Pendant toute la semaine, nous avons révélé des cartes de Commander Légendes représentant des personnages, à la fois nouveaux et anciens. Vous en connaissez peut-être certains, et d’autres vous seront probablement encore inconnus. Mais chacun d’eux a une histoire à raconter.

Vous trouverez ci-dessous une courte biographie de chaque nouvelle carte légendaire révélée de Commander Légendes cette semaine.

Faites la connaissance de tout le gang, et n’oubliez pas de consulter la première partie de la semaine dernière !

Abomination de Llanowar

Au plus profond de la forêt de la Llanowar se trouve un sombre marais de magie nécromantique. Pourrissant depuis des siècles, il s’était développé comme un véritable trou noir d’énergie maléfique. Éventuellement, il fut découvert par un groupe d’éclaireurs de Llanowar. Une nouvelle recrue curieuse toucha la noire filandre et elle implosa, absorbant les elfes pour les fusionner en une monstruosité morte-vivante. Le deuxième groupe d’éclaireurs, envoyé pour retrouver le premier, ne comprit que trop tard ce qu’il avait découvert. La monstruosité se jeta sur les elfes à une vitesse trompeuse, les attirant, encore en vie, dans la masse horrible qui composait son corps.

Un elfe parvint à s’échapper, et cette partie de la forêt fut déclarée interdite. Bien que personne n’ait déclaré avoir vu la créature depuis des années, le récit de l’Abomination de Llanowar reste populaire autour des feux de camp elfes.

Aési, tyran du détroit de l’Épicycle

Sur un plan océanique lointain où des créatures monstrueuses règnent sur les mers, un être en particulier se démarque par son caractère capricieux et ses humeurs : Aési, un serpent de mer ancestral qui s’est octroyé les eaux et les terres adjacentes du détroit de l’Épicycle comme son domaine. Lunatique et imprévisible, Aési n’a aucune tolérance pour les intrus, aquatiques ou autres. Le seul moyen de l’apaiser est de lui faire des offrandes et de lui payer un tribut, mais ce n’est même pas une solution certaine : il lui est arrivé d’accepter les offrandes et d’attaquer ensuite s’il en a envie.

Akroma, vision d’Ixidor

Lorsque Nivea, le grand amour de l'illusionniste Ixidor, a été tuée dans la fosse lors d’un combat contre Phage l’Intouchable, son chagrin a provoqué une augmentation incommensurable de ses pouvoirs. Ixidor a pu transformer ses rêves en réalité ; il pouvait même créer des créatures vivantes. Sa plus grande création a été Akroma, un ange de combat façonné à l’image de Nivea pour venger sa mort en tuant Phage.

Lorsque Ixidor a été avalé par une énorme guivre de mort, Akroma n’a pas hésité. Plongeant dans la gueule du monstre, elle a pataugé dans ses sucs digestifs pour rattraper son créateur. Ixidor l’a suppliée de l’abandonner à son sort, et les adeptes d’Akroma ont remplacé ses jambes par des lances de métal. Au final, Akroma et Phage (ainsi que le muletier Zagorka) sont mortes au même moment, tuées par la hache de Kamahl, les combinant sous la forme de Karona, la Fausse Divinité.

Alharu, ritualiste solennel

Les morts appellent, et Alharu les écoute. Dès son plus jeune âge, iel pouvait entendre les voix des défunts. Pour un enfant, c’était terrifiant. Alharu se terrait chez soi, essayant d’ignorer les supplications posthumes des esprits. Avec le temps, iel a réalisé que bien que les esprits étaient toujours présents, ils ne lea voulaient aucun mal et souhaitaient uniquement partir dans l’au-delà.

Décidant que c’était san objectif, Alharu s’est immergae dans l’étude des anciens exécuteurs d’esprits. Iel a appris tous les rituels. Iel a gravé des runes spirituelles dans san peau pour devenir plus réceptifve aux défunts. Iel a écoutae les supplications des morts. Après de nombreuses années, des années innombrables, Alharu a fini par devenir an maître.sse ritualiste. Iel cherche désormais les esprits des morts pour les aider à trouver la paix.

Anara, familier lupide

Le comble, pour un chasseur, c’est d’être surpassé par son familier, mais si vous faites équipe avec Anara, c’est exactement ce qui se passera. Si vous pouvez ravaler votre fierté et accepter son aide, vous vous retrouverez avec un butin de bêtes tuées et une pile d’ennemis morts. Tout ce qu’elle désire en retour, c’est sa part à rapporter dans sa tanière, quelqu’un pour assurer ses arrières au combat, et quelques gratouillis derrière les bois.

