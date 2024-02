Entrez dans le monde post-apocalyptique de Magic: The Gathering – Fallout® avec des technologies et des personnages de science-fiction tout droit issus des jeux vidéo Fallout sortis depuis l'original en 1997. Vous trouverez 20 jetons pleine illustration et 2 cartes d'aide dans les boosters collector et les decks Commander qui sortiront le 8 mars 2024. Chaque deck Commander contient 10 jetons recto-verso, et les boosters collector renferment 1 jeton recto-verso Premium traditionnel.

Jetons de l'extension Magic: The Gathering – Fallout®

Copie Humain et Chevalier Humain et Soldat

Soldat Guerrier Extraterrestre

Zombie et Mutant Colonie Écureuil

Soldat (rouge/blanc) Indice Nourriture (militaire)

Nourriture (survie) Nourriture (technologie) Bric-à-brac

Robot Mécanoptère Trésor (survie, technologie)

Trésor (militaire) Guide de survie des terres désolées

Réserve d'énergie (aide) Radiation (aide)

Jetons des decks Commander Magic: The Gathering – Fallout®

Jetons du deck Ave, Caesar

1 jeton Robot // Trésor (militaire)

1 jeton Copie // Trésor (militaire)

1 jeton Robot // Bric-à-brac

1 jeton Copie // Bric-à-brac

1 jeton Copie // Humain et Soldat

1 jeton Soldat // Humain et Soldat

1 jeton Soldat // Trésor (militaire)

1 jeton Soldat (rouge-blanc) // Nourriture (militaire)

1 jeton Guerrier // Nourriture (militaire)

1 jeton Guerrier // Soldat (rouge-blanc)

Retourner Robot // Trésor (militaire) Retourner Copie // Trésor (militaire) Retourner Robot // Bric-à-brac

Retourner Copie // Bric-à-brac Retourner Copie // Humain et Soldat Retourner Soldat // Humain et Soldat

Retourner Soldat // Trésor (militaire) Retourner Soldat (rouge-blanc) // Nourriture (militaire)

Jetons du deck Survivants bagarreurs

1 jeton Bric-à-brac // Écureuil

1 jeton Bric-à-brac // Trésor (survie, technologie)

1 jeton Colonie // Humain et Soldat

1 jeton Colonie // Nourriture (survie)

1 jeton Trésor (survie, technologie) // Guide de survie des terres désolées

1 jeton Nourriture (survie) // Écureuil

2 jetons Radiation (aide) // Copie

2 jetons Radiation (aide) // Trésor (survie, technologie)

Retourner Bric-à-brac // Écureuil Retourner Bric-à-brac // Trésor (survie, technologie) Retourner Colonie // Humain et Soldat

Retourner Colonie // Nourriture (survie) Retourner Trésor (survie, technologie) // Guide de survie des terres désolées Retourner Nourriture (survie) // Écureuil

Retourner Radiation (aide) // Copie Retourner Radiation (aide) // Trésor (survie, technologie)

Jetons du deck Science !

1 jeton Réserve d’énergie (aide) // Trésor (survie, technologie)

1 jeton Humain et Chevalier // Nourriture (technologie)

1 jeton Humain et Chevalier // Copie

1 jeton Mécanoptère // Trésor (survie, technologie)

1 jeton Mécanoptère // Bric-à-brac

1 jeton Copie // Indice

1 jeton Trésor (survie, technologie) // Indice

1 jeton Trésor (survie, technologie) // Humain et Chevalier

1 jeton Nourriture (technologie) // Robot

1 jeton Robot // Trésor (survie, technologie)

Retourner Réserve d'énergie (aide) // Trésor (survie, technologie) Retourner Humain et Chevalier // Nourriture (technologie) Retourner Humain et Chevalier // Copie

Retourner Mécanoptère // Trésor (survie, technologie) Retourner Mécanoptère // Bric-à-brac Retourner Copie // Indice

Retourner Trésor (survie, technologie) // Indice Retourner Trésor (survie, technologie) // Humain et Chevalier

Retourner Nourriture (technologie) // Robot Retourner Robot // Trésor (survie, technologie)

Jetons du deck Menace mutante

2 jetons Extraterrestre // Indice

3 jetons Zombie et Mutant // Copie

1 jeton Zombie et Mutant // Indice

4 jetons Radiation (aide) // Zombie et Mutant

Retourner Extraterrestre // Indice Retourner Zombie et Mutant // Copie

Retourner Zombie et Mutant // Indice Retourner Radiation (aide) // Zombie et Mutant

Les produits Magic: The Gathering – Fallout® arrivent en magasin le 8 mars 2024, et vous pouvez les précommander dès maintenant dans votre magasin de jeux local, auprès de revendeurs en ligne comme Amazon et partout où sont vendus les produits Magic.