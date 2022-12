Toute la semaine, nous avons révélé des cartes de Commander Légendes représentant des nouveaux personnages, mais aussi des anciens. Vous en connaissez peut-être déjà certains, mais d’autres vous sont sans doute inconnus. Quoi qu’il en soit, chacun a une histoire à raconter.

Ci-après, vous trouverez une courte biographie pour chacune des nouvelles cartes légendaires de Commander Légendes révélées jusqu’ici. La semaine prochaine, nous aurons la deuxième moitié de la liste avec le reste des nouvelles « légendes ». Alors faites la connaissance de la troupe, et revenez nous voir pour la deuxième partie la semaine prochaine !

Alena, trappeuse de Kessig

La forêt de l’Ulvenwald abrite bon nombre des créatures les plus effrayantes d’Innistrad, notamment des loups-garous, des vampires, ainsi que les possédés. Alena défend les voyageurs qui traversent l’Ulvenwald, les guidant jusqu’à la ville proche de Gatstaf, toujours assistée de sa partenaire (au travail et dans la vie) Halana. Alena est une traqueuse d’exception qui utilise tous ses sens pour trouver les monstres qui menacent le bon peuple de la province de Kessig. Elle est particulièrement expérimentée dans la chasse aux loups-garous, mais lorsqu’une menace plus sinistre, une incursion eldrazi, a mis Innistrad en danger, elle s’est alliée aux lycanthropes pour sauver le plan.

Amareth, la Lustrée

Sur un plan lointain, lorsque les dragons prennent de l’âge, leurs écailles durcissent et se transforment en magnifiques cristaux. Amareth vit depuis très longtemps, bien plus que les autres dragons, et elle tire une immense fierté de ses écailles scintillantes. Tant, en fait, qu’elle ne s’intéresse pas à amasser de l’or, qu’elle trouve trop commun. Elle ne collectionne que les gemmes et les cristaux aussi scintillants qu’elle. Si vous tombez par hasard sur son repaire et que vous ne tentez pas de lui voler quelque chose, Amareth se fera un plaisir de passer des heures à vous montrer les plus belles pièces de sa collection.

Belbé, observatrice corrompue

Fille d’Éladämri, Avila était une princesse des elfes de Linciel de Rajh. Un agent phyrexian l’a assassinée et a rapporté son cadavre sur Phyrexia. Son corps a été reconstruit, parachevé, et combiné à des pièces mécaniques pour créer une nouvelle créature : Belbé. La raison d’être de Belbé était de servir d'œil à Yaugzebul, le dieu noir de Phyrexia, et d'observer la sélection du nouvel incarmal de Rajh. Les trois candidats souhaitant cet honneur étaient Crovax, un vampire sadique, Greven il-Vec, un guerrier brutal, et Ertai, un jeune sorcier précoce. Avec le temps, Belbé a transcendé sa fonction et a commencé à prendre ses propres décisions. Elle est tombée amoureuse d’Ertai et l’a aidé pendant la sélection, puis elle a tenté de saboter l’invasion phyrexiane de Dominaria. Mais ses plans ont fini par échouer. Crovax est devenu le nouvel incarmal, l’Invasion phyrexiane a été l’événement le plus destructeur de l’histoire de Dominaria, et Belbé a été tuée par Éladämri.

Blim, génie de la comédie

Pour le Culte de Rakdos on s’amuse jusqu’à ce que quelqu’un perde un œil—et alors là, la situation devient vraiment hilarante ! Blim se considère comme le génie de la comédie de toute une génération de Rakdos, prétendant que son spectacle provoque des explosions de rire (et de sang). Il dit que la dernière fois qu’il a mis au point un spectacle aussi hilarant, son public est littéralement mort de rire. Il dit aussi qu’il fallait être là pour le voir, mais d’un autre côté, si vous l’aviez été, vous seriez mort, alors vous devrez le croire sur parole.

En réalité, Blim est un imposteur, mais les boissons sont toujours bon marché et les occasions de se moquer de lui ne manquent pas. Mais ne lui jetez pas de tomates pourries. Il a pour habitude de riposter avec des objets bien plus contondants.