Araumi de la marée morte

Membre de la famille royale d’un petit royaume ondin, Araumi a toujours rêvé de quelque chose de plus. Elle s’est enfuie de chez elle et elle a embarqué sur un navire de passage. Une fois à bord, elle a été chaleureusement accueillie par son équipage humain. Ses compagnons lui ont raconté des histoires incroyables sur le monde extérieur, et en échange, elle a partagé des récits louant la splendeur de son royaume.

Tragiquement, les humains à bord du navire étaient en fait des pirates. Entendant parler de ces grands trésors, ils ont immédiatement maitrisé Araumi et changé de cap en direction du royaume ondin. Lorsqu’Araumi est revenue à elle, elle a trouvé son foyer en ruines, pillé par les pirates. C’est alors que sa puissante magie s’est activée, et qu’elle a entraîné les malfrats vers leur trépas, avant de les ranimer comme esclaves morts-vivants. Araumi attend désormais sous les vagues, faisant subir le même sort à tous les navires pirates de passage.

Archelos, mystique du lagon

Le shamane tortuin Archelos vit depuis très longtemps. Si longtemps, en fait, qu’il a oublié son âge exact il y a des siècles. Il passe la majeure partie de son temps à méditer dans sa carapace, propageant sa magie considérable dans le marais qui est son foyer, ressentant et comprenant chaque aspect de la nature.

Son pouvoir magique est si immense que tous se retrouvent ralentis au rythme d’Archelos. Posez une simple question qui se répond par oui ou par non, et vous réaliserez qu’une heure a passé sans que vous vous en rendiez compte... Et vous attendez probablement encore une réponse. Un seul être, un léporidin agaçant, a réussi à résister à cette magie. Bien qu’Archelos trouve les interruptions du léporidin irritantes, il sait qu’il était déjà vieux quand le lapin est né et qu’il sera encore plus vieux lorsqu’il retournera à la terre.

Ardenn, archéologue intrépide

Lorsque les Forts célestes de Zendikar se sont à nouveau élevés dans les airs, bon nombre d’entre eux avaient été précédemment détruits. Bien que l’intégralité des ruines se soit élevée dans le ciel, les parties brisées ne se sont pas nécessairement rattachées. Il en a résulté des structures flottantes hors d’atteinte pour l’aventurier moyen. Et même si Zendikar ne manque pas d’élingueurs de filins talentueux, peu d’entre eux étaient intéressés à risquer leur vie pour accéder à ces ruines obscures, pas quand les Forts célestes « accessibles » étaient remplis de trésors.

Mais les ruines inexplorées dangereuses étaient exactement ce qu’Ardenn recherchait. Pour un archéologue spécialisé dans les artefacts kor antiques, les Forts célestes étaient un rêve devenu réalité. Il n’avait aucune envie de se cantonner aux sentiers battus et il a testé ses compétences d’élingueur pour explorer ces fragments flottants. Jusqu’à présent, ses expéditions ont été fructueuses. Ardenn a découvert des secrets oubliés de l’histoire de Zendikar et des artefacts mystérieux qu’il a juste commencé à comprendre.

Armix, rudoyeur de filigrane

Après la fusion des éclats d’Alara en un seul plan lors de la Confluence, les nouveaux voisins d’Esper n’étaient pas des plus amicaux. Après avoir été privé pendant des siècles du matériel pour créer de l’étherium nouveau, les gens d’Esper étaient désespérés de trouver le moyen d’en créer plus afin que le Travail noble puisse continuer. Parmi eux se trouvait la chercheuse humaine Breya. Elle dirigea une expédition dans Jund et revint avec du carmot, la pierre rouge qui était l’ingrédient clé qui manquait à Esper. Pour tester son hypothèse, elle créa Armix, un golem expérimental entièrement construit d’étherium fraîchement créé.

Par bien des aspects, Armix fut une grande réussite. Cependant, après un certain temps, Armix devint violent et imprévisible. Le nouvel étherium renfermait une puissance sauvage inconnue jusqu’à présent sur Esper, dont l’ancien stock avait été raffiné et affaibli depuis longtemps. Armix était encore loyal et obéissait aux ordres, mais il exécutait ses instructions d’une façon brutale et implacable. Cependant, Breya était satisfaite des résultats, et elle décida qu’il était temps pour elle de commencer son propre Travail noble.

