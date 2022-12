Nous célébrons le lancement de Kamigawa : la dynastie Néon avec l’un de nos meilleurs Superdrops à ce jour ! Il est rempli de drops inspirés du Japon, de néon, et contient même un crossover avec Street Fighter. Jetez-y un coup d'œil !

Secret Lair a prévu tout un circuit pour votre visite sur Kamigawa. Faites un arrêt sur secretlair.wizards.com entre le 18 février à 9 h (heure du Pacifique) et le 18 mars à 9 h (heure du Pacifique) pour passer votre précommande !

Secret Lair x Street Fighter

Secret Lair x Street Fighter est disponible en version Foil traditionnelle et non-Foil.

Contenu :

1x E. Honda, Sumo Champion

1x Ryu, World Warrior

1x Ken, Burning Brawler

1x Blanka, Ferocious Friend

1x Chun-Li, Countless Kicks

1x Dhalsim, Pliable Pacifist

1x Guile, Sonic Soldier

1x Zangief, the Red Cyclone

Prix :

Non-Foil : 39,99 USD/44,99 EUR*/39,99 GBP*/318 CNY/58,88 SGD/5 500 JPY*

Foil traditionnelle : 49,99 USD/54,99 EUR*/49,99 GBP*/398 CNY/73,88 SGD/6 600 JPY*

*TVA locale incluse

Voici un nouveau challenger ! Les guerriers légendaires du monde de Street Fighter sont prêts à combattre dans Magic: The Gathering. Faites monter le niveau de la compétition avec des cartes représentant les huit personnages jouables dans la version d'origine de Street Fighter II. Avec ces combattants dans votre deck ou votre collection, Shadaloo n'a aucune chance.

Li'l Walkers est disponible en version Foil traditionnelle et non-Foil.

Contenu :

1x Borderless Tamiyo, the Moon Sage

1x Borderless Ajani, Mentor of Heroes

1x Borderless Angrath, the Flame-Chained

1x Borderless Ashiok, Dream Render

1x Borderless Sorin, Grim Nemesis

Prix :

Non-Foil : 29,99 USD/34,99 EUR*/29,99 GBP*/238 CNY/43,88 SGD/4 400 JPY*

Foil traditionnelle : 39,99 USD/54,99 EUR*/39,99 GBP*/318 CNY/58,88 SGD/5 500 JPY*

*TVA locale incluse

Ces adorables chibis sont là pour prouver leur loyauté. Regardez-les ! De grosses têtes, de gros yeux, de tout petits corps... c'est la définition du mot « adorable », chers amis. UTA NATSUME sait parfaitement comment les rendre particulièrement mignons. Chaque drop renferme cinq petits êtres, tous prêts à remplir votre deck ou votre collection de mignonnerie.

Introducing: Kaito Shizuki

Introducing: Kaito Shizuki est disponible en version Foil traditionnelle et non-Foil.

Contenu :

1x Borderless Brain Freeze

1x Borderless Bribery

1x Borderless Snap

1x Borderless Unmask

1x Borderless Shadow of Doubt

Prix :

Non-Foil : 29,99 USD/34,99 EUR*/29,99 GBP*/238 CNY/43,88 SGD/4 400 JPY*

Foil traditionnelle : 39,99 USD/44,99 EUR*/39,99 GBP*/318 CNY/58,88 SGD/5 500 JPY*

*TVA locale incluse

Faites connaissance avec le nouveau planeswalker de Magic, le ninja high-tech Kaito Shizuki. Rorubei nous aide à présenter Kaito avec style. Ces cinq cartes mettent en avant ses prouesses de ninja acrobate, sa magie, et même un aperçu de son histoire. Ajoutez la légende de Kaito à votre deck ou collection dès aujourd'hui !

Special Guest: Yuko Shimizu

Special Guest: Yuko Shimizu est disponible en version Foil traditionnelle et non-Foil.