Braies, saccageur des hardis

Braies, le pirate gobelin est célèbre pour ses talents de canonnier, sa compétence à faire des nœuds, et son expertise en hurlements. Son désir de chanter de manière enthousiaste à pleins poumons à propos de tout et de n’importe quoi, à tout moment et pour n’importe quelle raison, est légendaire.

Bien que le voyage récent de Braies à Orazca visant à voler le Soleil immortel ne se soit pas couronné de succès, lui et son équipage en ont tout de même profité pour piller la Cité d’or, une action rapportant des richesses inestimables. Braies et son ami Malcolm sont devenus des grands pontes de la Coalition des hardis, se roulant dans « les pièces, les bijoux et les billets de change»

Brinelin, le kraken lunaire

Brinelin est un kraken lunaire vieux de plusieurs millénaires qui règne sur les mers au large d’Akoum sur Zendikar. Sa carapace est très résistante et il possède bon nombre de griffes et de tentacules qui sont devenus encore plus puissants avec l’âge. Toutes les créatures océaniques qui lui sont inférieures obéissent à Brinelin, et le kraken exige un tribut de chaque navire qui traverse son territoire. Brinelin n’a pas peur de grand-chose, mais Sorin Markov est l’une de ces exceptions. Le kraken sait que le vampire pourrait mettre fin à sa vie avec ses pouvoirs, mais il sait également qu’il l’emporterait avec lui dans les profondeurs des abysses dans une étreinte mortelle finale. Brinelin a survécu à toutes ses batailles contre les Eldrazi et il contrôle encore aujourd'hui les mers au large d’Akoum. Secrètement, il pleure sa meilleure amie, Sutina, oratrice des Tajuru, qui a été tuée durant les premiers jours qui ont suivi l’éveil des Eldrazi.

Colfénor, le dernier if

Colfénor était un vénérable ancien if rouge, dernier de son espèce, sur Lorwyn. Longtemps auparavant, il avait reçu toute la connaissance ésotérique et la sagesse de sa tribu, ainsi que les rituels magiques et traditionnels du passé. C’était un grand sage qui pouvait percevoir les événements bien longtemps avant que des races au cycle de vie plus court n’en deviennent conscientes. Colfénor savait qu’un grand bouleversement allait arriver sur Lorwyn, et qu’il n’y survivrait pas, du moins au sens conventionnel du terme. Il a confié son essence à une graine, et ses enseignements à son dernier élève, Rhys, l’elfe de de Feuilledor. Il a donné à Rhys la mission de planter la graine dans le Bosquet bruissant, où la pousse préserverait la sagesse de Colfénor dans l’époque où Lorwyn ne serait plus, ayant été transformé par la Grande Aurore en Sombrelande.

Éligeth, augure de la croisée

Rien ne satisfait plus un sphinx que chercher et découvrir les secrets du Multivers. Il y a des siècles, Éligeth a découvert une vérité que nul n’était censé connaître, et aujourd'hui, il existe à peu près cinq minutes dans chaque futur possible. Pour simplifier, si vous devez parler à Éligeth, il a déjà eu cette conversation et il a déjà fait l’expérience de toutes les permutations possibles de ladite conversation. Par conséquent, vous pourriez croire qu’il est totalement désintéressé par ce que vous avez à lui dire, mais en réalité, il vous a déjà entendu un nombre infini de fois et il a déjà répondu à votre question de toutes les manières précises et réfléchies possible. Malheureusement, vous êtes dans la mauvaise ligne temporelle pour entendre sa réponse.

Pour simplifier encore plus, discuter avec Éligeth est extrêmement frustrant.

Fantôme de Ramirez DePietro

Ce pirate spectral hante les mers au large de Djamûraa depuis des siècles, rejoignant un nouvel équipage de pirates à chaque fois qu’il ressent l’appel des vagues. Le sens du style et l’esprit vif de Ramirez l’ont rendu populaire chez les pirates qui n’ont rien contre les morts.

Lorsqu’il est d’humeur bavarde (ce qui est tout le temps), DePietro prétend avoir servi à bord du Coup dans le dos, le navire du capitaine Crucias, sur la Mer septentrionale pendant la Guerre fratricide, avoir combattu aux côtés de Tor Wauki l’Ancien contre les Mercenaires robarans sur la Mer de Sérénité pendant la Guerre de Johan et d’avoir pillé les vaisseaux de commerce entre les Îles Edemi pendant la reconquête maradane. Il raconte être mort dans un combat l’opposant à la reine pirate Adira Cœurfort, avoir été assassiné par le métamorphe tolarian connu sous le nom de Halfdane, ou encore d’avoir été vaincu par Gwendlyn Di Corci en Urborg. Il est impossible de savoir combien de ces histoires sont vraies, ou même si seulement l’une d’entre elles l’est.

