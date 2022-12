Nous plongeons dans la violence et le glamour de l’âge d’or de l’extension Les rues de la Nouvelle-Capenna avec un superdrop à tomber ! Il est rempli de légendaires dorées, d'illustrateurs talentueux et de super cartes pour gauchers, pour un Superdrop d'avril somptueux !

Si vous voulez vous joindre à la fête, venez nous retrouver au caboulot et murmurez le mot de passe Secret Lair au portier pour précommander votre Superdrop d’avril 2022 entre le 11 avril 9 h (heure du Pacifique) et le 9 mai 9 h (heure du Pacifique) avant qu’il n'aille dormir avec les poissons !

SHOWCASE: STREETS OF NEW CAPENNA

Showcase: Streets of New Capenna est uniquement disponible en version Foil dorée.

Contenu :

1x Gilded foil showcase Atraxa, Praetors' Voice

1x Gilded foil showcase Breya, Etherium Shaper

1x Gilded foil showcase Yidris, Maelstrom Wielder

Prix :

49,99 USD/54,99 EUR*/49,99 GBP*/398 CNY/73,88 SGD

*TVA locale incluse

Échange MTG Arena** :

Un (1) code à usage unique pour trois (3) protège-cartes Showcase: Streets of New Capenna (qui seront peut-être disponibles à l'achat ultérieurement dans MTG Arena.)

**L’échange sur MTG Arena n’est pas disponible dans les régions suivantes : Chine, Hong Kong, Macao, Singapour, Taïwan et Vietnam.

Les journées passent vite dans la métropole pas si immaculée que ça de la Nouvelle-Capenna. Ici, le crime paie toujours, et les affaires sont en plein boum. Nous ne sommes pas sûrs de comment elles sont arrivées là, mais trois des légendes les plus populaires de Magic se sont retrouvées embringuées dans ce qu’on pourrait appeler un scénario « et si ». Et si Atraxa, Breya et Yidris atterrissaient dans les rues sordides de la Nouvelle-C ? Julie Dillon, Krharts et Tom Roberts ont leur idée sur la question, et maintenant, c'est votre tour. Ces cartes présentent le superbe traitement Foil doré de l’extension Les rues de la Nouvelle-Capenna, et c’est le genre de truc qui attire l’attention.

Veuillez noter que ce drop est uniquement disponible en version Foil dorée.

SPECIAL GUEST: MATT JUKES

Special Guest: Matt Jukes est disponible en version Foil traditionnelle et non-Foil.

Contenu :

1x Borderless Glacial Fortress

1x Borderless Drowned Catacomb

1x Borderless Dragonskull Summit

1x Borderless Rootbound Crag

1x Borderless Sunpetal Grove

Prix :

Non-Foil : 29,99 USD/34,99 EUR*/29,99 GBP*/238 CNY/43,88 SGD

Foil traditionnelle : 39,99 USD/44,99 EUR*/39,99 GBP*/318 CNY/58,88 SGD

*TVA locale incluse

Nous avons déjà visité ces terrains alliés, mais jamais nous ne les avons vus sous ce jour. L’artiste contemporain Matt Jukes est connu pour ses paysages abstraits qui représentent des terrains tirés de souvenirs confus et fragmentés. Ajoutez ces terrains à votre deck ou votre collection et partez pour des lieux jamais visités, qui pourtant vous paraîtront bien familiers.

ARTIST SERIES: MAGALI VILLENEUVE

Artist Series: Magali Villeneuve est disponible en version Foil traditionnelle et non-Foil.

Contenu :

1x Mother of Runes

1x Death's Shadow

1x Elvish Mystic

1x Forest

Prix :

Non-Foil : 29,99 USD/34,99 EUR*/29,99 GBP*/238 CNY/43,88 SGD

Foil traditionnelle : 39,99 USD/44,99 EUR*/39,99 GBP*/318 CNY/58,88 SGD

*TVA locale incluse

Échange MTG Arena** :

Un (1) code à usage unique pour quatre (4) protège-cartes Artist Series: Magali Villeneuve (qui seront peut-être disponibles à l'achat ultérieurement dans MTG Arena.)

**L’échange sur MTG Arena n’est pas disponible dans les régions suivantes : Chine, Hong Kong, Macao, Singapour, Taïwan et Vietnam.

