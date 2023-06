Wizards of the Coast

Nous vous invitons à une fête de la plus haute importance : l'événement Magic Celebration !

Cet été, la Communauté se joint à l'Assemblée d'une toute nouvelle façon et nous vous invitons à prendre part aux célébrations. L'événement Magic Celebration se tiendra dans les magasins WPN et WPN Premium participants du monde entier du 7 au 9 juillet.

Lors de l'événement Magic Celebration, vous (et les proches que vous amènerez à l'événement) vivrez une expérience incroyable en ouvrant deux boosters Jumpstart Le Seigneur des Anneaux : chroniques de la Terre du Milieu et en jouant trois rondes amicales dans votre magasin.

Pour ceux qui amèneront leur propre Communauté, vous et vos amis remporterez la promo de parrainage Urne de pensée. Mais ce n'est pas tout : veillez bien à vous enregistrer avec votre compte Wizards via l'application Magic: The Gathering Companion pour remporter des trésors supplémentaires.

Quels trésors ? Nous sommes ravis que vous nous posiez cette question ! Dans les magasins WPN participants, les 30 premiers joueurs recevront un des trois ensembles de dés de collection incluant trois dés à six faces de la même couleur à l'intérieur d'un sac de dés bordeaux arborant une fourche de Planeswalker elfe dorée.

Dés de collection Ensemble de dés de collection et sac

Les trois couleurs disponibles sont assorties à différents dés Spindown que vous pouvez retrouver dans d'autres produits scellés : en particulier dans les Packs d'avant-première, le Bundle et le Bundle Gift Edition. Lors d'une de vos visites dans votre magasin de jeux local préféré, vous pourriez vouloir ajouter un dé à votre collection (ou les trois).

De plus, si vous vous trouvez dans une région où les codes Magic: The Gathering Arena sont valables, nous allons envoyer quelque chose de spécial dans votre messagerie : un deck préconstruit sur le thème de l'extension Le Seigneur des Anneaux : chroniques de la Terre du Milieu. Veillez à utiliser le même compte Wizard connecté à votre compte MTG Arena , et vérifiez votre messagerie à partir du 25 juillet.

En vous joignant aux célébrations du magasin WPN Premium le plus proche vous pourrez prendre une photo souvenir qui sera placée dans un cadre photo pour devenir un jeton 1/1 Humain utilisable. Maintenant vous pourrez rejoindre le combat pour la Terre du Milieu !

Les magasins WPN Premium participants recevront également assez d'ensembles de dés pour les 90 premiers joueurs lors de l'événement Magic Celebration, alors ne manquez pas l'opportunité de vous y inscrire.

Êtes-vous prêts à ce que la Communauté rejoigne The Gathering ? Confirmez votre présence auprès de votre magasin local et préparez-vous pour la plus grande fête depuis le 111e anniversaire de Bilbo !