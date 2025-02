Préparez-vous à faire crisser vos pneus avec les jetons boostés à l'adrénaline de l'extension Aetherdrift L'extension sortira le 14 février 2025, et contient beaucoup de jetons pleine illustration pour assurer le suivi de votre partie et remporter la course.

0005_MTGDFT_ToknBstr: Goblin 0014a_MTGDFT_SpeedHlp: Start Your Engines!

Dans les boosters de jeu Aetherdrift, vous trouverez 12 jetons, 1 emblème et 1 carte d'aide vitesse recto-verso. Les jetons et l'emblème sont recto-verso et offrent tout un tas de combinaisons possibles. Cependant, la carte d'aide vitesse recto-verso apparaîtra toujours avec les deux mêmes côtés.

0012_MTGDFT_ToknBstr: Vehicle

Chaque booster collector Aetherdrift contient un jeton recto-verso, un emblème ou une carte d'aide vitesse Premium traditionnel. Tout comme dans les boosters de jeu, les jetons et l'emblème offrent tout un tas de combinaisons possibles. Cependant, la carte d'aide vitesse recto-verso apparaîtra toujours avec les deux mêmes côtés. Les jetons des produits Commander Aetherdrift peuvent également apparaître sur des jetons Premium traditionnels recto-verso dans les boosters collector (sauf pour la carte d'aide énergie du deck Énergie vivante).

0017a_MTGDFT_PlayAid: Energy Reserve // 0017b_MTGDFT_PlayAid: Energy Reserve 0008a_MTGDFT_CommTkn: Zombie Army // 0004b_MTGDFT_CommTkn: Shapeshifter

Par ailleurs, chaque deck Commander Aetherdrift inclut 10 jetons recto-verso, pour vous aider à assurer le suivi de vos parties.

Vous pouvez consulter la liste complète de ces jetons dans les visuels des cartes Aetherdrift :

Magic met les gaz dans Aetherdrift, avec des cartes et des jetons que vous pourrez emporter sur la plus haute marche du podium. Vous pouvez précommander les produits dès maintenant pour préparer la sortie de l'extension le 14 février dans votre magasin de jeux local, auprès de revendeurs en ligne comme Amazon, et partout où les produits Magic sont vendus.