Gor Muldrak, amphinologue

Les amphes, une race d’humanoïdes amphibiens vit en paix depuis des générations dans les profondeurs océaniques, mais leurs nombres sont en expansion constante, et leurs temples-cavernes d’ammonite ne peuvent plus contenir leur population devenue trop importante. Les prêtres amphes ont pour objectif d’atteindre la côte de Shandalar, et leurs chasseurs se préparent pour la guerre. Pendant ce temps, leurs mnémomages se sont infiltrés dans les égouts de toutes les villes majeures. Ils ont utilisé leurs pouvoirs de contrôle mental pour effacer toute connaissance de l’existence des amphes des esprits humains. L’absence quasi-universelle de savoir concernant les amphes dans toutes les universités d’Ardestan à Lesh est à la fois la preuve de leur puissance et de leurs mauvaises intentions.

—Gor Muldrak, Cryptohistoires

Halana, ranger de Kessig

L’arrivée d’Emrakul sur Innistrad a provoqué une série d’événements de plus en plus bizarres et horribles. Les meurtres et l’activité cultiste ont augmenté, et les populations près de la forêt d’Ulvenwald ont commencé à changer. Il leur est poussé des couches fibreuses de tentacules et elles se sont mises à psalmodier le nom d’Emrakul comme dans une étrange adoration. Hanna et sa partenaire de vie comme de travail Alena ont traqué les activités des cultes cachés d’Emrakul et les ont confrontés. Devant une telle menace existentielle, les deux traqueuses se sont alliées à leurs anciens ennemis, les loups-garous, pour combattre les hordes de mutation d’Emrakul.

Jeska, trois fois renaissante

Jeska a commencé sa vie avec les barbares pardiques d’Otaria sur Dominaria, mais elle était destinée à renaître trois fois et à passer ces vies dans le Multivers.

Lorsque son frère Kamahl l’a frappée avec l’épée du Mirari, la blessure s’est infectée et s’est répandue, la transformant en Phage l’Intouchable, celle dont le contact signifiait la mort. Ce fut la première renaissance de Jeska.

Lorsque Kamahl a vaincu Phage, Akroma et Zagorka d’un seul coup de sa hache Fauche-âme, les trois ont fusionné pour former Karona, la Fausse Divinité. Ce fut la deuxième renaissance de Jeska.

Lorsque les fidèles acolytes de Karona, Sash et Gilet, l’ont trahie et frappée avec l’épée du Mirari, les trois femmes ont été à nouveau séparées. Akroma et Zagorka sont mortes, mais l’étincelle de Planeswalker de Jeska s’est embrasée. Ce fut l’ultime renaissance de Jeska.

Devenue Planeswalker, Jeska s’est retrouvée sous la protection de Karn, le golem d’argent. Des siècles plus tard, Jeska est retournée sur Dominaria pour aider à refermer les failles qui s’y étaient ouvertes. Elle s’est sacrifiée pour clore la dernière faille, la plus grande, sauvant Dominaria et le reste du Multivers.

Kamahl, Cœur de la Krosia

Lorsque le barbare dominarien Kamahl s’est retrouvé en possession du Mirari, un puissant artefact magique, celui-ci a amplifié ses traits de caractère, le rendant violent et avide de puissance. C’est dans cet état que Kamahl a essayé de forcer toutes les tribus pardiques à le suivre. Perdant le contrôle et motivé par une rage surnaturelle, le barbare a plongé son épée dans le corps de sa propre sœur, Jeska, lui assénant un coup presque fatal.

Dévoré par le remord, Kamahl est devenu ermite dans la forêt de la Krosia. Apprenant la voie du druide auprès de Thriss le nantuko, Kamahl s’est voué à la nature et à la défense d’autrui. Bien qu’il soit mort depuis longtemps, l’ordre des druides kamahlites a été établi dans la forêt de la Krosia en l’honneur de ses actes et de sa mémoire.