Averna, floraison du chaos

Alors que la plupart des élémentaux sont constitués d’un seul élément, Averna tire sa force de trois d’entre eux. Créé après un séisme de mana qui a secoué tout le plan, Averna est le seul de son espèce. Ses affinités multiples lui donnent une connexion approfondie avec la nature, le rendant capable de détecter le moindre changement dans l’ordre naturel du plan qui est son foyer. Averna est une nouvelle évolution chez les élémentaux, et seul le temps nous dira le genre d’héritage qu’il laissera derrière lui.

Bell Borca, sergent spectral

Bell Borca n’avait pas demandé à être le partenaire d’Agrus Kos. C’est sûr que de nos jours, Kos est considéré comme l’un des plus grands héros de l’histoire de Ravnica, mais à l’époque, c’était un vieux ringard qu’une Légion de Boros en sous-effectif ne pouvait pas se permettre de laisser partir à la retraite, et qui ne traitait pas très bien son partenaire novice. Bell Borca n’avait pas demandé à être la victime de la bombe d'un assassin. Mais il n’a pas été le seul. Bell Borca a signé un contrat d’assurance-vie avec les Orzhov qui l’a ramené d’entre les morts sous forme d’un fantôme cherchant à trouver justice pour sa mort, au grand dam de son partenaire Agrus. C’était vraiment typique de la mort sur Ravnica, surtout à l’époque, où les âmes des défunts ne pouvaient pas échapper au royaume des vivants. Bell Borca n’avait pas demandé à être le seul Wojek à résoudre son propre meurtre. Mais il l’a fait. C’est inscrit dans ses états de service.

Capitaine Vargus Rage

Le capitaine Vargus Rage est probablement le membre le plus hardi de la Coalition des hardis. Pirate sans affiliation mais avec son propre navire, Vargus eut l’impudence d’attaquer le Bastion crachefeu, une forteresse pirate lourdement défendue. Son attaque fut rapidement déjouée par le capitaine Ripley Vance, et Vargus fut conduit devant lui pour être exécuté. Surprenant tout le monde, Vance offrit à Vargas un nouveau navire et une place dans la Coalition.

Vance croyait que tout pirate qui avait suffisamment de tripes pour attaquer le Bastion ferait un allié de qualité. Désormais, Vargus est l’un des capitaines les plus proches de Vance, combattant et coulant quiconque oserait s’opposer à lui.

Dargo, le faiseur d’épaves

Lorsque Dargo demanda à rejoindre un équipage pirate notoire, le capitaine refusa immédiatement. « Tu es trop gros, lui dit-on. Le navire ne résistera pas. » Cependant, Dargo avait un rêve, et il ne se découragea pas pour autant. Il prouva sa dévotion en arrachant la figure de proue du navire et en la décapitant. Le capitaine, n’ayant pas la moindre envie d’être écrasé par un géant ce jour-là, souhaita à Dargo la bienvenue à bord.

Le voyage se déroula aussi mal que le capitaine l’avait prédit. Le bateau fut pris dans une tempête, et le pont céda sous l’immense poids de Dargo, scindant le navire en deux. Le géant pataugea jusqu’à une île pour attendre les autres survivants, mais personne ne le rejoignit. Il attend toujours des secours (bien que plusieurs navires aient déjà tenté de le sauver avant de couler).

Esior, familier ailerune

Esior est le familier idéal. Vous devez vous rendre quelque part ? Esior vous y emportera. Vous voulez lancer un sort ? Esior vous aidera à canaliser votre magie. Vous voulez vous confier à quelqu’un. Esior vous écoutera. Tout sorcier qui se respecte serait enchanté de partir au combat avec Esior à ses côtés. Mais si vous souhaitez lui emprunter sa force, il y a quelque chose qu’il faut bien comprendre : en ce qui concerne Esior, le familier, c’est vous !

Falthis, familier chat d’ombre

Dire que tous les chats noirs portent malheur serait une terrible généralisation. Ceci dit, si vous invoquez Falthis pour être votre familier, vous seriez bien avisé de surveiller vos arrières. Ça ne veut pas dire qu’il n’ait pas ses avantages. Avec Falthis à vos côtés, la magie noire sera plus puissante et vos ennemis les plus faibles disparaîtront. Cependant, la connexion de Falthis avec les forces de corruption est telle qu’elle a tendance à se manifester sur son maître actuel. Mais tant que les mutations malignes ne vous dérangent pas trop, vous aurez pour partenaire un adorable matou.

