Commander est un format de batailles colossales, d'histoires épiques et de légendes passionnantes. Avec la sortie de Commander Masters, vous pourrez incorporer l'ampleur de ces parties en Commander à votre prochain draft. Cela signifie que nous voulons que disposiez de tous les jetons dont vous aurez besoin quand vous jouerez votre prochaine partie de Commander.

Il y a 82 jetons pleine illustration parmi tous les produits Commander Masters, avec 8 emblèmes différents et 2 cartes d'aide. Vous trouverez 57 de ces jetons, emblèmes et cartes d'aide dans les boosters de draft, d'extension et collector. Par ailleurs, les jetons dans les boosters collector seront Premium traditionnels et recto-verso.

Pour voir toutes les cartes qui créeront ces jetons, consultez les visuels des cartes Commander Masters. De plus, vous pourrez trouver les toutes nouvelles variantes dans nos visuels des cartes Commander Masters pour d'incroyables versions Boosters Fun de ces cartes. Enfin, vous pourrez consulter les visuels des cartes Commander Commander Masters pour découvrir les cartes des quatre decks uniques qui sortiront bientôt.

Ceci étant dit, il est temps pour vous de commander tous ces jetons ! Vous pouvez précommander les Bundles, les boîtes de boosters, les decks Commander et encore plus de produits Commander Masters auprès de votre magasin de jeu local et des revendeurs en ligne comme Amazon.