Kediss, familier braisegriffe

Le familier d’un lavamancien peut grandement influencer la puissance de la magie de son maître. Un mauvais familier (oserais-je dire « obstiné ») peut nuire au lancement des sorts et limiter les nouvelles découvertes, tandis qu’un excellent familier comme Kediss peut permettre de lancer des sorts à une échelle incroyable. Avec Kediss à vos côtés, vous remarquerez une puissance de feu accrue, une portée plus grande et une découverte soudaine de nouvelles façon d’incinérer vos adversaires. Il allumera aussi votre forge, mangera vos scories et se frottera doucement contre votre joue à la fin d'une longue journée.

Keleth, familier à la crinière solaire

Sur le champ de bataille, une monture intelligente peut faire la différence entre la vie et la mort. Et si l’on veut chevaucher Keleth, l’intelligence est primordiale. Appelé « le Faiseur de roi » dans certains cercles, tout chevalier accepté par Keleth est destiné à la gloire au combat et au-delà. Cependant, quand la poussière de la bataille retombe et que son cavalier reçoit sa juste récompense, Keleth disparaît — pour réapparaître sur un autre champ de bataille plus tard, à la recherche d’un nouveau cavalier.

Keskit, le sculpteur de chair

Keskit est un Phyrexian qui était obsédé par son praetor, Sheoldred. Il pensait qu’elle était le summum de la perfection et désirait refaire le monde à son image. Keskit avait le devoir de parachever les nouveaux sujets arrivant sous le règne de Sheoldred, et ils finissaient souvent avec des traits arachnéens rappelant ceux du praetor. Le sort de Keskit après la destruction du domaine de Sheoldred par Elesh Norn est inconnu.

Kodama de l’Arbre de l’est

Ce kodama est l’esprit des arbres de l’Arbre de l’est. Avant la Guerre des kami, les moines de l’Arbre de l’est bénéficiaient d’une vie prospère auprès de l’esprit, qui utilisait ses spores flottants pour favoriser de nouvelles pousses dans toute la zone. Lorsque la Guerre des kami a éclaté, le kodama a paru s’endormir, enfonçant ses racines dans le sol et perdant conscience.

Malheureusement, la réalité était bien moins paisible. Le kodama étirait ses racines dans le territoire de l’Arbre de l’est, et du sol jaillit un nouveau type de spores inconnu des moines. Ces spores frappèrent d'un seul coup, s’accrochant aux humains et puisant leur énergie pour créer de nouvelles pousses spirituelles. À la fin des vingt ans de guerre, le kodama a sombré à nouveau dans l’inactivité. Il n’a pas bougé depuis, et les moines restants le prient toujours nerveusement... À distance.

Krark, le Dépoucé

Krark était un joueur de haut niveau qui vivait dans les montagnes d’Oxxida sur Mirrodin. Il a perdu ses pouces en pariant avec Durg sur une course de monstruosités, notamment son pouce porte-bonheur ! Evidemment Krark tenait à le récupérer. Alors il a parié un pouce avec Durg qu’il pouvait marcher jusqu’au centre de Mirrodin et revenir. Durg lui a fait remarquer qu’il n’avait plus de pouces à parier, mais Krark assura qu’il tiendrait quand même son côté du pari. Il s’est aventuré profondément dans Mirrodin. Quelques semaines plus tard, il est revenu avec un livre qu’il avait écrit, rempli de descriptions de son voyage. Durg a poussé un grand soupir et lui a rendu son pouce porte-bonheur. Krark a porté le pouce autour du cou avec ses autres colifichets porte-bonheur jusqu’à la fin de ses jours (ça n’a pas duré très longtemps, vu qu’il a été exécuté pour hérésie à cause de son récit de voyage). Après sa mort, une religion appelée le « Culte de Krark » s’est formée basée sur ses écrits, propageant sa parole qu’il existait un monde secret à l’intérieur de Mirrodin.