Ghen, tisseur d’arcanum

Les sorts sont toujours complexes, de véritables casse-têtes tissés à partir de mana imperceptible. Sauf pour Ghen. Il peut voir les fils de mana qui composent un enchantement et, plus important, il peut les détisser et les recomposer pour faire ses propres créations. Il a certes de grands pouvoirs, mais l’humilité n’en fait pas partie. Il lui est arrivé de rattraper le sort de quelqu’un au vol et de le retisser devant le lanceur. Bien que ce comportement ne soit pas propice à se faire des amis, on ne peut pas nier que le résultat final est bien supérieur.

Gilanra, meneur de Brinbois

Gilanra était un elfe natif de la forêt de Brinbois, située sur le continent d’Otaria. Lorsque l’Invasion phyrexiane dévasta la majeure partie de Dominaria, bon nombre d’elfes perdirent leur famille et leur foyer. Apprenant le malheur qui s’abattait sur ses frères elfes partout sur le plan, Gilanra partit en quête. Il traversa le monde, propageant la parole que Brinbois ne manquait pas de place pour recevoir de nouveaux résidents. Lorsque les immigrants arrivèrent, il se donna la mission d’accueillir personnellement chaque elfe dans la forêt. Nombreux furent ceux qui racontèrent que rencontrer Gilanra avait contribué à faire de la forêt leur nouveau foyer.

Glacian, ingénieur de lithoforce

À l’époque de l’ancien Empire thran, Glacian fut célébré comme un génie pour avoir découvert comment créer les lithoforces, des cristaux contenant de grandes quantités d’énergie. Les Thrans utilisaient les lithoforces pour alimenter tout leur empire d’artificiers. Ironiquement, il fut tué par sa propre création : le méchant physicien Yaugzebul implanta les deux moitiés d'une lithoforce brisée dans le corps de Glacian, absorbant sa force vitale. Son épouse Rebbec utilisa ces deux pierres pour sceller le portail de Phyrexia, mais elles furent découvertes des millénaires plus tard par les frères Urza et Mishra, qui les surnommèrent la Pierre de Puissance et la Pierre de Faiblesse. Les inventions de Glacian étaient la base des artefacts d’Urza et de Mishra qui furent utilisés pour la Guerre Fratricide, et tous les artifices phyrexians sont aussi dérivés de ses expériences.

Gnostro, voix des contreforts

Si vous vous retrouvez à errer dans les montagnes de Theros et que vous entendez une cacophonie de voix, il est hautement recommandé que vous preniez vos jambes à votre cou. Ces voix appartiennent très probablement à Gnostro, une chimère tricéphale qui considère l’intégralité des Montagnes de Katachton comme son terrain de chasse. Chaque tête prend l’apparence d’un animal différent et a sa propre capacité.

La tête de chouette émet un hululement terrifiant qui résonne dans le temps, permettant à Gnostro de percevoir les mouvements futurs de sa proie. Les grognements de la tête de loup invoquent des flammes capables de faire fondre l’acier akroen le plus résistant. Les hennissements et les renâclements de la tête de cheval sont supposés contenir le pouvoir de guérir toute blessure. Tous ceux qui se sont approchés suffisamment pour tester cette théorie ont été déchiquetés par les deux autres têtes.

Hamza, vigile d’Arashin

Dans la ligne temporelle originale de Tarkir, les Maisons abzanes étaient concentrées dans la cité forteresse d’Arashin. La ville est protégée par la forteresse de Mer-Ek, où le Khan des Abzans a sa cour. Mer-Ek est considérée comme étant impénétrable, mais les Abzans savent que rien n’est absolu. Si un ennemi s’emparait de Mer-Ek, rien ne pourrait l’empêcher de prendre le contrôle d’Arashin. Excepté Hamza.

Hamza était un Krumar, un orphelin élevé par une famille abzane influente. Il avait toujours été très fort, même pour un loxodon. Il savait qu’il souhaitait utiliser sa force pour remercier le clan qui l’avait adopté, alors il se joignit à la garde de la cité lorsqu’il fut assez vieux. Hamza progressa rapidement dans les rangs, devenant le capitaine de la garde le plus décoré de l’histoire d’Arashin. Il finit par commander la garde et s’assura personnellement de la sécurité d’Arashin jusqu’à ce que l’histoire de Tarkir fut réécrite.

