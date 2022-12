Découvrez The Astrology Lands

Secret Lair affiche nos signes astrologiques en 2022 avec The Astrology Lands !

Un nouveau drop astrologique sera disponible chaque mois sur secretlair.wizards.com. Chaque drop célèbre un signe astrologique précis, et nous les sortirons en fonction du mois correspondant. Une fois que chaque drop apparaît sur le site, il y restera toute l'année. Ils seront d'abord disponibles en précommande, puis ils seront mis en vente plus tard, dans la limite des stocks disponibles. Si un drop The Astrology Lands est en rupture de stock d'ici au 23 décembre 2022, nous en imprimerons davantage et vous pourrez demander à être informés dfes nouvelles disponibilités.

Consultez votre carte céleste et préparez-vous pour une année riche en terrains de base avec Secret Lair et The Astrology Lands !

THE ASTROLOGY LANDS: ARIES

The Astrology Lands: Aries est disponible en version Foil traditionnelle et non-Foil.

Contenu :

5x Mountain pleine illustration

Prix :

Non-Foil : 29,99 $/34,99 €*/29,99 £*/238,00 CN¥/43,88 SG$

Foil traditionnelle : 39,99 $/44,99 €*/39,99 £*/318,00 CN¥/58,88 SG$

*TVA locale incluse

Célébrez votre signe ! Solaire, lunaire ou ascendant, dites au monde que vous êtes Bélier. Chaque drop contient cinq exemplaires d'une superbe montagne astrologique illustrée par Jeanne D'Angelo.

Ce n'est pas votre signe ? Restez à l'affût. Chaque mois, nous ajouterons un nouveau terrain de base représentant un signe astrologique, et ils seront tous disponibles jusqu'à la fin de l'année 2022 !

BUNDLES THE ASTROLOGY LANDS: ARIES

Montrez votre côté incandescent avec ces bundles de cinq séries en édition non-Foil ou Foil traditionnelle de The Astrology Lands: Aries. Une série complète de 25 cartes de ces terrains de base brûlants feront briller vos decks avec le caractère du joueur Bélier : la passion, la motivation et la compétition.

BUNDLE ARIES NON-FOIL

Contenu :

5x The Astrology Lands: Aries

Prix :

119,99 USD/139,99 EUR*/119,99 GBP*/988 CNY/176,88 SGD

*TVA locale incluse

BUNDLE ARIES FOIL

Contenu :

5x The Astrology Lands: Aries Foil Edition

Prix :

159,99 USD/179,99 EUR*/159,99 GBP*/1 288 CNY/234,88 SGD

*TVA locale incluse

The Astrology Lands: Pisces

The Astrology Lands: Pisces est disponible en version Foil traditionnelle ou non-Foil.

Contenu :

5x Island pleine illustration

Prix :

Non-Foil : 29,99 $/34,99 €*/29,99 £*/238,00 CN¥/43,88 SG$

Foil traditionnelle : 39,99 $/44,99 €*/39,99 £*/318,00 CN¥/58,88 SG$

*TVA locale incluse

Célébrez votre signe ! Soleil, lune ou ascendant, faites savoir au monde entier que vous êtes Poissons. Chaque drop contient cinq exemplaires d'une superbe île astrologique illustrée par Jeanne D'Angelo.

Ce n'est pas votre signe ? Restez à l'affût. Chaque mois, nous ajouterons de nouveaux terrains de base représentant un signe astrologique, et ils seront tous disponibles jusqu'à la fin de l'année 2022 !

BUNDLES THE ASTROLOGY LANDS: PISCES

Tout baigne grâce à ces bundles qui incluent cinq séries The Astrology Lands: Pisces en édition Foil traditionnelle ou non-Foil. Cela correspond à un complément de 25 cartes dont les terrains oniriques illustrent les traits de caractère des joueurs du signe des Poissons : imagination, sérénité et talent artistique.

