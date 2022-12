Pendant les previews de Commander Légendes, nous partagerons chaque jour une courte biographie et une nouvelle carte en avant-première. Puis, les 30 octobre et 6 novembre, nous combinerons toutes les bios des personnages présentés pendant la semaine sur tous les médias, afin de pouvoir regrouper dans un même endroit plein d’infos sur l’ensemble des « légendes » de l’extension. Enfin, dans deux endroits, mais vous voyez ce que je veux dire.

Archelos, mystique du lagon

Le shamane tortuin Archelos vit depuis très longtemps. Si longtemps, en fait, qu’il a oublié son âge exact il y a des siècles. Il passe la majeure partie de son temps à méditer dans sa carapace, propageant sa magie considérable dans le marais qui est son foyer, ressentant et comprenant chaque aspect de la nature.

Son pouvoir magique est si immense que tous se retrouvent ralentis au rythme d’Archelos. Posez une simple question qui se répond par oui ou par non, et vous réaliserez qu’une heure a passé sans que vous vous en rendiez compte... Et vous attendez probablement encore une réponse. Un seul être, un léporidin agaçant, a réussi à résister à cette magie. Bien qu’Archelos trouve les interruptions du léporidin irritantes, il sait qu’il était déjà vieux quand le lapin est né et qu’il sera encore plus vieux lorsqu’il retournera à la terre.