Hans Eriksson

On peut trouver les petits plaisirs de la vie n’importe où, du moment qu’on a l’ouverture d’esprit permettant de les voir. Même en Balduvia, en pleine Ère glaciaire, il y a une certaine beauté à apprécier. Le ciel bleu limpide, le crissement des pas dans la neige fraîchement tombée, le parfum des fleurs sauvages. En maintenant un état d’harmonie avec ses sens, on peut trouver une grande joie dans les choses les plus simples. Oui, une promenade de réflexion en compagnie de sa sœur adorée Saffi est le parfait tonique pour les horribles vicissitudes qui troublent l’esprit d'un jeune homme.

Ich-Tekik, épisseur de récupération

Ich-Tekik, dont le nom se traduit grossièrement par « récolter et donner », est fier d’être l’épisseur particulier de Vorinclex. Vorinclex s'intéresse énormément aux golems sans âme d’Ich-Tekik, persuadé qu’ils ont le potentiel de devenir le prédateur ultime, ou du moins de servir d’excellents cobayes pour ses propres expériences.

Ich-Tekik est libre de récolter toutes sortes de matériaux d’expérimentation du domaine de Vorinclex, y compris s’ils sont encore attachés à des êtres vivants. Il récolte organes et membres à outrance, les greffant sur ses golems ou même sur lui-même.

Imoti, célébrant de l’Abondance

La tribu naga d’Imoti dépend d’une rivière pour son eau. Tragiquement, une bataille lointaine opposant des parties sans rapport avec elle a provoqué la pollution de l’eau par de la magie noire. Imoti est la seule de sa tribu à posséder la bénédiction du dieu de la Nature, et par conséquent elle est la seule à pouvoir partager cette bénédiction avec la rivière pour rendre l’eau à nouveau potable.

Pour ce faire, elle passe plusieurs heures chaque jour sous la cascade qui alimente la rivière, lançant constamment un sort de purification. La tribu a voulu faire d’elle son chef, mais elle a refusé, sachant que d’autres étaient plus à même de remplir ce rôle. Elle a préféré dédier sa vie à la protection de la rivière et à la création d’un sort qui pourrait la purifier une bonne fois pour toute.

Jared Carthalion, véritable héritier

Les Carthalion sont l’une des familles les plus anciennes de Dominaria. Ils peuvent remonter leur arbre généalogique jusqu’à l’Ère des Légendes, lorsque leur ancêtre orphelin fut appelé « Carth le Lion » par Dakkon Lamenoire lui-même. Portant la marque de naissance du croissant de lune de l’ancien druide, Jared Carthalion paraissait destiné à une grande puissance magique. Cependant, cette destinée ne serait pas atteinte sans de grands efforts de sa part. Ses terres ancestrales ont été usurpées par Ravidel, le Planeswalker maléfique, qui a tenu Corondor en otage sous la menace d’une arme magique de destruction massive. Jared a été réduit à la mendicité et au vol pour survivre. Armé de Tranche-ennemi, l’épée de son père, et d’une étincelle de Planeswalker latente, il a rassemblé des alliés de tout Corondor pour réclamer ce qui lui revenait de droit. Sa lutte contre Ravidel a culminé dans un événement cataclysmique appelée la Guerre des Arpenteurs.

Juri, maître de la Revue

Ces dernières années, la Revue de Juri, au départ une obscure découverte artistique, est devenue l’un des lieux culturels les plus influents dans la cité de Ravnica. Les spectacles de la Revue impliquent des artistes humains, diable et ogres, ainsi que du sang, des lames et des flammes. Le sujet des performances artistiques est souvent d’épingler les puissants, parfois de façon littérale. Le Sénat d'Azorius, le Pacte des Guildes vivant et l’Empereur-dieu Nicol Bolas sont fréquemment les sujets des pièces satyriques de la Revue. Chaque spectacle se termine par le meurtre d’au moins un membre du public, faisant atteindre aux survivants un paroxysme d’excitation et d’horreur.