Contenu :

1x Borderless Hokori, Dust Drinker

1x Borderless Kira, Great Glass-Spinner

1x Borderless Eidolon of the Great Revel

1x Borderless Elvish Spirit Guide

Prix :

Non-Foil : 29,99 USD/34,99 EUR*/29,99 GBP*/238 CNY/43,88 SGD/4 400 JPY*

Foil traditionnelle : 39,99 USD/44,99 EUR*/39,99 GBP*/318 CNY/58,88 SGD/5 500 JPY*

*TVA locale incluse

Yuko Shimizu est une illustratrice japonaise primée basée à New York. Son style unique est un mélange sidérant d'art traditionnel japonais et de concepts modernes. Ce drop à couper le souffle présente quatre magnifiques esprits, parfait pour faire de votre deck ou collection le centre de l'attention.

Showcase: Neon Dynasty

Contenu :

1x Neon ink foil Ghostly Prison by AI NANAHIRA

1x Neon ink foil Freed from the Real by SENNSU

1x Neon ink foil Boseiju, Who Shelters All by ESUTHIO

1x Neon ink foil Hall of the Bandit Lord by ZOUNOSE

Prix :

49,99 USD/54,99 EUR*/49,99 GBP*/398 CNY/73,88 SGD/6 600 JPY*

*TVA locale incluse

Célébrez la sortie de Kamigawa : la dynastie Néon avec une sortie bonus de cartes Foil Néon. Présentées pour la première fois dans Kamigawa : la dynastie Néon, les Foils Néon ont une encre fluo qui illumine la carte. Avec les illustrations des artistes de Booster Fun AI NANAHIRA, ESUTHIO, SENNSU, et ZOUNOSE , ces cartes sont idéales pour mettre en avant votre deck ou collection.

Shades Not Included

Shades Not Included est disponible en version Foil traditionnelle et non-Foil.

Contenu :

1x Hand-drawn Plains

1x Hand-drawn Island

1x Hand-drawn Swamp

1x Hand-drawn Mountain

1x Hand-drawn Forest

Prix :

Non-Foil : 29,99 USD/34,99 EUR*/29,99 GBP*/238 CNY/43,88 SGD/4 400 JPY*

Foil traditionnelle : 39,99 USD/44,99 EUR*/39,99 GBP*/318 CNY/58,88 SGD/5 500 JPY*

*TVA locale incluse

*Musique synthwave inspirée des années 80*

Peu importe la vitesse à laquelle vous roulez, vous ne pourrez pas semer ces terrains indéniablement cools. Ben Schnuck nous ramène à l'époque des synthés criants et des basses qui pulsent. Un retour aux sources loin d'être basique !

Pictures of the Floating World

Pictures of the Floating World est disponible en version Foil traditionnelle et non-Foil.

Contenu :

1x Windbrisk Heights par TOMOHITO

1x Shelldock Isle par AMAYAGIDO

1x Howltooth Hollow par SHIE NANAHARA

1x Spinerock Knoll par Nagano

1x Mosswort Bridge par AOJI MAIKO

Prix :

Non-Foil : 29,99 USD/34,99 EUR*/29,99 GBP*/238 CNY/43,88 SGD/4 400 JPY*

Foil traditionnelle : 39,99 USD/44,99 EUR*/39,99 GBP*/318 CNY/58,88 SGD/5 500 JPY*

*TVA locale incluse

L'ukiyo-e est un style artistique populaire au Japon entre les années 1600 et 1800 qui se traduit en gros par « images du monde flottant ». Cela correspond bien à ces terrains, si beaux qu'ils vous enverront dans la stratosphère. AMAYAGIDO, AOJI MAIKO, Nagano, SHIE NANAHARA, et TOMOHITO illustrent le cycle des terrains « cachette » comme vous ne l'avez jamais vu.

Kamigawa: The Manga: The Cards

Kamigawa: The Manga: The Cards est disponible en version Foil traditionnelle et non-Foil.

Contenu :

1x Idyllic Tutor

1x Swords to Plowshares

1x Solve the Equation

1x Praetor's Grasp

1x Veil of Summer

Prix :

Non-Foil : 29,99 USD/34,99 EUR*/29,99 GBP*/238 CNY/43,88 SGD/4 400 JPY*

Foil traditionnelle : 39,99 USD/44,99 EUR*/39,99 GBP*/318 CNY/58,88 SGD/5 500 JPY*

*TVA locale incluse

Vous avez vu les cartes. Vous avez lu le manga. Maintenant, admirez ! Voici les cartes basées sur le manga basé sur les cartes. Ce drop contient des illustrations réalisées par RIYOU KAMEI, tout droit tirées du manga officiel Kamigawa : la dynastie Néon. Vous pouvez maintenant revivre l'aventure qui revit l'aventure, directement dans votre deck ou collection.