BUNDLE PISCES NON-FOIL

Contenu :

5x The Astrology Lands: Pisces

Prix :

119,99 USD/139,99 EUR*/119,99 GBP*/988 CNY/176,88 SGD

*TVA locale incluse

BUNDLE PISCES FOIL

Contenu :

5x The Astrology Lands: Pisces Foil Edition

Prix :

159,99 USD/179,99 EUR*/159,99 GBP*/1 288 CNY/234,88 SGD

*TVA locale incluse

THE ASTROLOGY LANDS: AQUARIUS

The Astrology Lands: Aquarius est disponible en version Foil traditionnelle et non-Foil.

Contenu :

5x Island pleine illustration

Prix :

Non-Foil : 29,99 USD/34,99 EUR*/29,99 GBP*/238 CNY/43,88 SGD

Foil traditionnelle : 39,99 USD/44,99 EUR*/39,99 GBP*/318 CNY/58,88 SGD

*TVA locale incluse

Célébrez votre signe ! Soleil, lune ou ascendant, faites savoir au monde entier que vous êtes Verseau. Chaque drop contient cinq exemplaires d'une superbe île astrologique illustrée par Jeanne D'Angelo.

Ce n'est pas votre signe ? Restez à l'affût. Chaque mois, nous ajouterons de nouveaux terrains de base représentant un signe astrologique, et ils seront tous disponibles jusqu'à la fin de l'année 2022 !

BUNDLES THE ASTROLOGY LANDS: AQUARIUS

Avec ces bundles, tout Verseau digne de ce nom pourra apporter une singularité sans compromis à son deck. Chaque bundle contient cinq séries The Astrology Lands: Aquarius en édition Foil traditionnelle ou non-Foil. Au total, cela correspond à un complément de 25 cartes dont les terrains uniques illustrent les traits de caractère des joueurs du signe du Verseau : indépendance, intelligence et inventivité.

BUNDLE AQUARIUS NON-FOIL

Contenu :

5x The Astrology Lands: Aquarius

Prix :

119,99 USD/139,99 EUR*/119,99 GBP*/988 CNY/176,88 SGD

*TVA locale incluse

BUNDLE AQUARIUS FOIL

Contenu :

5x The Astrology Lands: Aquarius Foil Edition

Prix :

159,99 USD/179,99 EUR*/159,99 GBP*/1 288 CNY/234,88 SGD

*TVA locale incluse

The Astrology Lands: Capricorn

The Astrology Lands: Capricorn est disponible en version Foil traditionnelle ou non-Foil.

Contenu :

5 marais pleine-illustration

Prix :

Non-Foil : 29,99 $/34,99 €*/29,99 £*/238,00 CN¥/43,88 SG$

Foil traditionnelle : 39,99 $/44,99 €*/39,99 £*/318,00 CN¥/58,88 SG$

*TVA locale incluse

Célébrez votre signe ! Soleil, lune ou ascendant, faîtes savoir au monde entier que vous êtes capricorne. Chaque drop contient cinq exemplaires d'un superbe marais astrologique illustré par Jeanne D'Angelo.

Ce n'est pas votre signe ? Restez à l'affût. Chaque mois, nous ajouterons un nouveau terrain de base représentant un signe astrologique, et ils seront tous disponibles jusqu'à la fin de l'année 2022 !

BUNDLES THE ASTROLOGY LANDS: CAPRICORN

Créez des decks ascendant capricorne avec ces bundles. Chaque bundle contient cinq séries The Astrology Lands: Capricorn en édition Foil traditionnelle ou non-Foil. Cela correspond à 25 cartes des terrains exceptionnels qui démontrent les traits caractéristiques des joueurs capricornes : ambition, discipline et détermination.

BUNDLE CAPRICORN NON-FOIL

Contenu :

5 The Astrology Lands: Capricorn

Prix :

119,99 $/139,99 €*/119,99 £*/988,00 CN¥/176,88 SG$

*TVA locale incluse

BUNDLE CAPRICORN FOIL

Contenu :

5 The Astrology Lands: Capricorn Foil Edition

Prix :

159,99 $/179,99 €*/159,99 £*/1 288,00 CN¥/234,88 SG$

*TVA locale incluse

Exprimez votre individualité cosmique ! Précommandez les drops sur secretlair.wizards.com à partir du 4 janvier 2022. Chaque mois en 2022, nous ajouterons un nouveau drop The Astrology Lands, alors restez à l'affût !