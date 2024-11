Fondations de Magic: The Gathering est l'extension ultime de Magic, avec des cartes issues de tout le Multivers dans une même sortie. Avec des cartes qui seront légales en Standard jusqu'en 2029 minimum, cette extension est parfaite pour découvrir le meilleur jeu de cartes à collectionner au monde.

Ce ne serait pas une extension Magic digne de ce nom si elle ne s'accompagnait pas de magnifiques jetons. Ces jetons pleine illustration sont un excellent moyen d'assurer le suivi de votre partie. Même s'ils ne sont pas nécessaires pour votre expérience de jeu, ils constituent un outil supplémentaire pour votre boîte à outils de joueur de Magic.

Fondations de Magic: The Gathering compte 23 jetons et 2 emblèmes (créés par Kaito, infiltrateur rusé et Vivien Reid) dans les boosters de jeu et les boosters collector. Il existe 8 autres types de jetons inclus dans la collection de démarrage que vous ne trouverez pas dans les boosters de jeu et les boosters collector de Fondations.

De plus, les jetons figurant dans les boosters de jeu, les boosters collector et la collection de démarrage de Fondations sont recto-verso. Vous trouverez des jetons recto-verso Premium traditionnels uniquement dans les boosters collector. Ils sont un moyen amusant d'ajouter du style et de l'utilité à vos jetons.

Vous pouvez voir tous les jetons dans les visuels des cartes Fondations, qui constituent une façon de découvrir tous les jetons et les cartes de l'extension. Vous pouvez également en apprendre plus sur les cartes d'illustration ici et les découvrir dans les visuels des cartes.

