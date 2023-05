La guerre est finie, mais l'histoire ne fait que commencer ! Découvrez ce qui attend nos héros et Planeswalkers avec ces 50 nouvelles cartes Magic que vous trouverez dans les produits L'invasion des machines : le jour d'après. Vous trouverez également des jetons familiers à jouer aux côtés de ces cartes dans les tout nouveaux boosters Épilogue et les boosters collector Épilogue.

Dans les boosters Épilogue, vous pourrez trouver 19 jetons, 3 jetons recto-verso Incubateur // Phyrexian, 3 emblèmes et 2 jetons Trésor différents pour les Phyrexians et les défenseurs. Dans les boosters collector Épilogue, ces jetons seront recto-verso et Premium traditionnels (à l'exception des jetons Nourriture).

Précommandez les boîtes de boosters, les bundles L'invasion des machines : le jour d'après et bien plus encore dans votre magasin de jeux local et auprès de revendeurs en ligne comme Amazon pour découvrir par vous-même le Multivers après l'invasion.

Puis consultez les visuels des cartes L'invasion des machines : le jour d'après pour voir les cartes de l'extension, et notamment celles qui créent ces jetons. Vous pouvez même jeter un œil aux visuels des variantes L'invasion des machines : le jour d'après pour découvrir les versions Booster Fun et promotionnelles des cartes.

Moine Soldat Vampire

Kraken Zombie Officier en second Ragavan

Dinosaure Phyrexian et Saprobionte Élémental (bleu-rouge)

Chevalier (blanc-bleu) Phyrexian et Hydre (portée) Phyrexian et Hydre (lien de vie)

Esprit (rouge-blanc) Esprit (blanc-noir) Guerrier (rouge-noir)

Retourner Incubateur // Phyrexian Retourner Incubateur // Phyrexian Retourner Incubateur // Phyrexian

Mécanoptère Trésor (défenseur) Trésor (phyrexian)

Emblème (Téfeiri Akosa de Zhalfir) Emblème (Wrenn et le Briseroyaume) Emblème (Talent de Téfeiri)