Si vous avez regardé des images fantastiques ces dix dernières années (voire plus), vous avez certainement vu des illustrations de Magali. Avec ses personnages d'une beauté à couper le souffle et ses paysages complexes truffés de détails, on voit vite pourquoi Magali est une incontournable du genre. Quand on sait qu'elle est à l'origine de plus de 100 illustrations de Magic, on comprend que cette série Artist Series était joyeusement inévitable. Magali a également collaboré avec nous sur les textes d’ambiance, et chacun d’eux reflète sa démarche artistique lors de la création de l’illustration. Ces cartes seront le clou de tout deck ou de toute collection. Achetez-les aujourd'hui !

ARTIST SERIES: SIDHARTH CHATURVEDI

Artist Series: Sidharth Chaturvedi est disponible en version Foil traditionnelle et non-Foil.

Contenu :

1x Nomad Outpost

1x Island

1x Concordant Crossroads

1x Ghost Quarter

Prix :

Non-Foil : 29,99 USD/34,99 EUR*/29,99 GBP*/238 CNY/43,88 SGD

Foil traditionnelle : 39,99 USD/44,99 EUR*/39,99 GBP*/318 CNY/58,88 SGD

*TVA locale incluse

Échange MTG Arena** :

Un (1) code à usage unique pour quatre (4) protège-cartes Artist Series: Sidharth Chaturvedi (qui seront peut-être disponibles à l'achat ultérieurement dans MTG Arena.)

**L’échange sur MTG Arena n’est pas disponible dans les régions suivantes : Chine, Hong Kong, Macao, Singapour, Taïwan et Vietnam.

Sidharth Chaturvedi a une histoire à raconter. Chacune de ses cartes pourrait donner naissance à un roman : la lumière, l’expression, la pose... Chacune raconte en elle-même une histoire. Quand nous avons demandé à Sidharth s'il voudrait nous faire l’honneur de contribuer à une série Artist Series, il a demandé si ses quatre cartes pourraient raconter une histoire. Elles racontent un voyage rempli de tristesse, de lutte et de succès. Sidharth nous a même aidés à créer les textes d’ambiance pour s'assurer que son histoire serait correctement racontée. On peut certainement les interpréter de différentes façons, mais nous pouvons nous accorder sur une chose : ces cartes comportent des illustrations si belles que chaque récit est une joie.

ARTIST SERIES: WAYNE REYNOLDS

Artist Series: Wayne Reynolds est disponible en version Foil traditionnelle et non-Foil.

Contenu :

1x Sram, Senior Edificer

1x Balthor the Defiled

1x Torbran, Thane of Red Fell

1x Depala, Pilot Exemplar

Prix :

Non-Foil : 29,99 USD/34,99 EUR*/29,99 GBP*/238 CNY/43,88 SGD

Foil traditionnelle : 39,99 USD/44,99 EUR*/39,99 GBP*/318 CNY/58,88 SGD

*TVA locale incluse

Échange MTG Arena** :

Un (1) code à usage unique pour quatre (4) protège-cartes Artist Series: Wayne Reynolds (qui seront peut-être disponibles à l'achat ultérieurement dans MTG Arena.)

**L’échange sur MTG Arena n’est pas disponible dans les régions suivantes : Chine, Hong Kong, Macao, Singapour, Taïwan et Vietnam.

Wayne Reynolds a commencé à peindre pour Magic durant le premier bloc Kamigawa, et ses illustrations ont été synonymes du jeu depuis. On retrouve une certaine tension dans ses œuvres, que ce soit dans des scènes d’action incroyables ou dans des moments de réflexion plus posés. L’art de Wayne semble toujours prêt à jaillir des cartes pour bondir dans la pièce. Pour sa série Artist Series, Wayne a demandé à faire des nains, et ce sont bien des nains qu'il a livrés. Il a même collaboré avec nous sur les textes d’ambiance ! Costauds, fiables et intelligents, ces nains sont prêts à prendre leur place dans votre deck ou votre collection.

FINALLY! LEFT-HANDED MAGIC CARDS

Finally! Left-Handed Magic Cards est disponible en version Foil traditionnelle et non-Foil.

Contenu :

1x Left-Handed Sisay, Weatherlight Captain

1x Left-Handed Empress Galina

1x Left-Handed Geralf's Messenger

1x Left-Handed Rograkh, Son of Rohgahh

1x Left-Handed Garruk, Caller of Beasts

Prix :

Non-Foil : 29,99 USD/34,99 EUR*/29,99 GBP*/238 CNY/43,88 SGD

Foil traditionnelle : 39,99 USD/44,99 EUR*/39,99 GBP*/318 CNY/58,88 SGD

*TVA locale incluse

Échange MTG Arena** :

Un (1) code à usage unique pour cinq (5) protège-cartes ayant pour thème Finally! Left-Handed Magic Cards (Les protège-cartes seront peut-être disponibles à l'achat ultérieurement dans MTG Arena.)