Juri est le maître de cérémonies charismatique de la Revue. Coiffé de sa célèbre couronne de lames et gesticulant avec son fouet enflammé, il dirige l’action frénétique de ses artistes-meurtriers et décide quels spectacles auront lieu ce jour-là. Il s’est attiré l’attention de Rakdos en personne, après qu’il ait assisté à plusieurs performances. L’intérêt du Seigneur Rakdos a certes attisé la popularité de la Revue à court terme, mais tout le monde sait que Rakdos ne tolèrera pas longtemps de ne pas être au centre de toutes les attentions, et Juri pourrait bien un jour devenir le grand final de son propre spectacle.

Kangee, garde céleste

Pendant l’Invasion phyrexiane de Dominaria, le sorcier avemain Kangee était un chef influent de l’Ordre Septentrional d’Otaria, avec bon nombre de soldats sous ses ordres et beaucoup d’apprentis magiciens sous sa tutelle. L’aérain de Kangee était basé dans les Montagnes de Skollten. Les faucons qu'il avait là-bas étaient alors ses yeux, lui permettant de savoir tout ce qui se passait à des centaines de miles à la ronde. Bien que l’Invasion phyrexiane ne toucha pas vraiment Otaria (les Phyrexians ne considéraient pas le continent comme ayant une importance stratégique), Kangee et ses adeptes sentirent qu’il était de leur devoir de combattre une telle menace contre Dominaria. Kangee mena ses troupes et ses faucons au combat lors de plusieurs batailles majeures, abattant des transporteurs de troupes phyrexians avant qu’ils ne puissent débarquer leurs guerriers monstrueux.

Kwain, factotum itinérant

Kwain le léporidin a de nombreux talents. Il court vite, il pense vite, il parle vite. Pour lui, le monde tourne au ralenti. Il pense que les gens passent trop de temps à se décider alors qu’ils pourraient simplement agir.

Et dans cette optique, personne ne l’agace plus que le tortuin Archelos. Pour Kwain, Archelos représente tout ce qu’il trouve irritant. Mais il est tout de même intrigué par la tortue, courant toujours après elle, littéralement, pour obtenir une réaction.

Lathiel, l’Aube de générosité

De toutes les légendes de la forêt, aucune n’est aussi insaisissable que la licorne Lathiel. L’on raconte que si vous êtes dans la forêt le bon jour, à l’instant exact où l’illumination de l’aube apparaît, vous avez une chance d’apercevoir ce magnifique animal. Ceux qui ont la bonne fortune de le rencontrer se sentent plus forts. Toutes leurs inquiétudes quotidiennes sont balayées par une chaude vague de paix.

Miara, épine de la clairière

Miara est une daen, une veneuse de la caste des Exquis sur le plan de Lorwyn. Elle dirige une meute de chasse et a l'immense privilège d’avoir la permission de parler aux elfes de la caste des Parfaits. Bien que ses talents de chasseuse meurtrière et de tacticienne lui aient valu l’attention des chefs de caste, c’est son extermination systématique et impitoyable des dysmèles qui a fait d’elle une Exquise. Chasseuse la plus silencieuse du plan, la proie de Miara ne la voit jamais, ni ne l’entend arriver.

Nadier, agent des Crépuskenel

Historiquement, la nation elfe des Crépuskenel a eu des relations tumultueuses avec ses voisins elfes des bois. Mais les temps changent, et récemment, il a été décidé en haut lieu que la solidarité elfe était plus importante que des petits désaccords tribaux. Pour l’elfe des bois moyen, Nadier est un diplomate envoyé par les Crépuskenel pour un échange culturel, suite à un traité récent entre les nations elfes. Il est juste et cordial, et il est rapidement devenu le bienvenu en ville.

En réalité, la présence de Nadier est certes la conséquence directe de ce traité, mais ce n’est pas un diplomate. Les elfes des bois ont eu quelques problèmes avec des communautés humaines voisines : expéditions qui s’aventurent trop loin dans les bois, arbres centenaires abattus, et ainsi de suite. Les Crépuskenel ont offert les services de Nadier non pas comme dignitaire, mais comme tueur le plus efficace de toute leur nation. Secrètement, il entraîne un bataillon d’elfes des bois pour repousser les humains hors de la forêt.

