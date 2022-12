These are alternate versions of Throne of Eldraine cards. For more information on where to find them, see Mark Rosewater's article on Booster Fun. To see the normal versions of each card, check out the Throne of Eldraine Card Image Gallery.

BLANC

Tacticienne d'Ardenval

Mère-guide færie

Tueur de géant

Licorne solitaire

Géant drapé de royaume

Berger du troupeau

Écuyer de la Flamme d'argent

Kenrith, le roi réapparu

Concurrente acclamée

Prince charmant

Le Cercle de Loyauté

Ils vécurent heureux...

Archonte harmonieux

Silençante

Linden, reine implacable

Chevalière valeureuse

BLEU

Færie animatrice

Emprunteur intrépide

Fæ des souhaits

Farfadet hypnotique

Gardienne des secrets ondins

Reine des glaces

Emry, guetteuse du loch

Folios des fantaisies

Gadwick, le Brisquard

Le Miroir magique

Horloge de minuit

Création du miroir

Enlevé par les fæs

Gargouille de Vantress

NOIR

Chevalier putrefondrière

Cavalière meurtrière

Ordre de Minuit

Faucheur de la nuit

Maître d'épée amoureux

Ayara, Première de Locthwain

Parangon Lancenoire

Le Chaudron d'Éternité

Troll du ponceau

Chevalier assermenté

Flûteur de rats

Turlupin, Maître farceur

Talisman griffe de souhait

Vengeance de l'envoûteuse

Flûteur de rats

ROUGE

Géant craque-os

Brise-bouclier de Braisereth

Marchand du val

Chevalier de Frangeroc

Taillebraise

Champion fervent

Feux de l'invention

Haut fait de Culmefer

Pyromancienne de Culmefer

Dragon opportuniste

Voleur de riches

Botte de scission

Torbran, Thane de Mont Rouge

VERT

Géant de tige de haricot

Paire de curieux

Intruse aux boucles d'or

Graveur de Garenbrig

Bête frappée d'amour

Acolyte de Rosépine

Sylvin de Tuinval

Roi troll festoyant

Oie d'or

Le Grand Cromlech

Il était une fois...

Bête de Quête

Retour du Languebestion

Méchant loup

Préservateur né des friches

Yorvo, seigneur de Garenbrig

MULTICOLORE

Garruk, chasseur maudit

Oko, voleur de couronnes

Les Scions royaux

Ranger de Gitechêne

Danse du manoir

Fatalité prédite

Évasion dans les friches

Ancêtre du Terrier des Fæs

Grand serpent de Lochmere

Joie des compagnons

Croisée Poing-de-tempête

ARTEFACT

Longue-vue ensorceleuse

Grand serpent annoroc

TERRAIN

Château Ardenval

Château Braisereth

Château Garenbrig

Château Locthwain

Château Vantress

Passage merveilleux

