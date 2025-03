Tarkir : la tempête des dragons a tout ce que les joueurs de Magic adorent. Des dragons épiques qui dominent les combats célestes. Des sorts terrifiants dont les effets se font ressentir dans tout le Multivers. Et, bien sûr, tout un tas de jetons qui vous aident à assurer le suivi de vos parties !

0012_MTGTDM_TknMain: Goblin 0015_MTGTDM_TknMain: Reliquary Dragon

Dans Tarkir : la tempête des dragons, chaque booster de jeu contient soit une carte d'illustration, soit un jeton non-Premium recto-verso. Il existe 16 jetons différents pleine illustration trouvables dans les boosters de jeu, et ils apparaissent dans diverses combinaisons sur ces jetons recto-verso.

0004_MTGTDM_TknMain: Soldier 0016_MTGTDM_TknMain: Treasure

Chaque booster collector Tarkir : la tempête des dragons contient un jeton Premium traditionnel recto-verso. N'importe lequel des 16 jetons pleine illustration des boosters de jeu et des 33 jetons pleine illustration des produits Commander Tarkir : la tempête des dragons peuvent apparaître sur les jetons Premium traditionnels recto-verso dans les boosters collector. (La carte d'aide Expérience du deck Commander Sultaï ressuscités n'apparaît pas dans les boosters.)

0001a_MTGTDM_TknComm: Eldrazi // Citizen 0003a_MTGTDM_TknComm: Dog // Goblin

Par ailleurs, chaque deck Commander Tarkir : la tempête des dragons inclut 10 jetons recto-verso non-Premium, pour vous aider à assurer le suivi de vos parties Commander.

Vous pouvez voir tous les jetons Tarkir : la tempête des dragons dans les visuels des cartes de l'extension.

Vous pouvez mettre la main sur tous ces jetons et bien plus encore en précommandant les produits Tarkir : la tempête des dragons, parmi lesquels les boosters de jeu, les boosters collector, les decks Commander, et bien plus encore ! L'extension sort dans le monde entier le 11 avril, et vous pouvez d'ores et précommander ces produits auprès de votre magasin de jeux local, de revendeurs en ligne comme Amazon et partout où se vend Magic.