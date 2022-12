Choisissez votre aventure :

Aujourd’hui, nous avons diffusé Renaissance de Zendikar et nos annonces pour l’année à venir en direct. Vous avez :

Si vous avez regardé le direct, allez voir sur cette page.

Mais si vous avez manqué le direct, cet article est fait pour vous.

Renaissance de Zendikar

Zendikar est un monde d’aventure. Renaissance de Zendikar revient aux racines de ce monde et nous vous invitons à assembler votre groupe d’aventuriers, à vous lancer dans une chasse aux trésors et à toucher terre sur un des mondes les plus sauvages jamais rencontrés dans le Multivers.

Zendikar est le berceau de Nahiri, et après les événements sur Innistrad et Ravnica, elle est revenue sur son plan d’origine avec une idée en tête. Elle est suivie de près par Jace. Nissa est également retournée chez elle, mais pour de toutes autres raisons.

Nissa des branches enténébrées | Illustration par : Yongjae Choi

En arrivant, ils rencontrent de nouvelles choses étranges – mais aussi des éléments familiers, tout comme les fans de Zendikar !

Le kick est de retour, comme Jace le montre ci-dessus et comme vous pouvez le voir également avec Soif de la chef de sang :

Le toucheterre revient aussi, avec deux visages très familiers. Les cartes avec le toucheterre ont également droit au traitement Showcase pour Renaissance de Zendikar, alors soyez à l’affût des versions « hédronisées » des cartes avec le toucheterre :

Bien qu’on se sente en terrain connu, Zendikar est toujours un endroit très dangereux quand on voyage seul. Vous aurez besoin de votre groupe !

Sur Zendikar, on trouve également une nouvelle interprétation des cartes recto-verso que nous appelons « cartes recto-verso modales ». Aujourd’hui, nous vous avons montré une version avec un sort sur un côté et un terrain sur l’autre, plus les terrains doubles super-cool qui produisent le mana que vous voulez, en fonction du côté que vous jouez.

Turn Over

Turn Over Turn Over

Turn Over Turn Over

Turn Over Turn Over

En parlant de terrains, ce ne serait pas un retour sur Zendikar si nous n’y trouvions pas deux interprétations d’éléments favoris de nos fans – les terrains de base pleine illustration et les Expéditions !

Commençons avec les terrains de base :

Ensuite, nous avons révélé quelques-unes des Expéditions qu’on peut trouver à la fois dans les boosters Collector et comme carte de présentation. Et nous avons eu plus d’une occasion pour vous parler des terrains de récupération dans cette annonce ! Nous y reviendrons plus tard – en attendant :

Nous avons aussi parlé un peu plus des boosters d’extension. Voici l’essentiel, mais restez à l'écoute demain matin pour Good Morning Magic, quand Gavin Verhey ouvrira un booster d’extension pour vous faire découvrir son contenu.

Boosters d’extension

Vous recevez toujours une carte pleine illustration. 5% sont upgradées avec une signature de l’artiste estampillée en or.

Un terrain de base pleine illustration ! 15% de chance qu’elle soit Premium.

Un mélange de cartes courantes et inhabituelles. Les cartes au sein de chaque rareté sont connectées entre elles et montrent des thèmes, mécaniques et éléments créatifs au sein de l’extension !

Une carte courante/inhabituelle qui est Showcase ou recto-verso modale.

Une carte Premium garantie et une rare ou rare mythique garantie.

Des emplacements Joker qui peuvent être n’importe quoi depuis des cartes courantes jusqu’aux rares mythiques !

1 booster d’extension sur 4 contiendra également une carte de La liste. La liste est une liste de 300 cartes de l’histoire de Magic triées sur le volet et sélectionnées pour mettre en valeur l’histoire époustouflante et étrange de Magic. Des slivoïdes, des mécaniques bizarres et plein d’autres choses fantastiques du passé de Magic, le tout dans un tout nouveau booster ! Voici trois cartes qui apparaissent dans La liste :

Vous venez de finir votre première aventure ! Mais il y a encore plus de choses à découvrir. Que voulez vous faire :

Voulez-vous sortir et en apprendre plus sur le monde de Zendikar ? Si c’est le cas, regardez ici.

Continuez à lire pour en apprendre davantage sur bon nombre de produits qui vont arriver en 2021 !

Bientôt disponible !

Vous pensiez que 2020 était une grande année pour Magic ? Vous n’avez encore rien vu.

Disponible dès le premier trimestre de 2021, nous irons à Kaldheim, la vision de Magic d’un monde inspiré des Vikings.

Ensuite, nous nous rendrons à Strixhaven, la meilleure université du Multivers !

Puis, ce sera l’association la plus excitante depuis le jambon-beurre — Aventures dans les Royaumes oubliés est la première extension de Magic qui a comme thème Dungeons & Dragons. Publiée à la place de ce qui serait une édition de base, l’extension Aventures dans les Royaumes oubliés plaira à la fois aux fans de Magic et à ceux de Dungeons & Dragons !

Après, nous retournerons sur un plan si accueillant que nous nous y sommes rendus déjà deux fois — Innistrad! La première extension présentera des loups-garous et la seconde aura comme thème les vampires. De plus amples informations seront bientôt disponibles, mais vous pouvez déjà vous entraîner pour votre cosplay de Sorin.

Ce ne sont là que les extension publiées directement pour le Standard – mais il y a plein d’autres sorties pour les fans de Commander, Modern, et plus encore !

Pour commencer, Spirale temporelle Remastered arrive en 2021. Cette nouvelle façon d’aborder l’expérience de Spirale temporelle offrira certains des éléments favoris des fans de cette extension, ainsi que des cartes imprimées avec l’ancienne bordure, pour nous, les fans de longue date. Voici quelques exemples :

Ensuite, nous nous préparerons pour Horizons du Modern 2 et, comme mentionné plus haut, cette extension imprimée sur demande inclura les cinq terrains de récupération ennemis ! Et vous vous en doutez, plein d’autres trucs super cool.

Vous en voulez plus ?

« Attendez . . . ce n’est pas fini ? C’est complètement fou. » Allez voir sur cette page.

« Oui ! Oui, tellement plus ! » Continuez à lire !

Secret Lair et chaussures

En ce moment, vous pouvez vous procurer une paire de baskets K-Swiss Jace en édition limitée. Yay, des baskets Jace ! Vous les trouverez ici : https://hasbropulse.com/products/k-swiss-jace-beleren.

Secret Lair continue son voyage amusant à travers Magic, en commençant par la journée Yargle le 3 septembre, avec de nouvelles cartes présentant le seul et unique Yargle !

Dernier point, et non des moindres — The Walking Dead débarque chez Secret Lair ! Nous allons bientôt sortir un Secret Lair inspiré de The Walking Dead et disponible uniquement chez Secretlair.wizards.com! Pour un avant-gout de ce qui vous attend, regardez ici !

Joyeux Jour d’annonce !

Et voilà ! Notre rapide aventure à travers toutes les annonces se conclut ! Mais si jamais vous en voulez toujours plus, allez voir la vidéo d’annonce, avec Jimmy Wong, Becca Scott et tout un tas de gens de chez Wizards of the Coast !