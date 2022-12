Bonjour !

Je suis Mike Turian, le concepteur produit principal pour Magic. L’un des aspects sur lesquels je me concentre est la façon dont nous pouvons capturer l’essence de chaque extension de Magic avec des traitements à couper le souffle qui subliment l’extension. Dans cet article, je vais vous montrer quelques nouveaux visuels de cartes pour les cartes Showcase, les cartes sans bordure, les cartes à illustration étendue, et même d'autres ! Je vais vous donner tous les détails du booster collector de l’Édition de base 2021 (car tous ces traitements sont disponibles dans les boosters collector), et je vais également vous parler de tous les autres produits de l’Édition de base 2021 dans lesquels vous pourrez trouver chacun de ces superbes nouveaux traitements.

Traitement Showcase

Voici Téfeiri avec son traitement Showcase ! Si vous avez un coup de blues, ne vous en faites pas : les cartes de planeswalker de chaque couleur ont droit à un traitement Showcase !

Pour le traitement Showcase de chaque extension, nous essayons de mettre en valeur les meilleurs éléments et de capturer l'essence de l'extension. Avec l’Édition de base 2021, nous voulions mettre les Planeswalkers sur le devant de la scène. Adam Prosak, le responsable de la conception de l'Édition de base 2021, travaillait déjà sur un cycle vertical associé aux cinq planeswalkers monochromes de l’extension. Étant donné que chaque planeswalker rare mythique est référencé dans une carte rare, une carte inhabituelle et une carte courante, nous savions que cela serait idéal pour les cartes Showcase de l'extension. Adam s’était déjà assuré que toutes les cartes faisant référence à des Planeswalkers individuels fonctionnaient bien ensemble. Nous avons adoré le fait qu'un beau traitement créatif mette également cette connexion en valeur.

En discutant avec James Arnold, notre graphiste senior, sur la façon dont il a conçu le nouveau traitement de cadre Showcase ci-dessus, il m'a fait remarquer que le traitement créatif pour Téfeiri se base sur le cadre de mana bleu d’origine. Il voulait ensuite y incorporer des éléments de réfraction semblables à ce qui est reflété dans l'illustration. Enfin, on peut voir comment les éléments du cadre se lient au costume de Téfeiri pour que Téfeiri s'étende de l'illustration jusque dans le reste de la carte.

Bien que Téfeiri soit le seul Planeswalker à avoir quatre variations de l'illustration pour le cadre Showcase, le cadre de chaque Planeswalker de l'extension a été conçu pour capturer à la fois l'esprit de la carte de planeswalker ainsi que celui de chaque carte de son cycle de cartes.

Ugin est présent dans l’Édition de base 2021, avec Ugin, le dragon-esprit. Nous étions si satisfaits du traitement Showcase que nous savions qu'il fallait également créer un cadre Showcase pour Ugin. Même si le nom d’Ugin n’est référencé dans aucune autre carte comme les cinq autres Planeswalkers de l’Édition de base 2021 et même s’il n’a pas son propre terrain de base (désolé la Lande !), cette opportunité était trop belle pour être ignorée.

Il manquait une dernière pierre à ajouter à l'édifice des cartes Showcase : les terrains de base ! Chacun des cinq planeswalkers monochromes de l’Édition de base 2021 dispose de son propre terrain de base représentant son plan d’origine. Par exemple, cette île montre le plan d’origine de Téfeiri, Dominaria, dans son cadre Showcase : vous pouvez maintenant lancer tous vos sorts de Téfeiri avec style !

Ces cartes Showcase sont trouvables dans les boosters de draft et les boosters collector de l’Édition de base 2021 ainsi que dans tous les produits contenant ces boosters.

Traitement sans bordure

Les traitements sans bordure des cartes de planeswalker ont été ajoutés à Magic avec la Mythic Edition pour Les guildes de Ravnica et sont apparus dans toutes les extensions depuis Le trône d’Eldraine. Ce traitement sans bordure est devenu très populaire, et nous adorons avoir l'occasion de donner vie à ces splendides exemplaires de chaque Planeswalker. Chacun des six Planeswalkers de l’Édition de base 2021 recevra un traitement sans bordure avec une illustration unique.

De plus, les retours positifs sur ce traitement sans bordure nous ont permis de nous demander comment provoquer cet engouement pour d’autres éléments de l’extension. Pour Ikoria : la terre des béhémoths, nous avons présenté les terrains de triome avec un style sans bordure. Avec l’Édition de base 2021, nous avons décidé de présenter six réimpressions qui allaient parler aux joueurs à coup sûr. Nous avons passé l'extension au peigne fin pour trouver les candidats parfaits pour recevoir un traitement sans bordure et nous avons choisi une carte inhabituelle (dans son traitement sans bordure, cette carte inhabituelle recevra un symbole de carte rare), trois cartes rares et deux cartes rares mythiques.

Ces cartes sans bordure sont trouvables dans les boosters de draft et les boosters collector de l’Édition de base 2021 ainsi que dans tous les produits contenant ces boosters.

Téfeiri, maître du temps

Puisque Téfeiri, maître du temps est le Planeswalker phare de l’Édition de base 2021, nous voulions lui ajouter un élément supplémentaire afin de saisir son esprit. Les équipes travaillant sur l'extension étaient en train de développer la série de pouvoirs de Téfeiri pendant que la directrice artistique senior, Cynthia Sheppard, était en train de gérer les commandes d'illustrations pour l'extension. Selon elle, puisque Téfeiri représente la manipulation du temps, nous pourrions montrer qu’il manipule le temps en créant plusieurs illustrations de lui.