**L’échange sur MTG Arena n’est pas disponible dans les régions suivantes : Chine, Hong Kong, Macao, Singapour, Taïwan et Vietnam.

Lorsque Magic a été créé au début des années 90, deux types de cadres étaient prévus : un pour les droitiers et un pour les gauchers. Malheureusement, à cause de contraintes budgétaires, seuls les cadres pour droitiers ont été produits, et le jeu a été présenté comme un produit ambidextre. Mais le droit (gauche ?) d'avoir des cartes pour gauchers a été trop longtemps oublié. Plus aucun joueur ne sera obligé de jouer avec des cartes imparfaites de droitiers. Voici Magic tel que le jeu était censé être, avec cinq des gauchers les plus géniaux du jeu dépeints par Volkan Baga, Jesper Ejsing, Andrew Mar, Chris Seaman et Matt Stewart.

Poisson d’avril ! Cette histoire est une pure invention, mais ces cartes sont bien réelles. Procurez-vous ce drop pour votre deck ou votre collection et disposez d’un bon point de départ de discussion jusqu’à ce que nous mettions à jour le jeu et que ces cadres deviennent officiels. La dernière partie était encore un poisson d’avril. Ou pas.

JUST SOME TOTALLY NORMAL GUYS

Just Some Totally Normal Guys est disponible en version Foil traditionnelle et non-Foil.

Contenu :

1x Borderless Void Winnower

1x Borderless Goblin Settler

1x Borderless Collector Ouphe

1x Borderless Vengevine

Prix :

Non-Foil : 29,99 USD/34,99 EUR*/29,99 GBP*/238 CNY/43,88 SGD

Foil traditionnelle : 39,99 USD/44,99 EUR*/39,99 GBP*/318 CNY/58,88 SGD

*TVA locale incluse

Échange MTG Arena** :

Un (1) code à usage unique pour quatre (4) protège-cartes Just Some Totally Normal Guys (qui seront peut-être disponibles à l'achat ultérieurement dans MTG Arena.)

**L’échange sur MTG Arena n’est pas disponible dans les régions suivantes : Chine, Hong Kong, Macao, Singapour, Taïwan et Vietnam.

Ce sont eux ! Des gens normaux que nous avons rencontrés. Roman Klonek les a immortalisés. Des gens du quotidien plongés dans un monde étrange, qui font de leur mieux. Si vous les mettez dans votre deck ou votre collection, ils feront de leur mieux pour vous aider là aussi. C’est ce qu'ils disent toujours : chaque groupe d’amis doit inclure un Vanneur du vide, un Colon gobelin, un Orphe collectionneur et un Vengeliane. Lequel serez-vous ? Taguez-vous et dites-le nous sur Twitter avec #MTGSLD !

NON-STOP, NON-FOIL BUNDLE

Contenu :

1x Artist Series: Magali Villeneuve

1x Artist Series: Sidharth Chaturvedi

1x Artist Series: Wayne Reynolds

1x Finally! Left-Handed Magic Cards

1x Just Some Totally Normal Guys

1x Special Guest: Matt Jukes

Prix :

$148.99/€174.99*/£148.99*/CN¥1,188.00/SG$218.88

*TVA locale incluse

Échange MTG Arena** :

Un (1) code à usage unique pour quatre (4) protège-cartes ayant pour thème Artist Series: Magali Villeneuve

Un (1) code à usage unique pour quatre (4) protège-cartes ayant pour thème Artist Series: Sidharth Chaturvedi

Un (1) code à usage unique pour quatre (4) protège-cartes ayant pour thème Artist Series: Wayne Reynolds

Un (1) code à usage unique pour cinq (5) protège-cartes ayant pour thème Finally! Left-Handed Magic Cards

Un (1) code à usage unique pour quatre (4) protège-cartes ayant pour thème Just Some Totally Normal Guys

(Les protège-cartes seront peut-être disponibles à l'achat ultérieurement dans MTG Arena.)

**L’échange sur MTG Arena n’est pas disponible dans les régions suivantes : Chine, Hong Kong, Macao, Singapour, Taïwan et Vietnam.

