BLANC

Concurrente acclamée

Tout ce qui brille

Archonte de l'absolution

Paladine d'Ardenval

Tacticienne d'Ardenval

Vache troquée

Princesse adorée

Prince charmant

Le Cercle de Loyauté

Silence assourdissant

Mère-guide færie

Renard voletant

Provisions fortifiantes

Tueur de géant

Cercueil de verre

Ils vécurent heureux...

Archonte harmonieux

Silençante

Chevalier de la forteresse

Linden, reine implacable

Licorne solitaire

Éclaireur de chemin mystérieux

Prise à revers

Griffon prisé

Ralliement pour le trône

Géant drapé de royaume

Droiture

Berger du troupeau

Armure étincelante

Rituel de la Flamme d'argent

Écuyer de la Flamme d'argent

Syr Alin, la Griffe du Lion

Prisonnière de la tour

Baiser du grand amour

Chevalière vénérable

Chevalière valeureuse

Jeune chevalier

BLEU

Færie animatrice

Emprunteur intrépide

Sommeil enchanté

Surveillant de corridor

Fallait dire « S'il te plaît » !

Emry, guetteuse du loch

Fæ des souhaits

Vandale færie

Folios des fantaisies

Grenouillifier

Gadwick, le Brisquard

Farfadet hypnotique

Plongeon dans l'histoire

Le Miroir magique

Manteau des marées

Gardienne des secrets ondins

Horloge de minuit

Création du miroir

Tortue de Brumegué

Charognards au clair de lune

Dispute mystique

Option

Apprentie dépassée

Reine des glaces

Fuir ensemble

Sage des cascades

Tout minuscule

Griffon au regard d'acier

Enlevé par les fæs

Syr Elenora, la Perspicace

Pillarde de grimoire

Transformation en citrouille

Vision inexpliquée

Gargouille de Vantress

Paladin de Vantress

Ondine désireuse

Puits des sorcières

NOIR

Ayara, Première de Locthwain

Faire cuire une tourte

Envoûteurs des tumulus

Belle noiseuse

Parangon Lancenoire

Vilaine des marécages

Familier de chaudron

Le Chaudron d'Éternité

Don du chaudron

Troll du ponceau

Chute épique

Collectionneur d'yeux

Funérailles festives

Fruit angoissant

Jeunesse éternelle

Chevalier putrefondrière

Brochette de géant

Fouet d'épines

Paladine de Locthwain

Légion perdue

Noble maléfique

Vol de mémoire

Cavalière meurtrière

Chevalier assermenté

Ordre de Minuit

Flûteur de rats

Turlupin, Maître farceur

Faucheur de la nuit

Pillage de l'âme

Vengeance des corbeaux

Maître d'épée amoureux

Cri du spectre

Syr Konrad, le Sinistre

Envoûteuse tentatrice

Méchante marâtre

Talisman griffe de souhait

Vengeance de l'envoûteuse

ROUGE

Faire irruption

Glouton fièvresang

Souffler ta maison

Géant craque-os

Trébuchet à soufre

Instructeur de la Cour incandescente

Droit au premier né

Pantoufle de cristal

Taillebraise

Paladin de Braisereth

Brise-bouclier de Braisereth

Férocité des friches

Champion fervent

Feux de l'invention

Jet

Haut fait de Culmefer

Pyromancienne de Culmefer

Joute

Ratier fou

Marchand du val

Ogre errant

Dragon opportuniste

Bonnet-rouge enragé

Bagarre de bonnets-rouges

Pillards bonnets-rouges

Chevalier de Frangeroc

Voleur de riches

Feu du dragon dévastateur

Barrage calcinant

Sept nains

Ogre frappecrâne

Feu tueur

Botte de scission

Syr Carah, l'Audacieuse

Frisson de probabilité

Torbran, Thane de Mont Rouge

Bonnet-rouge à dos de belette

VERT

Géant de tige de haricot

Paire de curieux

Tavernier de Bornemur

Roi troll festoyant

Chasse au faisan

Pisteur de sorcière féroce

Intruse aux boucles d'or

Graveur de Garenbrig

Paladin de Garenbrig

Écuyer de Garenbrig

Opportunité de taille

Oie d'or

Le Grand Cromlech

Appétit insatiable

Gardien des fables

Transformation de Kenrith

Bête frappée d'amour

Cavalière de Marafeuille

Adversaire de Gitechêne

Qui fut et qui sera

Il était une fois...

Plus costaud

Bête de Quête

Retour du Languebestion

Regain de la la nature

Acolyte de Rosépine

Hallebarde de Rosépine

Araignée sporophore

Syr Faren, le Marteau des Cromlechs

Grand comme une tige de haricot

Piste de miettes

Sylvin de Tuinval

Méchant loup

Préservateur né des friches

Traqueur de bois sauvage

Proie du loup

Yorvo, seigneur de Garenbrig

MULTICOLORE

Danse du manoir

Fatalité prédite

Noyade dans le loch

Évasion dans les friches

Ancêtre du Terrier des Fæs

Garruk, chasseur maudit

Grumgully, le généreux

Alliance improbable

Vétéran inspirateur

Grand serpent de Lochmere

Pixie de Marafeuille

Oko, voleur de couronnes

Joie des compagnons

Les Scions royaux

Chasseuse éclairée

Chassebrille

Lance à griffe d'acier

Croisée Poing-de-tempête

Cheval d'aventure

Commandant de Hivermoor

Hibou de l'arcaniste

Pulsion cupide

Chevalier immortel

Chasseur de têtes d'élite

Chevalier né du feu

Dragon de loch

Ranger de Gitechêne

Fracasseur de remparts

Cavalière déterminée

Claqueur tonitruant

ARTEFACT

Serviteur mécanique

Pont-levis d'assaut

Carrosse enchanté

Brute en pain d'épices

Œuf d'or

Marcheur du cromlech

Bannière héraldique

Marionnette curieuse

Mannequin de joute

Gargouille de Locthwain

Trèfle porte-bonheur

Prophète du Pic

Forteresse errante

Chaudron en ébullition

Armure titubante

Épouvantail indicateur

Balai de sorcier

Longue-vue ensorceleuse

Rouet

Grand serpent annoroc

Râtelier d'armement

Four de l'envoûteuse

TERRAIN

Château Ardenval

Château Braisereth

Château Garenbrig

Château Locthwain

Château Vantress

Mine des nains

Passage merveilleux

Cabane en pain d'épices

Grange idyllique

Sanctuaire mystique

Terrain de tournoi

Maison de l'envoûteuse

Plaine

Plaine

Plaine

Plaine

Île

Île

Île

Île

Marais

Marais

Marais

Marais

Montagne

Montagne

Montagne

Montagne

Forêt

Forêt

Forêt

Forêt

PLANESWALKER DECK

Rowan, étincemage intrépide

Griffon de garnison

Garde de combat de Rowan

Vaillants de Rowan

Cordillère marquée par les vents

Oko, le finassier

Complices d'Oko

Fourbe de Roncefort

Hospitalité selon Oko

Chutes de Boisépine

BRAWL

Mace of the Valiant

Silverwing Squadron

Faerie Formation

Shimmer Dragon

Workshop Elders

Chittering Witch

Taste of Death

Embereth Skyblazer

Steelbane Hydra

Thorn Mammoth

Alela, Artful Provocateur

Banish into Fable

Chulane, Teller of Tales

Gluttonous Troll

Knights' Charge

Korvold, Fae-Cursed King

Syr Gwyn, Hero of Ashvale

Arcane Signet

Tome of Legends

Command Tower

