo dessiné à la main y était conforme.

1993–1999

Quelques années plus tard, Magic était devenu une référence dans la nouvelle catégorie de jeux qu'il avait établi. Pendant cette période, la conception et les illustrations du jeu atteignaient eux aussi des sommets. Le logo bleu historique ne reflétait plus le succès ou la finition du jeu. En 1999, le logo a connu sa première refonte : une version épurée et plus énergique que l'image de high fantasy originale.

1999-2015

Aux débuts des années 2000, Magic était sans nul doute le meilleur jeu de stratégie au monde, mais il visait encore plus haut. La marque s'engageait sur un nouveau territoire avec une signature bien à elle : construire une aura autour de ses mondes et personnages durables, fournir des illustrations inégalables et une esthétique de fantasy moderne. En 2015, le logo a été redessiné à nouveau, cette fois dans le but de refléter l'évolution de la qualité des illustrations et d'adopter un nouvel élément de la marque mêlant enthousiasme et puissance : la couleur « orange mythique ».

2015-2018

Mais le nouveau logo de 2015 n'allait pas faire long feu. De bien des manières, il n'était pas suffisamment axé sur l'essence de fantasy moderne de la marque. Les illustrations de Magic reposaient sur de nombreuses cultures et merveilles de notre monde (et sur une imagination débordante) allant bien au-delà du cadre médiéval de high fantasy ayant inspiré le logo original. D'autre part, Magic se concentrait sur ses propres éléments signature, comme les Planeswalkers et les mondes originaux, afin que la marque ne soit plus simplement vue comme un jeu mais comme une propriété de divertissement.

À partir de 2018

Il est nécessaire d'avoir une bannière pouvant être déployée fièrement sur tous les mondes et les thèmes de Magic, aussi bien sur le jeu de cartes sur table que sur les jeux numériques, les applications, les éléments narratifs, les vêtements et produits dérivés, les animations et vidéos en prise de vue réelle, et tout ce que l'avenir peut nous réserver d'autre. Pour cela, il fallait faire un grand pas en avant et ne pas se contenter de rafraîchir encore une fois le logo original. Gardant à l'esprit le logo de départ mais résolument tournés vers l'avenir, nous avons fait ce grand pas en avant...

Nous sommes très emballés par les éléments puissants offerts par ce nouveau logo, qui intègre parfaitement le symbole Planeswalker. Ce dernier a joué un rôle primordial depuis son lancement, passant d'un élément secret à une icône de la marque avant d'appartenir maintenant officiellement au visuel de la marque. Il continuera à apparaître seul sur les produits nécessitant une image de marque plus fine, à l'instar des vêtements et des exclusivités du San Diego Comic-Con. Il sera la plupart du temps associé au logotype vu précédemment.

Vous avez peut-être déjà eu un aperçu du faux-jumeau de notre nouveau logo, celui de Magic: The Gathering Arena. Ensemble, ils montrent bien la flexibilité du système proposé par le nouveau logo, le symbole Planeswalker fonctionnant comme une ancre et une expression secondaire du logotype. À l'avenir, ouvrez l'œil pour voir quand ce logotype alternatif sera associé au symbole Planeswalker afin de former une marque de soutien qui accompagnera les logos conçus pour un nouveau jeu ou d'autres éléments basés sur les mondes de Magic.

Le nouveau logo de Magic: The Gathering Arena figurera dorénavant dans chaque endroit où le jeu est officiellement représenté. Le nouveau logo de Magic: The Gathering devrait quant à lui apparaître sur tous les produits et toutes les promotions en mars 2018 pour la sortie de Dominaria. Le début de l'année 2018 sera également un tournant et célébrera les 25 ans de Magic en réfléchissant moins aux temps forts de notre histoire qu'en posant les jalons de notre avenir.