Nevinyrral, tyran d’Urborg

À l’époque qui précédait l’Ère glaciaire, la liche Nevinyrral était le roi de la cité d’Urborg, une métropole infernale où les lois étaient contrôlées par l’utilisation de puissants artefacts magiques. La soif de pouvoir de Nevinnyral le motiva à envoyer ses armées mortes-vivantes dans le Bogardân voisin, offensant les mystérieuses entités qui régnaient sur cette île volcanique. Les forces de la liche furent anéanties, et les Bogardâns contre-attaquèrent. Tandis que des escouflenfers attaquaient du ciel, les maîtres du feu encerclèrent la ville. Frappant le sol de leurs poings bardés de métal, les maîtres bogardâns provoquèrent une éruption volcanique en plein centre d’Urborg. Réalisant que la cité était perdue et voulant empêcher ses ennemis d’accéder à son trésor de sorts et d’artefacts magiques, Nevinnyral concentra toute sa magie dans son phylactère en forme de disque, puis il en provoqua la détonation, vaporisant tout dans un rayon de seize kilomètres. Bon nombre de seigneurs-liches prétendent être l’héritier de Nevinyrral, mais aucun d’eux ne possède ne serait-ce que le dixième de la puissance de l’ancien nécromancien.

Obeka, brute chronologue

Le coup de poing d’Obeka vous fera voler jusqu’à la semaine prochaine — littéralement. Une mage ogre qui interrompt le flot du temps par force brute, Obeka se moque totalement des petits détails comme la causalité. Son crochet du droit fera sauter vos dents de lait, et son uppercut est si puissant qu’il blessera votre mère d’il y a vingt ans.

Obeka veut juste vivre une vie agréable remplie de plaisirs tangibles et de sempiternels combats violents. Elle se fiche du bien et du mal, et tout ce qui l’intéresse, c’est de s’amuser. Elle vit exclusivement dans l’instant présent, et s’il se passe mal, elle le fera disparaître. Si vous lui barrez la route, soyez assuré que votre souhait de n’être jamais né sera exaucé.

Reyav, maitre-forgeur

Reyav est un forgeur hautement qualifié et recherché sur le plan de Kaladesh. Il se spécialise dans les outils et les équipements nécessaires pour les travaux de précision. Sa plus grande invention, et celle qui l’a rendu célèbre, est un gantelet qui combine des outils principaux et un automatisme de précision.

Il avait beau savoir que son gantelet était un équipement spécial, le faire reconnaître a été très difficile. Lors d’un coup publicitaire ingénieux, Reyav a rendu publics les plans de son gantelet. Il savait qu’aucun autre forgeur ne pourrait reproduire sa conception extraordinairement complexe de toute façon. Les commandes sont arrivées en nombre, et Reyav n’a pas été à court de travail depuis.

Sakashima aux mille visages

Orphelin dès sa naissance, les perspectives d’avenir de Kenshi Sakashima semblaient . . . limitées. Il pouvait apprendre un métier, se trouver une épouse, avoir des enfants et mourir, laissant derrière lui un modeste héritage. Sakashima désirait plus que ce que sa vie pouvait lui offrir. Il désirait plus que ce qu’une vie unique ne pouvait lui offrir. Alors il devint un maître des masques, du maquillage et des perruques. Il se déguisa pour prendre de multiples identités et infiltrer toutes les strates de la société de Kamigawa, à la fois pour s’enrichir et satisfaire sa curiosité. Il étudia sous la tutelle du maître-illusionniste Chinsen, apprenant à faire de son esprit un parchemin vide, à devenir le rôle qu’il jouait. Il s’infiltra dans les forteresses ogres, les forêts des kitsune et même dans la cité flottante des soratami. C’était trop facile pour Sakashima. Il ne lui restait qu’un défi à relever : s’introduire dans le kakuriyo, le royaume des kami.

Slurrk, l’avale-tout

Uniquement conduit par l'instinct et la faim, Slurrk consume tout être vivant se trouvant sur son passage. Limon ancien, il a dévoré un nombre incalculable d’êtres, au point qu’il a commencé à perdre sa viscosité gélatineuse. Les portions supérieures de son corps ont commencé à prendre la forme des créatures qu’il a consommées. Des membres, des visages et d’autres extrémités se sont solidifiés, créant un être véritablement nauséeux à contempler.

Slurrk s’est récemment installé dans un temple isolé, dévorant tous ses habitants et les suppliants qui tentent de le visiter. Certains disent qu’après avoir consommé tant de fidèles, Slurrk est lui-même devenu un objet sacré. Les autres n’ont aucune envie de se faire dévorer et préfèrent rester loin.