Vous voulez des cartes Secret Lair vraiment cool, mais vous êtes foncièrement anti-choses-qui-brillent ? Ne cherchez pas plus loin ! Le Non-Stop, Non-Foil Bundle contient un exemplaire de chaque drop en version non-Foil (selon les disponibilités). Nous comprenons. Les cartes Foil, ce n’est pas pour tout le monde, et le mat est à la mode cette saison. Nous vous invitons à acheter le bundle qui vous correspond. Si vous aimez les cartes non-Foil, choisissez celui-ci. Si vous aimez les cartes Foil, choisissez l’autre. Si vous aimez utiliser vos pattes griffues pour attraper les saumons, inutile d’en choisir un. Vous êtes un ours, et les ours ne jouent pas à Magic. Nous avons fait une étude de marché qui le prouve.

FULL-OF-FOILS BUNDLE

Contenu :

1x Artist Series: Magali Villeneuve Traditional Foil Edition

1x Artist Series: Sidharth Chaturvedi Traditional Foil Edition

1x Artist Series: Wayne Reynolds Traditional Foil Edition

1x Finally! Left-Handed Magic Cards Traditional Foil Edition

1x Just Some Totally Normal Guys Traditional Foil Edition

1x Showcase: Streets of New Capenna Gilded Foil Edition

1x Special Guest: Matt Jukes Traditional Foil Edition

Prix :

$248.99/€279.99*/£248.99*/CN¥1,988.00/SG$365.88

*TVA locale incluse

Échange MTG Arena** :

Un (1) code à usage unique pour quatre (4) protège-cartes ayant pour thème Artist Series: Magali Villeneuve

Un (1) code à usage unique pour quatre (4) protège-cartes ayant pour thème Artist Series: Sidharth Chaturvedi

Un (1) code à usage unique pour quatre (4) protège-cartes ayant pour thème Artist Series: Wayne Reynolds

Un (1) code à usage unique pour cinq (5) protège-cartes ayant pour thème Finally! Left-Handed Magic Cards

Un (1) code à usage unique pour quatre (4) protège-cartes ayant pour thème Just Some Totally Normal Guys

(Les protège-cartes seront peut-être disponibles à l'achat ultérieurement dans MTG Arena.)

**L’échange sur MTG Arena n’est pas disponible dans les régions suivantes : Chine, Hong Kong, Macao, Singapour, Taïwan et Vietnam.

Le Full-of-Foils bundle contient un exemplaire de chaque drop Foil disponible dans le Superdrop d’avril 2022. Si vous les tenez à la lumière, vous les verrez miroiter magnifiquement, un peu comme les écailles d’un saumon catapulté hors de la rivière par les griffes d'un ours affamé. La nature est belle, mystérieuse et aussi un peu effrayante. Ce bundle entièrement Foil a ces trois qualités, mais vous pouvez le posséder si vous l’achetez avant la fin de la vente. La nature, ça ne s'achète pas comme ça. Elle n’est pas à vendre. Ce bundle, par contre ? Il est à vendre. Sachez reconnaître la différence. Achetez le Bundle.

THE BUNDLE BUNDLE

Contenu :

1x Artist Series: Magali Villeneuve

1x Artist Series: Magali Villeneuve Traditional Foil Edition

1x Artist Series: Sidharth Chaturvedi

1x Artist Series: Sidharth Chaturvedi Traditional Foil Edition

1x Artist Series: Wayne Reynolds

1x Artist Series: Wayne Reynolds Traditional Foil Edition

1x Finally! Left-Handed Magic Cards

1x Finally! Left-Handed Magic Cards Traditional Foil Edition

1x Just Some Totally Normal Guys

1x Just Some Totally Normal Guys Traditional Foil Edition

1x Showcase: Streets of New Capenna Gilded Foil Edition

1x Special Guest: Matt Jukes

1x Special Guest: Matt Jukes Traditional Foil Edition

Prix :

$368.99/€409.99*/£368.99*/CN¥2,908.00/SG$541.88

*TVA locale incluse

À l’aide de leurs puissantes pattes avant, certains ours sont capables d’attraper des saumons dans la rivière. C’est un peu le genre de coup de maître que nos illustrateurs ont réussi avec ces drops Secret Lair. Nous doutons bien sûr que nos merveilleux illustrateurs possèdent la force et la dextérité d’un ours, ou qu’ils ressentent le besoin d’aller au milieu des rapides pour pêcher du poisson à la main, mais vous comprendrez comment cette métaphore fait référence à leur niveau d’expertise et de talent. On veut simplement dire qu’ils sont super forts. Et aussi que Le Bundle Bundle contient chacun des drops du Superdrop d’avril 2022, à la fois en version Foil et non-Foil, selon les disponibilités.

C’est un superdrop à ne pas manquer, alors pressez-vous d’aller sur secretlair.wizards.com et de précommander entre le 11 avril 9 h (heure du Pacifique) et le 9 mai 9 h (heure du Pacifique) !