Un peu comme Oko sur Croisetonnerre, notre coffre-fort a été victime d’une trahison. Horizons du Modern 3, une extension représentant la parfaite union de la puissance de Magic et de puissants mèmes, se répand dans le monde à vive allure, mais ce n’était pas notre intention. Nous pensons que la coupable est une porte secrète au fond de la Chambre forte fomori que Jace a « oubliée », mais Oko est le seul à en avoir le cœur net. Et il est parti faire du sport.

Quoi qu'il en soit, nous en sommes là. Nous avons fait l'objet de fuites de cette magnitude dans le passé, et à chaque fois, nous constatons les mêmes réactions : un contingent important de nos fans préfère s’intéresser aux aperçus sans s’encombrer de photos déformées et floues. Nous aussi, on préfère ça.

« Des fuites ? Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. » 0062_MTGMH3_Main: Flare of Denial 0400_MTGMH3_RetroMH3: Flare of Denial 0326_MTGMH3_FrameBrk: Flare of Denial

Cela dit, les fuites de la magnitude de celles de Horizons du Modern 3 sont difficiles à ignorer, d’où cet article. Alors, discutons de ce qui va se passer à partir de maintenant (et oui, montrons aussi quelques cartes qui ne seront pas floues).

« Je fais ce cauchemar récurrent où j’ai oublié de faire mes devoirs, mais en plus, la moitié de l’extension a fait l’objet d’une fuite. » 0083_MTGMH3_Main: Chthonian Nightmare 0406_MTGMH3_RetroMH3: Chthonian Nightmare 0330_MTGMH3_FrameBrk: Chthonian Nightmare

Le démarrage commence le 21 mai, trois semaines interminables en temps d'Internet. Nous voulions vous laisser faire un petit break pour apprécier Les hors-la-loi de Croisetonnerre. Les joueurs aiment l’environnement du draft, les cartes ont un impact sur plusieurs formats, et nous avons encore quelques cartes prêtes qui attendent d’arriver sur le champ de bataille. Eh oui, nous sommes des gens patients.

« Aussi patients qu’un terrain qui vous donne deux manas au tour un. » 0233_MTGMH3_Main: Ugin's Labyrinth 0359_MTGMH3_BdlFetch: Ugin's Labyrinth

Et à ce niveau, nous voulons donner aux fans l’expérience qu’ils veulent. Si vous êtes du genre à dévorer les fuites et les aperçus aussitôt que possible, les fuites Horizons du Modern 3 ne sont pas difficiles à trouver. Nous n'allons pas vous indiquer où, mais si c’est votre truc, vous savez déjà probablement où elles sont.

« Elles sont là. » 0234_MTGMH3_Main: Urza's Cave

Si vous êtes le genre de joueur qui apprécie l’expérience de communauté de découvrir l’extension de la manière prévue, avec des images qui ne sont pas floues, nous allons vous exaucer dans les semaines qui viennent. Nous avons plein de trucs cool prévus, notamment une modernisation d’histoires classiques sur les Eldrazi, des avant-premières « d’hier » sur DailyMTG qui revisiteront nos vieilles chroniques (Latest Developments, Command Tower, Savor the Flavor et From the Lab !) et encore d’autres idées plus fun que nous sommes en train de mettre au point.

« Regardez cette carte. Nous sommes rusés, non? Nous trouverons quelque chose. » 0207_MTGMH3_Main: Wight of the Reliquary 0460_MTGMH3_ExtRM: Wight of the Reliquary

De plus, les extensions Horizons du Modern sont connues pour leurs fantastiques formats Limités, et le troisième round ne fait pas exception. Nous essaierons de vous partager une vision de ce que le Limité sera pour cette extension, avec son contexte. (Indice : il est fou, bizarre et génial.)

« Ici, le contexte, c’est ‘cette carte est une inhabituelle très forte’. » 0140_MTGMH3_Main: Spawn-Gang Commander

Le démarrage officiel d’Horizons du Modern 3 sera le 21 mai. Vous pouvez nous rejoindre pour revivre l’ascension (et la chute) des Eldrazi avec Magic Story — et des cartes en avant-première—à partir du 13 mai. Il y aura des surprises aléatoires aussi.

« Oh , non ! Les decks Artefact vont souffrir ! » 0270_MTGMH3_Bonus: Kappa Cannoneer 0401_MTGMH3_RetroMH3: Kappa Cannoneer

« Oh , non ! Les decks Artefact vont être terriblement mauvais ! » 0282_MTGMH3_Bonus: Meltdown 0418_MTGMH3_RetroMH3: Meltdown

Mais nous ne sommes pas des monstres. Enfin, Bob à la compta en est peut-être un, mais en règle générale, nous sommes tous des fans comme vous. (Demandez à un joueur local de longue date si vous ne savez pas qui est Bob de la compta.) Alors, nous allons vous laisser avec quelques cartes sympas de l’extension Horizons du Modern 3 et des decks Commander Horizons du Modern 3.

« Hé, nous aussi, on est super excités par cette extension ! » 0040_MTGMH3_Main: Phelia, Exuberant Shepherd 0478_MTGMH3_FEModern: Phelia, Exuberant Shepherd 0364_MTGMH3_Portrait: Phelia, Exuberant Shepherd

Cartes exceptionnelles de l’extension

0013_MTGMH3_Main: Nulldrifter 0388_MTGMH3_RetroMH3: Nulldrifter

0008_MTGMH3_Main: Herigast, Erupting Nullkite 0474_MTGMH3_FEModern: Herigast, Erupting Nullkite 0362_MTGMH3_Portrait: Herigast, Erupting Nullkite

0192_MTGMH3_Main: Kudo, King Among Bears 0490_MTGMH3_FEModern: Kudo, King Among Bears 0432_MTGMH3_RetroMH3: Kudo, King Among Bears 0376_MTGMH3_Portrait: Kudo, King Among Bears

0012_MTGMH3_Main: Null Elemental Blast 0387_MTGMH3_RetroMH3: Null Elemental Blast

0103_MTGMH3_Main: Nethergoyf 0454_MTGMH3_ExtRM: Nethergoyf

0287_MTGMH3_Bonus: Sylvan Safekeeper

0265_MTGMH3_Bonus: Orim's Chant 0323_MTGMH3_FrameBrk: Orim's Chant

0213_MTGMH3_Main: Winter Moon 0462_MTGMH3_ExtRM: Winter Moon

Proies de Commander

0113_MTGMH3_NewOther: Siege-Gang Lieutenant 0061_MTGMH3_CommExP2: Siege-Gang Lieutenant

0104_MTGMH3_NewOther: Final Act 0052_MTGMH3_CommExP2: Final Act

0100_MTGMH3_NewOther: March from Velis Vel 0048_MTGMH3_CommExP2: March from Velis Vel