Vous n'avez pas lu le manga ? Découvrez-le ici !

NON-STOP, NON-FOIL BUNDLE

Contenu :

1x Secret Lair x Street Fighter

1x Introducing: Kaito Shizuki

1x Kamigawa: The Manga: The Cards

1x Li'l Walkers

1x Pictures of the Floating World

1x Shades Not Included

1x Special Guest: Yuko Shimizu

Prix :

188,99 USD/219,99 EUR*/188,99 GBP*/1 518 CNY/277,88 SGD/22 000 JPY*

*TVA locale incluse

Sept drops sont promis à la personne qui achètera ce bundle. Sept drops elle recevra : chacun sera non-Foil dans sa tempérance, mais d'une beauté déconcertante en apparence. Les sept drops non-Foil de ce bundle ont une histoire qui se déroule sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Il paraît que dans certaines cultures, le premier drop est un symbole de bonne fortune. Le deuxième promet la santé, et le troisième une bonne posture. Le quatrième représente un strike au bowling, le cinquième prédit un spare après un split, ce qui, honnêtement, est vachement plus impressionnant. La signification des sixième et septième drops est pleine de mystère, mais certains disent qu'ils présagent d'une série télé que vous allez regarder d'une traite, et d'une crêpe qui sera parfaite.

FULL-OF-FOILS BUNDLE

Contenu :

1x Secret Lair x Street Fighter Foil Edition

1x Introducing: Kaito Shizuki Foil Edition

1x Kamigawa: The Manga: The Cards Foil Edition

1x Li'l Walkers Foil Edition

1x Pictures of the Floating World Foil Edition

1x Shades Not Included Foil Edition

1x Showcase: Neon Dynasty

1x Special Guest: Yuko Shimizu Foil Edition

Prix :

278,99 USD/307,99 EUR*/278,99 GBP*/2 258 CNY/409,88 SGD/31 900 JPY*

*TVA locale incluse

Amoureux du Foil, réjouissez-vous ! Ce bundle contient les huit drops Foil du Superdrop de février 2022 ! Tous ! Soit deux fois quatre, ou quatre fois deux si vous insistez. Vous savez ce qu'il y a d'autre de génial et de lié au chiffre huit ? Les pieuvres. Tout à fait. Ces cerveaux à huit tentacules des fonds marins sont parfois source de cauchemars. Et oui, vous avez bien lu. Il s'agit bien de pieuvres et non de poulpes, vérifiez par vous-même. Même si scientifiquement, il faudrait parler d'octopodes, mais personne ne dit ça.

THE BUNDLE BUNDLE

Contenu :

1x Non-Stop, Non-Foil Bundle

1x Full-of-Foils Bundle

Prix :

428,99 USD/479,99 EUR*/428,99 GBP*/3 388 CNY/629,88 SGD/48 400 JPY*

*TVA locale incluse

The Bundle Bundle contient un exemplaire de chaque drop disponible, en versions Foil et non-Foil (le cas échéant). Cela fait quinze drops Secret Lair dans un seul bundle. Les plus sensibles d'entre vous sont probablement en train de se dire « C'est inhumain ! Comment peuvent-ils faire tenir quinze drops dans une seule boîte ? Ils ne pourront pas respirer ! » Bien que nous comprenions votre point de vue et que nous admirions votre gentillesse, nous devons vous rappeler que les drops Secret Lair sont des objets inanimés qui n'ont pas besoin d'air ou de nourriture. Si vous recevez un drop Secret Lair qui semble respirer ou qui demande à être nourri, nous vous recommandons de le poser et de vous enfuir aussi vite que possible. Mais ça n'est arrivé qu'une seule fois, alors vous n'avez sûrement pas à vous inquiéter !

Profitez d'un séjour inoubliable sur Kamigawa en vous rendant sur secretlair.wizards.com entre le 18 février à 9 h (heure du Pacifique) et le 18 mars à 9 h (heure du Pacifique) pour précommander ce Superdrop festif avant qu'il soit trop tard !