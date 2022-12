Comme nous l’avons déjà fait dans le passé, Kaldheim inclura quelques cartes spéciales dans nos boosters thématiques, qui ont comme objectif de renforcer le thème du booster, tout en offrant un petit plus aux joueurs intéressés par la possibilité d’utiliser le thème comme base de construction thématique sans devoir se soucier du jeu en format Limité. Nous allons vous présenter ces cartes de booster thématique spéciales ci-dessous. Ces cartes sont inhabituelles et rares et seront environ du niveau de puissance des cartes des boosters thématiques précédentes.

En commençant avec Kaldheim nous allons essayer quelque chose de nouveau pour les boosters d’extension. Tout comme les boosters thématiques, il y a une partie de l’expérience des boosters d'extension qui suit un thème. Il s’agit d’un ensemble de six cartes courantes et inhabituelles centrées autour d’un ou de plusieurs thèmes de l’extension (les courantes sont reliées aux courantes, les inhabituelles aux inhabituelles). Comme pour les cartes spéciales des boosters thématiques, nous incluons certaines de ces cartes spéciales dans les boosters d’extension qui renforcent ces thèmes et fournissent un lien entre les inhabituelles. Ces cartes spéciales sont toutes inhabituelles. Les cartes rares spéciales listées ci-dessous se trouveront dans l’emplacement « headturner » pour les boosters d’extension.

Toutes les cartes suivantes seront légales dans tout format dans lequel Kaldheim est légal.

Les cartes suivantes numérotées 374 à 393 se trouvent dans les boosters d’extension et les boosters thématiques :

Certaines des cartes ci-dessus se trouvent également dans des decks Commander Kaldheim : Tacticienne de la canopée, Ritualiste Croc-ancêtre, Embuscade elfe et Élémentaliste de Surtland.