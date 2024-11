Vous pourrez mettre en valeur les illustrations et les artistes populaires de Magic avec des cartes d'illustration quand Fondations de Magic: The Gathering sortira le 15 novembre 2024 ! Ces cartes spéciales sont incluses dans 30 % des boosters de jeu. Chacun d'eux contient 1 des 54 illustrations différentes de Fondations, et 5 % de boosters de jeu supplémentaires contiennent une carte d'illustration portant le symbole Planeswalker ou la signature de l'artiste en doré.

0030a_MTGFDN_ArtCdArt: Kiora, the Rising Tide Art Card 30/54

Vous pouvez en apprendre plus sur les cartes d'illustration dans notre article intitulé Collectionner Fondations de Magic: The Gathering ou trouver votre nouvelle illustration préférée dans les visuels des cartes Fondations (les versions non estampillées ont la même illustration, mais pas la signature de l'artiste ou le symbole Planeswalker).

Fondations de Magic: The Gathering sortira le 15 novembre 2024 et marquera le début d'une nouvelle ère pour Magic. Vous pouvez d'ores et déjà précommander Fondations auprès de votre magasin de jeux local, de revendeurs en ligne comme Amazon et partout où se vend Magic.