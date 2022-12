Lorsque Magic a été créé au début des années 90, deux types de cadres étaient prévus : un pour les droitiers et un pour les gauchers. Malheureusement, à cause de contraintes budgétaires, seuls les cadres pour droitiers ont été produits, et le jeu a été présenté comme un produit ambidextre.

Mais le droit (gauche ?) d'avoir des cartes pour gauchers a été trop longtemps oublié. Plus aucun joueur ne sera obligé de jouer avec des cartes imparfaites de droitiers. Voici Magic tel que le jeu était censé être, avec cinq des gauchers les plus géniaux du jeu dépeints par Volkan Baga, Jesper Ejsing, Andrew Mar, Chris Seaman et Matt Stewart.

FINALLY! LEFT-HANDED MAGIC CARDS

Finally! Left-Handed Magic Cards est disponible en version Foil traditionnelle et non-Foil.

Contenu :

1x Left-Handed Sisay, Weatherlight Captain

1x Left-Handed Empress Galina

1x Left-Handed Geralf's Messenger

1x Left-Handed Rograkh, Son of Rohgahh

1x Left-Handed Garruk, Caller of Beasts

Prix :

Non-Foil : 29,99 USD/34,99 EUR*/29,99 GBP*/238 CNY/43,88 SGD

Foil traditionnelle : 39,99 USD/44,99 EUR*/39,99 GBP*/318 CNY/58,88 SGD

*TVA locale incluse

Échange MTG Arena** :

Un (1) code à usage unique pour cinq (5) protège-cartes ayant pour thème Finally! Left-Handed Magic Cards (Les protège-cartes seront peut-être disponibles à l'achat ultérieurement dans MTG Arena.)

**L’échange sur MTG Arena n’est pas disponible dans les régions suivantes : Chine, Hong Kong, Macao, Singapour, Taïwan et Vietnam.

Poisson d'avril ! L'histoire est complètement fausse, mais ces cartes sont bien réelles, et vous pourrez vous les procurer. Pour de vrai ! Tournez à gauche au panneau Secret Lair (vous ne pouvez pas le rater, il y a une empreinte de main laissée par un de nos rédacteurs gauchers) entre le 11 avril à 9 h et le 9 mai à 9 h (heure du Pacifique) afin de mettre la main sur ce drop pour votre deck ou votre collection et faire jaser dans les chaumières, d'ici à ce que nous mettions le jeu à jour et que ces cadres deviennent les seuls vrais cadres jusqu'à la fin des temps. La dernière partie était encore un poisson d’avril. Ou pas.