Liesa, linceul du crépuscule

Il y a mille ans, sur Innistrad, quatre sœurs archanges ont défendu l’humanité : Sigarda, qui protégeait les vivants, Bruna, qui protégeait les morts, Gisela, qui combattait les monstres, et Liesa, qui frayait avec eux. Chacune des quatre sœurs dirigeait un vol d’anges inférieurs et avait le même objectif, défendre l’humanité, même si chacune avait ses propres méthodes. Des quatre, seule Liesa a cherché à comprendre ses ennemis et, ce faisant, à atténuer leur influence maléfique. Grâce à sa connaissance, elle a raisonné que les monstres pourraient être combattus plus efficacement et elle a négocié avec l’infâme pour faire le bien.

Un jour, un nouvel ange est apparu de nulle part : Avacyn. Elle était inflexible dans sa droiture et implacable par sa puissance. Elle n’approuvait pas des méthodes de Liesa, et lorsque cette dernière a fait un pacte avec un seigneur démon, Avacyn a déclaré qu’elle était une hérétique et l’a détruite, ainsi que son vol d’anges.

Livio, sentinelle assermentée

Fiora est un plan d’intrigues politiques, de déception et de trahison. Pendant que les nobles se dévorent vivants les uns les autres, le petit peuple souffre. Livio en a eu assez. Seul héritier d’une maison noble, il a assisté impuissant à la destruction d’un petit village ordonnée par son père, uniquement pour contrarier l’autre noble à qui la terre appartenait. Il a arraché les armes de sa famille de son plastron et les a jetées aux pieds de son père, renonçant à son nom de famille et à son futur titre de noblesse.

Dès lors, Livio s’est voué à défendre le petit peuple. Il avait été entraîné par les meilleurs instructeurs de combat, et ses compétences étaient plus que suffisantes pour vaincre les surineurs qui menacent les rues de la Haute Cité de Paliano. Actif des années avant que la Reine Marchesa ne prenne le pouvoir, elle a vu en lui un élément imprévisible amusant qui rendait les intrigues politiques un peu plus intéressantes. Du moins, jusqu’à ce qu’il se débarrasse de quelques hommes de la reine qui menaçaient un marchand local. À présent, Marchesa pense qu’elle devrait avoir une petite conversation avec Livio.

Malcolm, navigateur à l’œil perçant

Malcolm fait partie des pirates de la Coalition des hardis sur Ixalan. En tant que triton, il est naturellement doué dans l’art de la navigation, et il complète ses dons naturels avec le célestialisme, une magie de divination qui utilise les informations des étoiles avec l’aide de cartes, de boussoles et d’astrolabes. Malcolm a été engagé par la capitaine Vraska pour servir à bord du navire pirate Belligérant dans sa quête du Soleil immortel. Il est rarement loin de son meilleur ami, l’irrépressible (et éternel bavard) pirate gobelin Braies.

Numa, chef de clan de Joraga

Numa a été responsable de la survie de tout son clan des elfes de Joraga. Zendikar est un plan sauvage et dangereux, et les menaces peuvent surgir de n’importe où : créatures dangereuses, étrangers, voire même la terre. Numa s’est arrangé pour que son peuple soit équipé pour contrer tout ce que Zendikar pourrait lui opposer, que ce soit des outils, des armes ou des sorts druidiques puissants. Tout ce qui menaçait son clan était tué ou repoussé — alors Numa a pris la décision difficile d’exiler une jeune Nissa, car les Joraga croyaient que ses pouvoirs d’animistes avaient enragé Zendikar.

Nymris, escroc d’Oona

Nymris dirige une clique de færies sur le plan de Lorwyn. Entièrement dévoué à la Reine Oona, il a accepté une mission cruciale. Il a pour responsabilité d’agacer et d’épuiser tout humanoïde qu’il rencontre. Plus il devient exaspéré, plus il dormira profondément lorsqu’il sera exposé à la magie de Nymris. Un sommeil profond produit des rêves plus puissants à récolter par la clique, et ces rêves sont ensuite livrés à Oona à des fins mystérieuses.

Prava de la Légion d’acier

Prava est renommée pour avoir le taux de mortalité le plus faible de la Légion d’acier. Sa conscience tactique n’a pas d’équivalent, ce qui lui permet de positionner ses troupes en formations efficaces qui assurent leur survie. Récemment, son succès au combat et son énorme popularité auprès des soldats de la Légion lui ont valu le grade de praefectus.

