Dans 30 % des boosters infinis Magic: The Gathering – Assassin's Creed®, disponibles en précommande auprès de votre magasin de jeux local et de revendeurs en ligne comme Amazon, vous pouvez trouver une carte d'illustration arborant l'une des 20 illustrations issues de l'extension. Dans 5 % de boosters infinis supplémentaires, la carte d'illustration porte le symbole Planeswalker ou la signature de l'artiste en impression dorée.

Apprenez-en plus sur les boosters infinis (et les autres choses géniales qu'ils contiennent) dans l'article Collectionner Magic: The Gathering – Assassin's Creed® et admirez les illustrations grâce aux visuels des cartes Magic: The Gathering – Assassin's Creed® (les versions non-estampillées arborent la même illustration, sans la signature de l'artiste ni le symbole Planeswalker).