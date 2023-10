Wizards of the Coast

Les jetons de l’extension Magic: The Gathering – Doctor Who

Les aventures des Docteurs les ont menés jusqu'à Magic, avec leurs compagnons et leurs ennemis, et vous aurez besoin de jetons pour les aider à relever les défis à travers le temps et l'espace.

Vous pourrez retrouver 32 jetons pleine illustration dans les produits Magic: The Gathering® – Doctor Who™. De plus, approximativement 1 booster collector sur 3 contiendra des jetons recto-verso Surge Foil. Chaque deck Commander renfermera également 10 jetons recto-verso déterminés. Plus d'informations ci-dessous.

Les jetons Magic: The Gathering® – Doctor Who™

Copie Extraterrestre Extraterrestre et Rhinocéros

Cheval Humain (dixième) Humain (treizième)

Humain et Noble Soldat Guerrier

Poisson Extraterrestre et Ange Dalek

humain et gredin Extraterrestre et Guerrier Marque de la Rani

Extraterrestre et Salamandre Bête Mutant

Extraterrestre et Insecte Dinosaure Indice (classique)

Indice (dixième) Indice (treizième) Cyberman

Nourriture (classique) Nourriture (dixième) Nourriture (treizième)

Trésor (classique) Trésor (dixième) Trésor (treizième)

Trésor (méchants) Osgood, opération Double

Jetons des decks Commander Magic: The Gathering® – Doctor Who™

Jetons du deck Voyage dans le passé

1 jeton Nourriture // Guerrier

1 jeton Trésor // Guerrier

1 jeton Indice // Humain et Gredin

1 jeton Copie // Soldat

1 jeton Mutant // Soldat

1 jeton Mutant // Extraterrestre et Insecte

1 jeton Extraterrestre et Insecte // Extraterrestre et Salamandre

1 jeton Mutant // Extraterrestre et Salamandre

1 jeton Soldat // Mutant

1 jeton Soldat // Copie

Retourner Nourriture (classique) // Guerrier Retourner Trésor (classique) // Guerrier Retourner Indice (classique) // Humain et Gredin

Retourner Copie // Soldat Retourner Mutant // Soldat Retourner Mutant // Extraterrestre et Insecte

Retourner Extraterrestre et Insecte // Extraterrestre et Salamandre Retourner Mutant // Extraterrestre et Salamandre

Retourner Soldat // Mutant Retourner Soldat // Copie

Jetons du deck Méli-mélo spatio-temporel

1 jeton Soldat // Dinosaure

1 jeton Soldat // Cheval

1 jeton Humain // Trésor

1 jeton Indice // Humain et Noble

1 jeton Nourriture // Copie

1 jeton Extraterrestre // Dinosaure

1 jeton Extraterrestre // Copie

1 jeton Dinosaure // Copie

1 jeton Dinosaure // Extraterrestre

1 jeton Copie // Soldat

Retourner Soldat // Dinosaure Retourner Soldat // Cheval Retourner Humain (dixième) // Trésor (dixième)

Retourner Indice (dixième) // Humain et Noble Retourner Nourriture (dixième) // Copie Retourner Extraterrestre // Dinosaure

Retourner Extraterrestre // Copie Retourner Dinosaure // Copie

Retourner Dinosaure // Extraterrestre Retourner Copie // Soldat

Jetons du deck Puissance paradoxale

1 jeton Humain // Poisson

1 jeton Poisson // Bête

1 jeton Indice // Copie

1 jeton Nourriture // Copie

1 jeton Trésor // Extraterrestre et Guerrier

1 jeton Extraterrestre // Copie

1 jeton Extraterrestre et Guerrier // Extraterrestre et Rhinocéros

1 jeton Extraterrestre et Guerrier // Nourriture

1 jeton Copie // Osgood, opération Double

1 jeton Extraterrestre et Guerrier // Trésor

Retourner Humain (treizième) // Poisson Retourner Poisson // Bête Retourner Indice (treizième) // Copie

Retourner Nourriture (treizième) // Copie Retourner Trésor (treizième) // Extraterrestre et Guerrier Retourner Extraterrestre // Copie

Retourner Extraterrestre et Guerrier // Extraterrestre et Rhinocéros Retourner Extraterrestre et Guerrier // Nourriture (treizième)

Retourner Copie // Osgood, opération Double Retourner Extraterrestre et Guerrier // Trésor (treizième)

Jetons du deck Maîtres du mal

1 jeton Trésor // Dalek

1 jeton Indice // Copie

1 jeton Extraterrestre et Ange // Dalek

1 jeton Extraterrestre et Ange // Cyberman

1 jeton Extraterrestre et Ange // Marque de la Rani

1 jeton Extraterrestre et Ange // Copie

1 jeton Indice // Dalek

1 jeton Marque de la Rani // Dalek

1 jeton Cyberman // Marque de la Rani

1 jeton Cyberman // Dalek

Retourner Trésor // Dalek Retourner Indice (treizième) // Copie Retourner Extraterrestre et Ange // Dalek

Retourner Extraterrestre et Ange // Cyberman Retourner Extraterrestre et Ange // Marque de la Rani Retourner Extraterrestre et Ange // Copie

Retourner Indice (treizième) // Dalek Retourner Marque de la Rani // Dalek

Retourner Cyberman // Marque de la Rani Retourner Cyberman // Dalek

