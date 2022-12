Pendant les previews de Commander Légendes, nous partagerons chaque jour une courte biographie et une nouvelle carte en avant-première. Puis, les 30 octobre et 6 novembre, nous combinerons toutes les bios des personnages présentés pendant la semaine sur tous les médias, afin de pouvoir regrouper dans un même endroit plein d’infos sur l’ensemble des « légendes » de l’extension. Enfin, dans deux endroits, mais vous voyez ce que je veux dire.

Braies, saccageur des hardis

Braies, le pirate gobelin est célèbre pour ses talents de canonnier, sa compétence à faire des nœuds, et son expertise en hurlements. Son désir de chanter de manière enthousiaste à pleins poumons à propos de tout et de n’importe quoi, à tout moment et pour n’importe quelle raison, est légendaire.

Bien que le voyage récent de Braies à Orazca visant à voler le Soleil immortel ne se soit pas couronné de succès, lui et son équipage en ont tout de même profité pour piller la Cité d’or, une action rapportant des richesses inestimables. Braies et son ami Malcolm sont devenus des grands pontes de la Coalition des hardis, se roulant dans « les pièces, les bijoux et les billets de change»