Thalisse, révérende médium

Thalisse s’éveilla dans un cimetière, sans souvenir de qui elle était ou de comment elle était arrivée là. Elle se rappelait uniquement de son nom, qu’elle était en sécurité et entourée d’amis : les brumes tourbillonnantes des esprits qui l’encerclaient. Chacun d’eux lui murmurait une histoire, un moment de sa vie qui signifiait tout pour lui.

Ne connaissant pas sa propre histoire, Thalisse décida de partager les récits des morts qui souhaitaient simplement qu’on les écoute. Désormais, elle voyage de ville en ville, agitant ses cloches et racontant des histoires si incroyables qu’elles doivent être vraies.

Toggo, forgeur d’armes gobelin

Personne n’aurait deviné qu’un gobelin skirkien ordinaire deviendrait un jour le plus grand inventeur de l’histoire de Dominaria. Toggo expérimenta pendant des années, essayant de développer l’arme ultime. La lance fut un échec ; il était trop difficile de déterminer quel était le bon bout. Ses expériences avec les arbalètes conduisirent à une série de blessures aux pieds pour les testeurs. Les problèmes de conception des épées à double-lame étaient déjà bien connus.

Dans un flash d’inspiration, Toggo inventa le caillou, l’arme parfaite ! Plus dur que le crâne d’un gobelin, il pouvait être lancé, utilisé pour frapper, ou lâché depuis une grande hauteur. Le caillou fut un tel succès que le contrefort de Skirk fut complètement détruit suite au minage intensif, un véritablement testament à la grande demande pour ce grand classique de l’invention.

Tormod, le profanateur

Durant l’époque des Ténèbres, la cité d’Alsoor subit une série de pillages de sépultures. L’Église de Tal lança une inquisition pour déterminer qui était responsable. Les inquisiteurs pistèrent le trafic de cadavres jusqu’à une propriété dans les marais situés à l’est de la ville. Cette propriété, appartenant à un noble mineur du nom de Tormod, était gardée par une horde de morts-vivants. Les inquisiteurs encouragèrent une foule de paysans à attaquer la propriété, et Tormod se balançait au bout d’une corde quelques heures plus tard. Des membres éloignés de sa famille habitant à Alsoor héritèrent de la propriété et ensevelirent Tormod dans la crypte extravagante que ses serviteurs morts-vivants avaient construite.

Quelques mois plus tard, les horribles vols de sépultures reprirent. Les autorités religieuses retournèrent à la propriété de Tormod, la découvrant abandonnée. On souleva le couvercle du cercueil de Tormod. La tombe était vide.

Tuya Oursegriffe

Il n’y a personne en qui Surrak, le Grand Veneur, a plus confiance que Tuya Oursegriffe. Même lorsqu’elle n’était encore que « Tuya », ses compétences de chasse complétaient celles de Surrak au point d’assurer que toutes les familles étaient nourries. Un jour, alors qu’ils cherchaient le prochain repas d’Atarka, Tuya et ses combattants trouvèrent un ourson abandonné. La mère de l’animal avait été tuée par un dragon affamé.

Prenant pitié, Tuya épargna la vie de l’ourson et décida d’essayer de l’apprivoiser. Elle parvint à faire de la bête son compagnon, qu’elle commença à chevaucher pour aller au combat. Sur le dos de son ours, elle était invincible. L’orgueil de prendre « Griffedragon » comme nom étant punissable de mort, Tuya reçut le nom « Oursegriffe », ainsi que le respect et l’admiration de tout le clan Atarka.

Wyleth, âme de l’acier

La vie du spadassin Wyleth changea lorsqu’un objet mystérieux traversa le ciel et s'écrasa dans les montagnes près de chez lui. Alors que tous restèrent en arrière, effrayés, Wyleth escalada la montagne, où il découvrit une épée au milieu d’un énorme cratère. Lorsqu’il la ramassa, des sigilles lumineux apparurent sur ses bras, identiques aux dessins gravés dans la poignée de l’arme. Dès lors, l’épée fut sienne, pouvant être invoquée dans ses mains depuis n’importe où, quelle que soit la distance qui les séparait.

Wyleth avait toujours été un étudiant de l’art de la lame, cherchant toujours à apprendre de nouveaux styles de combat et à maîtriser de nouvelles compétences. Avec cette arme mystérieuse, il croit pouvoir découvrir des secrets de l’art des épées que personne encore n’a découvert Avec un monde d’opportunités d’apprentissage devant lui, Wyleth se réjouit de toutes les occasions qu’il a de se battre.