La rivale militaire de Prava est la tribunis vampire Licia, et elles se sont affrontées à maintes reprises sur le champ de bataille. Leurs troupes et leurs tactiques paraissent de même niveau, et à chaque fois que l’une d’elles obtient l’avantage, l’autre la rattrape rapidement. Prava pourrait probablement obtenir la victoire si elle se souciait moins de la vie de ses soldats, mais ce n’est pas un sacrifice qu’elle est prête à faire.

Radieuse, archange de Serra

Radieuse a été l’un des premiers archanges créés par l’ancienne Planeswalker Serra. Elle a commandé les milices angéliques de Serra dans leurs combats contre la corruption et les ténèbres. Quand Serra a quitté son Royaume, elle en a confié la garde à Radieuse.

Pendant des années, Radieuse est restée sur le trône de Serra, un poste inconfortable pour un être comme elle, et qui lui infligeait de grandes tortures. Bien que sa lumière ne vacillait jamais, des agents phyrexians infiltrés l’ont tournée contre son propre peuple lorsque les Phyrexians ont envahi le Royaume de Serra. Le vaisseau volant Aquilon est intervenu, secourant tous ceux qui souhaitaient être évacués. Lorsque les derniers humains et les derniers anges ont réussi à s’échapper, le plan s’est effondré, emportant Radieuse avec lui. La lumière divine de Radieuse, et la puissance magique du Royaume de Serra, alimentent la lithoforce située au cœur de l’Aquilon, le vaisseau volant qui a sauvé Dominaria.

Rebbec, architecte de l’ascension

Sur l’ancienne Dominaria, Rebbec était la plus grande architecte de tout l’Empire Thran. Ses bâtiments invitaient à regarder vers le ciel, faisant suivre le corps, dans ce qu’elle appelait l’architecture de l’ascension. Elle incorporait des lithoforces dans bon nombre de ses créations, culminant par son chef d'œuvre, le Temple Thran, qui flottait au-dessus de la capitale, Halcyon.

Les talents de Rebbec lui accordaient pouvoir et influence. Lorsque son mari est tombé malade, elle a utilisé cette influence pour faire venir le médecin thran Yaugzebul à Halcyon. Sans le savoir, elle aidait Yaugzebul à gagner en puissance. Au final, il a plongé l’Empire Thran dans une guerre civile qui a détruit Halcyon et toutes les créations de Rebbec. Apprenant que Yaugzebul avait conduit des expériences horribles sur le plan artificiel de Phyrexia, Rebbec a fini par sceller le portail vers Phyrexia en se sacrifiant.

Rograkh, fils de Rohgahh

Les kobolds de Castel Kher adorent le grand dragon Prossh comme s'il était un dieu. Le principe fondamental de leur religion, est d’agir d’une manière qui honore leur divinité - autrement dit piller, brûler et répandre la terreur dans leur sillage. En effet, la croyance veut que les kobolds qui parviennent à vivre selon ces idéaux renaîtront comme un dragon éclos d'un des œufs de Prossh.

Un jour, leur chef Rohgahh a eu une nouvelle idée : le meilleur moyen de faire comme son dieu, c’était d’en devenir un lui-même. Dès lors, il a adopté le rôle d’un tyran, exigeant un tribut et un sacrifice en tous points égaux à ce qui était offert à Prossh. Rograkh, le fils de Rohgahh, ne supportait pas de voir son père piller ainsi son propre peuple. Pas quand il y avait tant d’autres peuplades à piller. Désormais, il dirige une résistance contre son père dans l’espoir de remettre les kobolds de Castel Kher sur le « droit » chemin.

Sengir, le Baron noir

Le Baron Sengir est un seigneur vampire ancestral qui apparaît de façon proéminente sur plusieurs plans dans des contes racontés aux enfants pour leur faire peur. Bien qu’il ne soit pas lui-même un Planeswalker, le Baron a été l’esclave invoqué de puissants Planeswalkers dans sa jeunesse. Sur l’ancienne Dominaria, on racontait que ses mignons avaient bu le sang de continents entiers. Rusé, intelligent, entre diners élégants et discours philosophiques, Sengir a pris le contrôle d’une forteresse naine d’Ulgrotha et y a lentement créé le siège de son pouvoir, la Baronie noire. Durant des siècles, il a transformé de plus en plus de gens des Terres natales en ses serviteurs morts-vivants. Le Baron a été vu pour la dernière fois à la tête d’une armée de vampires, traversant la mystérieuse Porte des Nains, un portail vers un autre plan, dans les donjons de son château à la veille de la Grande Restauration. Le lieu se trouvant de l’autre côté du portail est certainement condamné.