Pour Téfeiri, maître du temps, il existe quatre versions à cadre normal, quatre versions Showcase et une version sans bordure, chacune existant aussi en version Premium. Ce qui nous fait beaucoup de Téfeiri !

Illustration étendue

Les traitements d'illustration étendue sont toujours un moyen populaire d’avoir un petit quelque chose en plus dans son deck. Pour chaque carte rare ou rare mythique qui ne bénéficie pas d'un traitement Showcase ou sans bordure, nous voulons que le booster collector mette en avant chacune de ces cartes rares avec un traitement spécial.

Nous avons mis à niveau la carte promo Buy-a-Box de l’Édition de base 2021 pour qu’elle bénéficie du traitement d’illustration étendue. Vous pouvez obtenir la carte Premium Rin et Seri, inséparables dans votre magasin local pour l'achat d'un présentoir de boosters de draft ou de boosters collector (dans la limite des stocks disponibles). La version à illustration étendue non Premium de Rin et Seri sera également disponible dans les boosters collector dans l'emplacement d’illustration étendue non Premium mentionné plus haut. À part Rin et Seri, toutes les autres cartes à illustration étendue sont trouvables dans les boosters collector en version Premium et non Premium.

Les boosters collector restent l'unique moyen d'obtenir des cartes rares et rares mythiques à illustration étendue.

Chaque booster collector contiendra les éléments suivants :

Informations sur le booster collector

4 cartes courantes Premium, terrains doubles courants Premium ou terrains de base Premium

2 cartes inhabituelles Premium

1 terrain de base Showcase Premium

1 carte rare ou rare mythique à illustration étendue (45 cartes rares, 8 cartes rares mythiques)

2 cartes rares ou rares mythiques Premium, ou rares ou rares mythiques à illustration étendue Premium

2 cartes Showcase courantes ou inhabituelles, ou une carte sans bordure donnée en aperçu par Martin Juza le 8 juin (5 cartes courantes, 6 cartes inhabituelles)

1 carte rare ou rare mythique Showcase ou sans bordure (8 cartes rares, 17 cartes rares mythiques dont 5 versions de la carte rare mythique Téfeiri)

1 carte courante ou inhabituelle Showcase Premium, ou une carte sans bordure donnée en aperçu par Martin Juza le 8 juin (5 cartes courantes, 6 cartes inhabituelles)

1 carte Showcase ou sans bordure Premium de n’importe quelle rareté (5 cartes courantes, 6 cartes inhabituelles, 8 cartes rares, 17 cartes rares mythiques dont 5 versions de la carte rare mythique Téfeiri)

1 jeton Premium

Un booster collector de l’Édition de base 2021 contient toujours au moins quatre cartes rares ou rares mythiques, et environ 45 % du temps, vous en recevrez cinq. Chaque booster contient 11 cartes Premium (plus le jeton recto-verso Premium) et 4 cartes non Premium.

Dans les boosters de draft, nous continuons de vous proposer des traitements Showcase et sans bordure intéressants. Pour les cartes non Premium, environ 1 booster de draft sur 3½ contiendra une carte Showcase ou sans bordure (de n'importe quelle rareté, terrains de base exclus) et dans environ 1 booster de draft sur 15, cette carte sera une carte rare ou rare mythique. De plus, 1 booster de draft sur 7 contiendra un terrain de base Showcase. Les cartes Premium continuent d’être présentes dans 1 booster de draft sur 3 depuis que nous avons augmenté leur fréquence d’apparition pour l’Édition de base 2020. Les cartes Showcase et sans bordure Premium sont présentes dans environ 1 booster de draft sur 35.

En résumé, comment obtenir toutes ces superbes cartes ?

Cartes à illustration étendue - Les cartes à illustration étendue ne sont trouvables que dans les boosters collector de l’Édition de base 2021. Chaque booster collector contient l'une des 53 cartes non Premium à illustration étendue et ont une chance de contenir jusqu’à deux des 52 cartes Premium à illustration étendue supplémentaires. La carte Premium Rin et Seri, inséparables peut être obtenue dans votre magasin de jeux local grâce à la promotion Buy-a-Box.

Cartes Showcase - Toutes les cartes Showcase sont trouvables dans les boosters de draft et les boosters collector. Le bundle de l’Édition de base 2021 contient dix boosters de draft, et ces boosters peuvent également contenir des cartes Showcase. Le kit d’Avant-première contient six boosters de draft, et ces boosters peuvent également contenir des cartes Showcase. De même, les decks de Planeswalker de l’Édition de base 2021 sont tous accompagnés d’un booster de draft pouvant contenir ces cartes.

Planeswalker sans bordure et réimpressions - Tous les planeswalkers sans bordure et les réimpressions sont trouvables dans les boosters de draft et les boosters collector. Le bundle de l’Édition de base 2021 contient dix boosters de draft, et ces boosters peuvent également contenir des cartes sans bordure et des réimpressions. Le kit d’Avant-première contient six boosters de draft, et ces boosters peuvent également contenir des cartes sans bordure et des réimpressions. De même, les decks de Planeswalker de l’Édition de base 2021 sont tous accompagnés d’un booster de draft pouvant contenir ces cartes.

L’Édition de base 2021 est remplie de traitements incroyables ! Nous voulons que l'ouverture de boosters soit toujours l'expérience la plus amusante possible, et nous adorons l'engouement que ces cartes apportent au plaisir d'ouvrir un booster. Dites-moi ce que vous pensez de ces traitements sur Twitter @mturian. Merci d'avoir lu tout ceci !