Siani, l’Œil de la tempête

Dans la ligne temporelle d’origine de Tarkir, Siani était une moine jeskaï en quête de savoir sur la véritable nature de la réalité. Alors que bon nombre des Jeskaï croyaient que l’entraînement et la méditation étaient les clés de l’illumination, Siana pensait elle que la véritable illumination ne pouvait être atteinte que dans le silence de la bataille. Lorsqu’elle se bat, elle entre dans une sorte d’état de transe où elle prétend entendre les voix des dragons ancestraux.

Tevesh Szat, Trépas des imbéciles

Lorsque la sœur tant aimée de Tev Loneglade a été assassinée par un zélateur religieux, l’unique raison de l’ancien Planeswalker de se retenir a disparu. Se renommant Tevesh Szat et façonnant son corps pour prendre la forme d’un dragon corrompu, sa mission a été désormais de réduire au silence toute vie. Ces méthodes étaient à la fois subtiles, murmurant quelques paroles afin d’attiser la paranoïa des dirigeants de Dominaria et de les pousser à prendre des décisions imprudentes, et directes, utilisant la magie pour assassiner ceux qu’il ne pouvait pas manipuler. Présence maléfique récurrente dans l’histoire de Dominaria, il a joué un rôle instrumental dans la chute des Empires Sarpadiens, la destruction du Royaume glaciaire de Storgard, le meurtre de l’ancêtre dragon Chromium Rhuell, et la renaissance cataclysmique des dragons primitifs.

Pendant l’Invasion Phyrexiane, le Planeswalker Urza l’a invité à devenir un de ses Neufs Titans, un groupe de Planeswalkers dévoués à la défaite de Phyrexia une bonne fois pour toutes. Szat a trahi les Titans et a assassiné deux d’entre-eux avant qu’Urza, qui avait anticipé sa trahison, ne le tue à son tour, utilisant l’essence de Szat pour alimenter les bombes d’âme que les Titans allaient utiliser contre Phyrexia.

Le Joueur de Flûte prismatique

Partout dans le Multivers, à des moments de grand besoin, des utilisateurs de magie se sont retrouvés capables de lancer des sorts plus puissants que tout ce qu’ils avaient pu utiliser auparavant. Et une fois le danger passé, la connaissance magique disparaissait sans laisser de traces. Et chaque mage a rapporté la même chose : c’était comme si leur tête s’était d’un seul coup emplie d’une musique, la belle mélodie obsédante d’une flûte.

Les chercheurs ont appelé ce phénomène « Le Joueur de Flûte prismatique », en se basant sur la théorie la plus populaire. Elle stipule qu'un esprit de mana encore plus pur que les élémentaux pourrait exister simultanément dans tous les plans à tout moment. Étant un phénomène de mana pur, il n’aurait aucune volonté propre, mais sa puissance pourrait être subconsciemment manipulée par un être qui répond à certains critères. Des recherches visant à déterminer ces critères ont donné peu de résultats, et pour l’instant, le Joueur de Flûte prismatique demeure un mystère.

Yurlok des rosse-brûlure

Yurlok dirige une rosse de viashino sur Jund. Intrépide, il chasse sa proie dans des situations délibérément dangereuses : les coulées de lave vous donnent un sacré avantage quand vous les connaissez comme le dos de vos griffes. Bien sûr, il arrive que quelques viashinos tombent dans la lave, mais ce n’est que le prix à payer pour la survie de la rosse. Après la Confluence, Yurlok a découvert que son terrain de chasse s’était grandement étendu, et il pense qu’Esper pourrait bénéficier d’une nouvelle décoration à base de lave.

Zara, recruteuse renégate

En se préparant à se rebeller contre le Consulat, les Renégats devaient consolider leurs forces. Et aucun recruteur n’était aussi efficace que Zara. Sa rhétorique était légendaire, parvenant même à convaincre des membres endurcis du Consulat à la rejoindre. Capitaine de son propre aéronef, Zara a dirigé un équipage des plus disparates sur Kaladesh dans une série de raids cruciaux qui offrit la victoire aux Renégats.